Ces 158 applications et jeux Android incroyables sont à prix réduit pour les vacances

Bienvenue à vendredi à tous. Il ne reste plus qu’un jour avant Noël. Cela signifie qu’il y a une multitude d’applications et de jeux en vente aujourd’hui sur le Play Store, y compris d’excellentes vedettes. Le premier est Nova Launcher Prime, qui est généralement en vente pour 1 $ pendant les vacances, alors saisissez-le pendant que vous le pouvez. Ensuite, j’ai le catalogue complet des titres de Goat Simulator, et ces jeux offrent une action de simulation de chèvre extrêmement humoristique. Le dernier mais non le moindre est les trois jeux de cartes Reigns de DevolverDigital (ainsi que de nombreuses autres ventes du studio). N’oubliez pas non plus de consulter les résumés des ventes de mercredi et de lundi, car ils étaient également assez robustes. Comme toujours, j’ai mis en gras tous les titres intéressants afin de faciliter la découverte. Alors sans plus tarder, voici les meilleures applications et jeux en vente pour les vacances.

Si vous recherchez des articles plus anciens, voici où vous pouvez trouver nos précédents récapitulatifs des ventes.

Libérer

applications

Sav PDF Viewer Pro – Lisez les fichiers PDF en toute sécurité 1,49 $ -> gratuit ; La vente se termine dans 8 heures Qui utilise mon WiFi Pro 0,99 $ -> gratuit ; La vente se termine dans 9 heures. Net Signal Pro 0,99 $ -> gratuit ; La vente se termine dans 1 jour BlackCam Pro – Caméra N&B 1,49 $ -> gratuit ; La vente se termine dans 6 jours Gif moi ! Appareil photo Pro 1,49 $ -> gratuit ; La vente se termine dans 6 jours Redimensionnez-moi ! Pro – Redimensionneur de photos et d’images 1,49 $ -> gratuit ; La vente se termine dans 6 jours TypIt Pro – Filigrane, logo et texte sur les photos 0,99 $ -> gratuit ; La vente se termine dans 6 jours Séparateur vidéo rapide pour le statut Whatsapp 0,99 $ -> gratuit ; La vente se termine dans 7 jours Rappel Pro 2,99 $ -> gratuit ; La vente se termine dans 7 jours

Jeux

BDRS : Système d’intervention en cas de catastrophe biologique 3,99 $ -> gratuit ; La vente se termine dans 2 jours SPHAZE : jeu de réflexion de science-fiction 2,49 $ -> gratuit ; La vente se termine dans 2 jours A Tale of Little Berry Forest 1 : Pierre de magie 0,99 $ -> gratuit; La vente se termine dans 6 jours Sudoku classique hors ligne 1,99 $ -> gratuit ; La vente se termine dans 6 jours Ego Rigo 3,99 $ -> gratuit ; La vente se termine dans 6 jours Carte de pointage Kamikazee Dice 0,99 $ -> gratuit ; La vente se termine dans 6 jours Manoir 3,99 $ -> gratuit ; La vente se termine dans 6 jours Message Quest — les aventures incroyables de Feste 1,49 $ -> gratuit ; La vente se termine dans 6 jours SlingFighter 2,99 $ -> gratuit ; La vente se termine dans 6 jours Superhero War Premium 0,99 $ -> gratuit ; La vente se termine dans 6 jours BUMGINEER Clicker RPG 0,99 $ -> gratuit ; La vente se termine dans 7 jours Cyber ​​Fighters : Legends of Stickman League RPG 0,99 $ -> gratuit ; La vente se termine dans 7 jours Hair Run Challenge 7,99 $ -> gratuit; La vente se termine dans 7 jours Heroes Infinity Premium 0,99 $ -> gratuit ; La vente se termine dans 7 jours Infinity Highway 0,99 $ -> gratuit ; La vente se termine dans 7 jours MAYATCH 1,99 $ -> gratuit ; La vente se termine dans 7 jours Shadow Knight: Ninja Shadow War RPG Fighting Games 0,99 $ -> gratuit; La vente se termine dans 7 jours Le jeu en dollars 0,99 $ -> gratuit ; La vente se termine dans 7 jours Trigono – aventure d’ébullition cérébrale géométrique 0,99 $ -> gratuit ; La vente se termine dans 7 jours Zombie Age 3 Premium : Survie 0,99 $ -> gratuit ; La vente se termine dans 7 jours

