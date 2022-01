Ces 2 films d’Adam Sandler dominent Netflix en ce moment

Ces derniers mois, nous avons fait de notre mieux pour vous tenir informés des dernières tendances sur Netflix. Le plus souvent, cela signifie vous informer d’un nouveau film ou d’une nouvelle série Netflix original que vous auriez pu manquer autrement. Mais parfois, un vieux film au hasard grimpe soudainement dans la liste des 10 meilleurs Netflix lorsqu’il revient sur Netflix. On ne sait pas toujours pourquoi, et c’est particulièrement vrai pour la liste de vendredi. À l’heure actuelle, il y a quelques films d’Adam Sandler – tous deux vieux de plus de dix ans – qui dominent inexplicablement les charts Netflix. Mais après quelques recherches, nous pensons avoir résolu ce mystère.

Les films d’Adam Sandler explosent sur Netflix

Vendredi, le remake de The Longest Yard et la comédie romantique Just Go With It figurent parmi les 10 films et émissions les plus regardés sur Netflix aux États-Unis. Adam Sandler joue dans les deux, et bien qu’il s’agisse de films totalement différents, ils ont quelque chose d’autre en commun : les critiques les détestaient.

The Longest Yard a un score misérable de 31% sur Rotten Tomatoes, Time Out disant qu’il a « merdé partout » l’original. Comme pour de nombreux films de Sandler, The Longest Yard a ses fans, mais ce n’est pas exactement un remake bien-aimé. D’une manière ou d’une autre, Just Go With It a obtenu un score encore plus bas, avec une note choquante de 19%. Voici comment Ann Hornaday du Washington Post a décrit le film en 2011 :

Une entreprise absolument pas drôle qui semble moins conçue qu’extrudée à travers le grand moulin à produits qu’est Hollywood dans sa forme la plus homogénéisée et sans âme.

Inutile de dire que ce ne sont pas les meilleurs films d’Adam Sandler. Néanmoins, des dizaines de milliers d’abonnés Netflix les regardent actuellement. Pour l’instant, ils sont plus populaires que la grande majorité du contenu original que Netflix a publié ces dernières semaines. Mais pourquoi?

Pourquoi ces films figurent-ils dans le top 10 ?

Il convient de noter que les deux films ont été ajoutés à la bibliothèque Netflix le 1er janvier. Peu de temps après, The Longest Yard a fait son entrée dans le top 10. Les critiques ne l’ont peut-être pas aimé, mais il s’agit apparemment d’un classique culte. Une fois qu’il a commencé à apparaître sur la page d’accueil de tout le monde, il est logique que les abonnés vérifient quels autres films d’Adam Sandler étaient sur le service. À ce stade, ils auraient vu que Just Go With It a également récemment rejoint la bibliothèque Netflix.

Dans l’ensemble, il n’est pas particulièrement surprenant qu’Adam Sandler domine soudainement les charts Netflix. Il a produit un certain nombre de films pour le service, et beaucoup d’entre eux ont été plutôt réussis. Son dernier film original Netflix était Hubie Halloween, et il en a plusieurs autres en préparation, dont la suite de Murder Mystery. Attendez-vous à voir plus de Sandler dans le top 10 dans les années à venir.

Si ces films ne vous intéressent pas, il y a de très bons films d’Adam Sandler sur Netflix qui valent la peine d’être regardés. Par exemple, vous pouvez regarder Uncut Gems sur Netflix en ce moment et voir pourquoi Sandler a été nominé pour tant de prix pour sa performance. Les histoires de Meyerowitz (nouveaux et sélectionnés) est un autre grand film d’Adam Sandler, avec une distribution stellaire mettant en vedette Ben Stiller, Dustin Hoffman et Emma Thompson.