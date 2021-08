Deloitte Global a publié son rapport annuel sur les tendances les plus chaudes de 2021. Parmi les faits saillants, la technologie 5G, qui sera au centre du débat cette année. Cela est dû, en partie, aux mythes et vérités qui existent sur l’impact de ces ondes sur la santé. De plus, en raison de la pandémie de covid-19, une plus grande attention est portée aux propositions éducatives qui utilisent la réalité augmentée et la réalité virtuelle.