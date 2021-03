Ces 19 mèmes Line of Duty ⋆ .

Line of Duty a vraiment pris un cran hier soir. La série six à combustion lente commence vraiment à prendre feu, avec une scène d’interrogatoire incroyablement tendue, la charge de cavalerie AC-12 étant confrontée à l’astucieux DCI Davidson et le double (ou peut-être triple) jeu de Kate.

Mais ce n’était pas seulement un drame de haut niveau – il y avait aussi des moments emblématiques, avec PC Pilkington essayant de se cacher à chaque occasion, et Hastings laissant tomber l’un de ses meilleurs «cuivres pliés» à ce jour.

Et avec un épisode comme celui-là, il est tout simplement naturel que les mèmes soient du feu pur.

1.

Je vais dire à mes enfants que c’était tATu #LineOfDuty pic.twitter.com/m7v7Ms3OsH – Sarah Kerton 🌹 (@sarkerton) 28 mars 2021

2.

Hastings: Nous sommes intéressés par une chose et une seule chose… Moi: CUIVRE PLIÉ !!! #LineOfDuty pic.twitter.com/63Kjh2akTh – Harvey Westwood (@Harvey_Westwood) 28 mars 2021

3.

ils ne sont sûrement pas autorisés à dire « cuivres pliés » et « ligne de devoir » dans le même épisode – Imogen West-Knights (@ImogenWK) 28 mars 2021

4.

Ryan chaque fois que Steve vient au bureau #LineOfDuty # LineOfDuty6 pic.twitter.com/g7HJTjYmZr – Lewis Mac 🤷🏻‍♂️ (@lewisthemac) 28 mars 2021

5.

moi chaque fois que je vois ryan #LineOfDuty pic.twitter.com/oig2MoIaXO – Ella🤍 (@ ella__13) 28 mars 2021

6.

preuve? Nous vous donnerons la preuve #LineOfDuty pic.twitter.com/RPrcRu75Dz – fougère (@_fernfernfern) 28 mars 2021

7.

attendu trop longtemps pour entendre ces mots #LineOfDuty pic.twitter.com/u2aqqdtiPw – abs ♡ (@ defenc3lesscth) 28 mars 2021

8.

AC12 à littéralement tous ceux qu’ils rencontrent #LineOfDuty pic.twitter.com/qq6XtIlgHw – Josh 🦁 (@ Joshtrich1) 28 mars 2021

9.

#Ligne de conduite Nous avons livré votre colis

#Hermès pic.twitter.com/bBFvEDwfVp – JMS (@jmstocka) 28 mars 2021

dix.

Le personnel de l’AC-12 chaque fois que quelqu’un entre ou quitte le bâtiment… # LineOfDuty # LineOfDuty6 pic.twitter.com/VCUQoUDvEl – Ryan Benjamin (@Ryan_Benjamin) 28 mars 2021

11.

Je prends des notes à chaque épisode pour savoir qui est plié et qui n’est pas #LineOfDuty pic.twitter.com/EULTD8O2fr – Steve Austin de Stone Island. (@DimitryRO) 28 mars 2021

12.

Personne: Kate et Steve chaque épisode: ALRIGHT MATE # LineOfDuty pic.twitter.com/NUgw6pRhLp – Lottie (@ Lottie50269924) 28 mars 2021

13.

Steve Arnott délivrant la section 15 à DCI Davidson #LineOfDuty pic.twitter.com/GVKj77jeei – Tom (@ tblagden93) 28 mars 2021

14.

Je pense déjà à l’épisode de la semaine prochaine #LineOfDuty # LineofDuty6 @martin_compston pic.twitter.com/8Px97d6nB1 – Chris Owen (@ cwo1983) 28 mars 2021

15.

Je regarde les dates de naissance sur les photos de Line of Duty pour voir si même les criminels de fiction sont plus jeunes et réalisent plus que moi pic.twitter.com/WOkJAfiDia – Dom McGovern (@mcgoverndominic) 28 mars 2021

16.

Lorsque vous vous garez devant le supermarché et que vous réalisez que vous avez laissé vos sacs pour la vie à la maison #LineOfDuty pic.twitter.com/LacON2Rbfd – Daniel Swepson (@danielswepson) 28 mars 2021

17.

Ryan agit de manière louche chaque fois qu’il est devant la caméra #LineOfDuty pic.twitter.com/zKUyOHsh34 – Anniel🦦 (@ annieln2) 28 mars 2021

18.

Steve essayant de ne baiser personne impliquée dans une affaire anti-corruption #LineOfDuty pic.twitter.com/nUchXUhCyR – plafonds de ligne de service (@lineofdutycaps) 28 mars 2021

19.

Ryan quand Steve entre. #LineOfDuty pic.twitter.com/CxmpQeYgGE – James Topham (@JamesTophamWord) 28 mars 2021