Packs d’icônes et personnalisation

Carré Blanc – Pack d’icônes 0,99 $ -> gratuit ; La vente se termine dans 10 heures Fonds d’écran verticaux – Premium 0,99 $ -> gratuit ; La vente se termine dans 1 jour Widget de batterie 0,99 $ -> gratuit ; La vente se termine dans 2 jours Lanceur d’arc rapide 2,99 $ -> gratuit ; La vente se termine dans 7 jours

Vente

applications

Studio mobile Audio Evolution 9,99 $ -> 6,99 $ ; La vente se termine dans 2 jours BuzzKill – Superpouvoirs de notification 2,49 $ -> 1,49 $ ; La vente se termine dans 2 jours Mobi Calculator PRO 3,99 $ -> 1,99 $; La vente se termine dans 2 jours ReactDev PRO : Devenez un développeur React prêt à l’emploi 1,99 $ -> 0,99 $ ; La vente se termine dans 3 jours Power Audio Equalizer FX 3,75 $ -> 1,75 $; La vente se termine dans 5 jours World Atlas MxGeo Pro 2,00 $ -> 1,40 $; La vente se termine dans 5 jours Gestionnaire d’applications par défaut 3,49 $ -> 1,49 $ ; La vente se termine dans 6 jours Gestionnaire de fonds : suivi des dépenses 3,49 $ -> 1,99 $ ; La vente se termine dans 6 jours Assistant d’audit – Audit de site, accrochage, inspection 2,99 $ -> 1,49 $ ; La vente se termine dans 7 jours Organisateur au jour le jour PRO 4,49 $ -> 2,49 $ ; La vente se termine dans 7 jours Heure d’or + 3,99 $ -> 2,79 $ ; La vente se termine dans 7 jours Enregistreur audio Neutron 7,99 $ -> 4,99 $; La vente se termine dans 7 jours Lecteur de musique à neutrons 7,99 $ -> 4,99 $ ; La vente se termine dans 7 jours Liste d’achats : BigBag Pro 4,99 $ -> 2,49 $ ; La vente se termine dans 7 jours. Porter pour Tesla 9,99 $ -> 5,99 $ ; La vente se termine dans 7 jours Horloge mondiale Pro – Fuseaux horaires 1,99 $ -> 0,99 $ ; La vente se termine dans 7 jours Nova Launcher Prime 4,99 $ -> 0,99 $ ; La vente se termine dans ? Star Walk 2 – Vue du ciel nocturne 2,99 $ -> 0,99 $ ; La vente se termine dans ? Enregistreur Ultra GPS 8,99 $ -> 3,99 $ ; La vente se termine dans ?

