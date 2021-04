Ces 15 écoles feraient la coupe en 2021 ⋆ .

À quoi ressemblerait une Super League de football universitaire?

C’est la question depuis que la nouvelle d’une ligue européenne de football à 15 équipes a éclaté le week-end dernier. Pour le football universitaire, une Super League devrait être basée sur quatre «R»: les revenus, la pertinence, les bagues et le recrutement.

Chez Sporting News, nous avons tenté de former notre propre Super League à 15 équipes en utilisant les critères suivants:

Revenu (noté 15-1): L’argent parle. Quels programmes génèrent le plus d’argent? Ils seraient classés de 1 à 15, le premier programme recevant 15 points. Celui-ci serait mis à jour chaque année.

Record (noté 15-1): Quel est le bilan de votre émission au cours des 10 dernières saisons? Les 15 meilleures écoles FBS en pourcentage de gagnants seraient répertoriées, le programme le plus élevé recevant 15 points.

Anneaux (notés 15-1): Quand votre école a-t-elle remporté son dernier championnat national? Les 15 dernières écoles recevraient des points sur une échelle de 15-1, l’Alabama, le plus récent champion national, obtenant 15 points.

Choix du repêchage de la NFL (marqué 15-1): Vous pouvez contrebalancer cela avec les taux de diplomation de la NCAA, mais le nombre de choix de repêchage de la NFL serait classé sur la même échelle 15-1 des 10 derniers brouillons.

Vous pouvez utiliser ces quatre facteurs pour faire entrer et sortir des écoles de la ligue chaque année. Après tout, Notre-Dame, la Géorgie et Penn State n’ont pas remporté de championnat national au cours des 30 dernières saisons. L’État de Boise et l’État des Appalaches ont de la place pour se glisser sur la base de pourcentages de victoires élevés.

Imaginez regarder le repêchage de la NFL à des fins de relégation. Les équipes pourraient ensuite être récompensées par des points en fonction des apparitions aux championnats et aux championnats au sein de la Super League.

Imaginez un tirage au sort pour décider de la 15e équipe. Cette formule n’est pas parfaite, mais c’est après tout le football universitaire. Comme vous le verrez, cette formule ne concerne pas du tout le régionalisme.

Dans cet esprit, un aperçu des 15 équipes de la Super League Sporting News classées de haut en bas:

Sporting News ‘Super League de football universitaire

1. Alabama (52)

Le Crimson Tide se classe au premier rang des championnats nationaux, des choix de repêchage de la NFL et du pourcentage de victoires. C’est l’une des cinq écoles SEC de la ligue.

2. État de l’Ohio (49,5)

Les Buckeyes ont dominé les Big Ten et sont la seule équipe de Super League à se classer dans le top cinq de chaque catégorie.

3. LSU (41,5)

Le championnat national 2020 des Tigers et le volume élevé de sélections au repêchage de la NFL les maintiendraient dans le top cinq dans un avenir prévisible, mais il y a de la concurrence au sein de la SEC.

4. Clemson (38)

Les Tigers seraient le modèle pour les programmes qui veulent être dans la Super League, car ils n’auraient pas été ici pendant l’ère BCS. Les Tigres ne sont pas un énorme générateur de revenus, mais ils ont le succès sur le terrain.

5. Géorgie (34)

Les Bulldogs se classent au deuxième rang en termes de revenus, et ils le soutiennent avec de solides performances en termes de pourcentage de victoires et de choix au repêchage de la NFL. Cela compense la sécheresse du championnat national qui remonte à 1980.

6. Oklahoma (33,5)

Les Sooners sont l’un des deux programmes Big 12 de la Super League, et ce classement est exact compte tenu du succès constant tempéré par l’incapacité de remporter une demi-finale des éliminatoires de football universitaire.

