Ces 16 secteurs | Ligne électrique ⋆ 10z virale

Quoi que le président Biden ait dit lors de sa conférence de presse après sa rencontre avec Vladimir Poutine à Genève hier, cela n’en valait pas le prix. Le prix, c’est-à-dire de donner à Poutine une scène sur laquelle dénigrer les États-Unis avec une variété de points de discussion de gauche.

De plus, si Biden a dit à Poutine ce qu’il a dit qu’il a dit – la Maison Blanche a publié le texte des commentaires de Biden ici (vidéo ci-dessous) – je suis sûr qu’il a confirmé à plusieurs reprises le point de vue de Poutine sur lui comme un imbécile. Cela ne peut pas être bon pour les États-Unis.

En examinant le texte des remarques de Biden, j’ai été surpris de trouver Biden paraphrasant la Déclaration d’indépendance :

Je lui ai dit que, contrairement à d’autres pays, dont la Russie, nous sommes uniquement le produit d’une idée. Vous m’avez déjà entendu le dire, encore et encore, mais je vais continuer à le dire. Quelle est cette idée ? Nous ne tirons pas nos droits du gouvernement; nous les possédons parce que nous sommes nés – point final. Et nous les cédons à un gouvernement.

Et donc, lors du forum, je lui ai fait remarquer que c’est pourquoi nous allons soulever nos inquiétudes sur des cas comme Aleksey Navalny. J’ai dit clairement au président Poutine que nous continuerons à soulever des questions de droits humains fondamentaux parce que c’est ce que nous sommes, c’est ce que nous sommes. L’idée est : « Nous tenons ces vérités pour évidentes que tous les hommes et toutes les femmes [sic]… » Nous n’avons pas été à la hauteur, mais nous avons toujours élargi l’arc d’engagement et inclus de plus en plus de personnes.