Jeux

Ubongo – Puzzle Challenge 2,99 $ -> 0,99 $ ; La vente se termine dans 9 heures Crashlands : ARPG d’artisanat basé sur l’histoire 6,99 $ -> 4,75 $ ; La vente se termine dans 3 jours Levelhead – Jeu de plateforme infiniment difficile 6,99 $ -> 4,75 $; La vente se termine dans 3 jours The Slaughter: Act One 5,49 $ -> 2,49 $ ; La vente se termine dans 5 jours Bathory – The Bloody Countess 2,99 $ -> 1,49 $; La vente se termine dans 6 jours spectateur 2 7,99 $ -> 3,99 $ ; La vente se termine dans 6 jours Crime de casino 1,99 $ -> 0,99 $ ; La vente se termine dans 6 jours Ne pas nourrir les singes 5,99 $ -> 2,99 $ ; La vente se termine dans 6 jours Comté de Donut 4,99 $ -> 1,99 $ ; La vente se termine dans 6 jours Dungeon Warfare 2,99 $ -> 0,99 $ ; La vente se termine dans 6 jours Dungeon Warfare 2 4,99 $ -> 0,99 $; La vente se termine dans 6 jours Le destin d’un empire : stratégie 4x 3,99 $ -> 1,99 $ ; La vente se termine dans 6 jours Florence 2,99 $ -> 0,99 $ ; La vente se termine dans 6 jours Pipe complète : jeu premium 2,99 $ -> 1,49 $ ; La vente se termine dans 6 jours Galaxy Trader 2,99 $ -> 0,99 $; La vente se termine dans 6 jours Simulateur de chèvre 6,49 $ -> 3,49 $ ; La vente se termine dans 6 jours Goat Simulator GoatZ 6,49 $ -> 3,49 $; La vente se termine dans 6 jours Goat Simulator Simulateur MMO 6,49 $ -> 3,49 $; La vente se termine dans 6 jours Chèvre Simulator Payday 7,49 $ -> 3,99 $; La vente se termine dans 6 jours Goat Simulator Gaspillage d’espace 7,49 $ -> 3,99 $; La vente se termine dans 6 jours Simulateur de Dieu. Religion Inc. 1,99 $ -> 0,99 $ ; La vente se termine dans 6 jours Gorogoa 4,99 $ -> 1,99 $ ; La vente se termine dans 6 jours Morgiana : Mystères (complet) 2,99 $ -> 1,49 $ ; La vente se termine dans 6 jours Nanuleu 2,99 $ -> 0,99 $ ; La vente se termine dans 6 jours S’il vous plaît, ne touchez à rien : Classique 4,99 $ -> 2,49 $ ; La vente se termine dans 6 jours Reventure 2,99 $ -> 0,99 $ ; La vente se termine dans 6 jours Star Vikings pour toujours 4,99 $ -> 0,99 $ ; La vente se termine dans 6 jours C’est la police 2 7,99 $ -> 3,49 $ ; La vente se termine dans 6 jours Trainz Simulator 3 7,99 $ -> 2,99 $ ; La vente se termine dans 6 jours Saules murmurants 4,99 $ -> 0,99 $ ; La vente se termine dans 6 jours ZONA Ombre de Limansk Redu 1,99 $ -> 0,99 $ ; La vente se termine dans 6 jours Agent A : Un casse-tête déguisé 4,99 $ -> 0,99 $ ; La vente se termine dans 7 jours Botanique 4,99 $ -> 0,99 $ ; La vente se termine dans 7 jours CHUCHEL 4,99 $ -> 0,99 $ ; La vente se termine dans 7 jours Créateur de donjon 3,99 $ -> 1,99 $ ; La vente se termine dans 7 jours Forgotten Hill Disillusion 5,49 $ -> 2,49 $; La vente se termine dans 7 jours GRIS 4,99 $ -> 0,99 $ ; La vente se termine dans 7 jours Heroes of Flatlandia – Stratégie au tour par tour 2,49 $ -> 1,99 $; La vente se termine dans 7 jours HexRoller 3,49 $ -> 2,39 $ ; La vente se termine dans 7 jours Caché dans le temps 2,99 $ -> 1,49 $ ; La vente se termine dans 7 jours hocus 2 2,99 $ -> 0,99 $ ; La vente se termine dans 7 jours Machine de ressources humaines 4,99 $ -> 2,99 $ ; La vente se termine dans 7 jours Kenshō 3,99 $ -> 0,99 $ ; La vente se termine dans 7 jours Kings Hero 2: RPG au tour par tour 1,99 $ -> 0,99 $; La vente se termine dans 7 jours Petit Inferno 4,99 $ -> 2,99 $ ; La vente se termine dans 7 jours Machinarium 4,99 $ -> 0,99 $ ; La vente se termine dans 7 jours Minit 4,99 $ -> 0,99 $ ; La vente se termine dans 7 jours Noch mal ! 3,49 $ -> 2,39 $ ; La vente se termine dans 7 jours PewDiePie : La légende de Brofist 5,49 $ -> 1,99 $ ; La vente se termine dans 7 jours Règne 2,99 $ -> 0,99 $ ; La vente se termine dans 7 jours Règnes : Game of Thrones 3,99 $ -> 0,99 $ ; La vente se termine dans 7 jours Règnes : Sa Majesté 2,99 $ -> 0,99 $ ; La vente se termine dans 7 jours État de retour 4,99 $ -> 1,99 $ ; La vente se termine dans 7 jours Samorost 3 4,99 $ -> 0,99 $ ; La vente se termine dans 7 jours SimplePlanes – Flight Simulator 5,99 $ -> 3,99 $ ; La vente se termine dans 7 jours SimpleRockets 2,99 $ -> 0,99 $ ; La vente se termine dans 7 jours SimpleRockets 2 6,99 $ -> 4,49 $ ; La vente se termine dans 7 jours Le principe Talos 4,99 $ -> 0,99 $ ; La vente se termine dans 7 jours Trois Royaumes Le dernier seigneur de guerre 12,99 $ -> 6,49 $ ; La vente se termine dans 7 jours Umiro 2,99 $ -> 0,99 $ ; La vente se termine dans 7 jours Vochord 6,99 $ -> 2,99 $; La vente se termine dans 7 jours Quand le silence est tombé – Une histoire interactive sombre 2,49 $ -> 1,49 $; La vente se termine dans 7 jours Oeil de sorcière 2,99 $ -> 0,99 $ ; La vente se termine dans 7 jours ZYCA 7,99 $ -> 2,99 $ ; La vente se termine dans 7 jours Voyage BUST-A-MOVE 5,49 $ -> 2,49 $; La vente se termine dans ? D&D Lords of Waterdeep 7,99 $ -> 2,99 $ ; La vente se termine dans ? Dariusburst -SP- 9,99 $ -> 4,49 $ ; La vente se termine dans ? Mort au carré 3,99 $ -> 0,99 $ ; La vente se termine dans ? Vers le bas 2,99 $ -> 0,99 $ ; La vente se termine dans ? Fort Sumter : La crise de la sécession 4,99 $ -> 1,99 $ ; La vente se termine dans ? La fortune du Lion 4,99 $ -> 1,99 $ ; La vente se termine dans ? RPG Forgeron du Royaume des Sables 7,99 $ -> 4,99 $; La vente se termine dans ? [Premium] RPG Chroma Quaternion 7,99 $ -> 4,99 $; La vente se termine dans ? [Premium] RPG Marenian Tavern Story 7,99 $ -> 3,99 $; La vente se termine dans ? RPG Miden Tower 8,99 $ -> 3,99 $; La vente se termine dans ? Commande monochrome RPG 8,99 $ -> 2,99 $ ; La vente se termine dans ? RPG Monster Viator 8,99 $ -> 3,99 $ ; La vente se termine dans ? RPG Ruinverse 8,99 $ -> 4,99 $ ; La vente se termine dans ? RPG Rusted Emeth 7,99 $ -> 2,99 $; La vente se termine dans ? [Premium] RPG Wizards of Brandel 7,99 $ -> 2,99 $ ; La vente se termine dans ? Envahisseurs de l’espace 5,49 $ -> 2,49 $ ; La vente se termine dans ? Cette guerre à moi 13,99 $ -> 1,49 $ ; La vente se termine dans ? Lutte crépusculaire 7,99 $ -> 2,99 $ ; La vente se termine dans ?