7. Notre-Dame (25)

C’est le bon endroit pour les Irlandais, un programme qui n’a pas remporté de championnat national depuis 1988 mais qui a géré les cinq premiers revenus avec un pourcentage de victoires parmi les 10 premiers. Voyons ce que fait Notre-Dame dans cette conférence.

t8. Texas (23)

Les Longhorns se classent au premier rang en termes de revenus, ce qui ne compense aucun point dans la production de NFL Draft ou le pourcentage de victoires. Cela pourrait être résolu en étant la seule école du Texas représentée dans la Super League.

t8. Floride (23)

Les Gators ne font pas partie du top 15 du pourcentage de victoires, mais ils sont l’équipe la mieux classée des trois principales écoles FBS de Floride. Rares sont ceux qui seraient en désaccord avec cette évaluation à l’horizon 2021.

t10. Michigan (20)

Le programme le plus gagnant du football universitaire se classe au troisième rang en termes de revenus, mais ils ne figurent pas parmi les 15 meilleures écoles en pourcentage de victoires au cours de la dernière décennie. Le Michigan est-il digne de la Super League? Ce serait une tendance tous les samedis.

t10. État de Floride (20)

Les Seminoles n’ont peut-être pas les revenus maintenant, mais ils ont remporté le dernier championnat national de l’ère BCS et ont prouvé qu’ils pouvaient constituer des listes de talents de la NFL.

12. Auburn (19)

Les Tigers sont la cinquième école SEC sur la liste, et ce serait là que des écoles telles que Texas A&M et Tennessee seraient à la poursuite.

13. Miami (14,5)

«The U» a réussi malgré ne pas se classer dans le top 15 des revenus ou du pourcentage de victoires. En conséquence, ils sont une licorne sur cette liste, mais pour l’instant, les trois puissances de Floride sont dans la Super League. C’est bon pour la télévision.

14. Penn State (12)

Les Nittany Lions se classent au sixième rang en termes de revenus, et ils seraient dans la bulle une année donnée étant donné que le dernier championnat national du programme remonte à 1986.

15. USC (11,5)

Les chevaux de Troie sont le seul représentant du Pac-12 dans la Super League, et leur place est ténue compte tenu de la concurrence derrière eux. L’USC produit encore suffisamment de talents NFL pour être pertinents, mais l’apogée de Pete Carroll s’estompe rapidement.

Cinq premiers à sortir

État de Boise (11)

Les Broncos ont raté la coupe de 0,5 point lors des quatre prochains retraits. Les chances d’une école de groupe de 5 seraient minces, mais ils ont de meilleures chances d’être dans la Super League que dans les éliminatoires de football universitaire.

Wisconsin (10)

Les Badgers seraient dans le mélange chaque année en fonction de leur pourcentage de victoires et de la production du repêchage de la NFL, mais cela explique l’incapacité du programme à remporter un championnat national.

Nebraska (8,5)

Les Huskers se classent toujours dans le top 15 des revenus, mais ils ne peuvent plus vivre de ces championnats nationaux des années 1990.

État des Appalaches (8)

Pouvez-vous imaginer la montée de la puissance du FCS à la Super League Cinderella?

Tennessee (8)

Les Vols seraient les écoles SEC les mieux classées en dehors de la Super League. Qui va prétendre qu’ils appartiennent au 21e siècle?

Scores de la Super League

CLASSEMENT SCOLAIRE TOTAL 1 Alabama 52 2 Ohio State 49,5 6 LSU 41,5 3 Clemson 38 5 Georgia 34 4 Oklahoma 33,5 7 Notre Dame 25 8 Texas 23 9 Florida 23 10 Michigan 20 11 Florida State 20 12 Auburn 19 13 Miami 14,5 14 Penn State 12 15 USC 11,5 16 Boise State 11 17 Wisconsin 10 18 Nebraska 8.5 19 Appalachian State 8 20 Tennessee 8 21 Stanford 7 22 Oregon 6 23 Oklahoma State 3 24 Washington 2