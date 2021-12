Ces 15 secrets sur John Tucker Must Die sont du pur T-Money

Les principales dames de Metcalfe se sont liées à l’écran et en dehors, aucun quadrilatère amoureux n’est nécessaire. buisson de Sophia a fait l’éloge de Movieweb à propos de l’amitié qu’elle a formée avec des co-stars Bretagne neige, Ashanti et Arielle Kebbel sur le plateau de Vancouver.

« Et ces filles, je ne pourrais pas passer un mois sans leur parler si j’essayais », a déclaré la star de One Tree Hill, qui jouait Beth, amoureuse des animaux et petite amie de John Tucker n°3. « Et nous tous, que ce soit était des choses incroyables ou des choses pas si grandes, nous avons tous eu beaucoup de choses l’été dernier et nous nous sommes tous tirés d’affaire. Et je savais qu’il y avait quelque chose à cela quand, à 4 heures du matin, si l’un de nous avait un problème que nous pouvions appeler l’autre et nous finissions tous par dormir dans le lit de l’autre tout le temps. C’était un camp de nuit, c’était l’heure de la soirée pyjama, c’était incroyable et amusant. «

Elle se souvient d’une nuit, vers la fin du tournage, quand ils traînaient tous dans la chambre de Snow, juste parce que.

« Brittany et moi étions sur le canapé et nous avions commandé de la nourriture et nous mangeons, et Arielle est dans le fauteuil et nous écrivons tous et elle prépare un paquet, et Ashanti est assise au bureau et elle a ses écouteurs et elle travaille sur sa nouvelle chanson « , a déclaré Bush. « Et nous sommes en train de jammer et nous en sommes à ce point où nous ne parlions même pas, nous voulions juste être ensemble. Et j’étais comme, c’est ce que j’ai avec mes meilleures copines, et c’est incroyable. »