Packs d’icônes et personnalisation

Mode sombre cubique – Pack d’icônes 3D 1,99 $ -> 0,99 $ ; La vente se termine dans 1 jours Sheer KWGT 2,99 $ -> 0,99 $; La vente se termine dans 2 jours. Pack d’icônes Tessa 1,99 $ -> 0,99 $ ; La vente se termine dans 2 jours Dunes KWGT 1,49 $ -> 0,99 $ ; La vente se termine dans 6 jours Sugarcubes KWGT 1,49 $ -> 0,99 $ ; La vente se termine dans 6 jours Afterglow Icons Pro 1,45 $ -> 0,99 $ ; La vente se termine dans 7 jours. Pack d’icônes Alexis Pie : Minimum 1,99 $ -> 0,99 $ ; La vente se termine dans 7 jours Battery Ace Pro 3,49 $ -> 0,99 $; La vente se termine dans 7 jours Horloge à batterie 3,99 $ -> 2,49 $; La vente se termine dans 7 jours Flora : Material Icon Pack 1,99 $ -> 0,99 $ ; La vente se termine dans 7 jours Fuchsia KWGT – Widgets basés sur des dégradés 1,45 $ -> 0,99 $ ; La vente se termine dans 7 jours Pack d’icônes Shiiny 1,45 $ -> 0,99 $ ; La vente se termine dans 7 jours Volume Ace 3,99 $ -> 2,49 $; La vente se termine dans 7 jours Cuticon Drop – Icon Pack 1,49 $ -> 0,99 $; La vente se termine dans ? Cuticon Round – Pack d’icônes 1,49 $ -> 0,99 $ ; La vente se termine dans ? Dock Circle 3D – Pack d’icônes 1,49 $ -> 0,99 $ ; La vente se termine dans ? Lines Square – Pack d’icônes néon 1,49 $ -> 0,99 $ ; La vente se termine dans ? Lines Square – Pack d’icônes blanches 1,49 $ -> 0,99 $ ; La vente se termine dans ? Minka Dark – Pack d’icônes 1,49 $ -> 0,99 $ ; La vente se termine dans ? Nambula – Pack d’icônes de lignes 1,99 $ -> 1,49 $ ; La vente se termine dans ? Pixel Cubic 3D – Pack d’icônes 1,49 $ -> 0,99 $ ; La vente se termine dans ? Pixel Ring Drop – Pack d’icônes 1,99 $ -> 0,99 $ ; La vente se termine dans ? Pixel Ring – Pack d’icônes 1,49 $ -> 0,99 $ ; La vente se termine dans ?

