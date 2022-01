CES 2022 : Eve lance une caméra extérieure et des MotionBlinds compatibles avec HomeKit

La société de maison intelligente Eve Systems a annoncé aujourd’hui le lancement de deux nouveaux produits compatibles HomeKit, la Eve Outdoor Cam et les Eve MotionBlinds.



La Eve Outdoor Cam est une caméra projecteur qui fonctionne avec HomeKit Secure Video, avec 10 jours de stockage disponibles avec un abonnement iCloud+, dont le prix commence à 0,99 $ par mois. Grâce à ‌HomeKit Secure Video‌, la Eve Outdoor Cam est axée sur la confidentialité et l’accès est entièrement crypté, que vous visionniez les images de la caméra localement ou à distance à l’aide d’un hub domestique (Apple TV ou HomePod).

Eve Outdoor Cam est dotée d’un cadre en métal noir mat et d’un verre blanc opaque pour le composant lumineux, avec une résistance à l’eau et à la poussière IP55. Il est équipé d’une caméra 1080p avec un champ de vision de 157 degrés et peut être monté au mur avec une charnière à trois axes. La vision nocturne infrarouge est disponible et prend en charge la communication bidirectionnelle avec le microphone et le haut-parleur intégrés.

Les utilisateurs peuvent recevoir des notifications lorsqu’un mouvement est détecté, et grâce à ‌HomeKit Secure Video‌, la caméra peut détecter les personnes, les animaux, les véhicules et les livraisons de colis pour des alertes personnalisées.

Parallèlement à la Eve Outdoor Cam, Eve lance également les Eve MotionBlinds en partenariat avec la société de couvre-fenêtres Coulisse. Les MotionBlinds sont des stores enrouleurs connectés à HomeKit qui offrent une installation facile et une connectivité Thread pour une meilleure réactivité et fiabilité que les autres solutions de stores intelligents.



Les MotionBlinds sont équipés d’un moteur alimenté par batterie rechargeable et prennent en charge les programmes sur l’appareil pour un contrôle précis du positionnement tout au long de la journée. Eve dit que les MotionBlinds utilisent une communication directe sans dépendance au cloud à des fins de confidentialité, toutes les données étant stockées sur les stores eux-mêmes.

En plus d’offrir une connectivité intelligente, les MotionBlinds disposent également d’une fonction de contrôle manuel et peuvent être abaissés d’une simple traction.

La Eve Outdoor Cam sera disponible le 5 avril 2022 sur Eve et Amazon. Il sera au prix de 249,95 $. Les Eve MotionBlinds sont disponibles à partir d’aujourd’hui chez les revendeurs Coulisse, détails disponibles sur le site Eve.