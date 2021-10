Ces 2 actions PSU peuvent gagner jusqu’à 14%; Le modèle de sélection d’actions d’ICICI Direct émet un signal d’achat

ICICI Direct a sélectionné les deux actions parmi un grand nombre d’actions faisant partie de l’univers Futures & Options. (Photo : REUTERS)

Deux actions de PSU devraient gagner jusqu’à 14% au cours des prochains mois, tandis que les indices de référence continuent de se situer près des sommets historiques. La société de courtage et de recherche nationale ICICI Direct a utilisé son modèle de filtrage des actions à trois facteurs pour réduire ses sélections d’actions à deux actions PSU, Steel Authority of India (SAIL) et Canara Bank, comme celles qui pourraient afficher de fortes hausses sur la base d’un reprise des livraisons, volatilité historique et modèles historiques d’achat d’actions.

ICICI Direct a sélectionné les deux actions parmi un grand nombre d’actions faisant partie de l’univers Futures & Options. Les analystes ont analysé plus en détail la reprise des livraisons sur deux semaines dans lesdits stocks, par rapport au modèle de livraison des trois derniers mois. Le Z-score de livraison est comparé et un Z-score plus élevé indique une augmentation plus élevée de la livraison par unité de risque. Les actions sont filtrées après vérification de la volatilité historique. “Si l’écart type diminue, cela suggère le modèle inférieur de volatilité historique, qui, d’une certaine manière, suggère l’accumulation dans le stock”, a déclaré ICICI Direct. “Ainsi, en combinant le Z-score de livraison, la distribution de fréquence des rendements boursiers et le modèle de volatilité historique, nous pouvons filtrer les actions qui peuvent être données d’un point de vue positionnel et peuvent être surperformantes”, ont-ils ajouté.

Choix d’actions

Banque Canara

Objectif de cours – Rs 195 par action

Canara Bank est la troisième banque du secteur public du pays. « Canara Bank n’a pas réussi à suivre les marchés et est restée sous pression malgré la poursuite des achats sur les marchés. Cependant, le titre présente une accumulation significative dans son modèle de distribution des prix », a déclaré la société de courtage. La volatilité sur 30 jours a augmenté pour l’action par rapport à la volatilité sur 60 jours. Cependant, les analystes pensent que cela devrait s’atténuer à mesure que la dynamique boursière se poursuit.

Du point de vue de la livraison, malgré le mouvement lié à la fourchette observé au cours des deux dernières semaines et la sous-performance par rapport à l’indice, selon les analystes, l’activité de livraison est clairement visible. « Il semble qu’il y ait une accumulation continue dans le stock à des niveaux inférieurs. Le score Z a également oscillé vers un territoire positif, suggérant que les acheteurs accumulent le stock », ont-ils ajouté. A partir du cours d’ouverture d’aujourd’hui, l’action pourrait gagner 10 % pour atteindre le cours cible. ICICI Direct a un délai de 3 mois pour le commerce avec un stop loss recommandé à Rs 148 par action.

NAVIGUER

Objectif de cours – Rs 132 par action

Les actions des métaux ont corrigé au cours des derniers mois après une forte surperformance plus tôt. Le cours de l’action SAIL a baissé de près de 18% depuis la mi-mai. Cependant, après une vague de consolidation, un nouveau mouvement haussier devrait être observé dans les actions des métaux, a déclaré ICICI Direct. Ils ont ajouté que la distribution des prix de SAIL suggère un mouvement à la baisse limité de l’action.

Sur le front des livraisons, ICICI Direct a déclaré que les deux dernières semaines avaient vu des livraisons inférieures à la moyenne, car les actions de SAIL se consolidaient près de sa zone de support. « Le score Z a atteint son support. Nous attendons la nouvelle livraison dans la zone de support », ont-ils ajouté. La volatilité sur 30 et 60 jours est restée faible pour le titre. “À l’avenir, nous nous attendons à ce que la volatilité sur 30 jours continue de baisser par rapport aux niveaux actuels, ce qui pourrait donner un nouvel élan”, a déclaré ICICI Direct.

A partir du cours d’ouverture d’aujourd’hui, l’action pourrait gagner 14% pour atteindre le cours cible. ICICI Direct recommande un stop-loss à Rs 99 par action pour le commerce avec un délai de trois mois.

(Les recommandations d’actions dans cette histoire sont par les sociétés de recherche et de courtage respectives. Financial Express Online n’assume aucune responsabilité pour leurs conseils en investissement. Veuillez consulter votre conseiller en investissement avant d’investir.)

