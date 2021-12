Ces 17 offres de téléphones Android Cyber ​​Monday sont toujours en ligne, mais ne le seront pas pour longtemps

Le OnePlus 9 n’est plus en vente, mais le 8T reste à son prix du Black Friday et est pratiquement très similaire au OnePlus 9, avec exactement les mêmes écrans OLED FHD de 6,5 pouces avec des taux de rafraîchissement de 120 Hz, des dos en verre, des batteries de 4 500 mAh avec Charge rapide de 65 W, caméras principales de 48 MP, OxygenOS 11 prêt à l’emploi et mémoire de base de 8 Go/128 Go. Son chipset Snapdragon 865 offre toujours d’excellentes performances, ce qui en fait un excellent prix sur un téléphone quasi-phare.

