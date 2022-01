CES 2022 : Hyper annonce une station d’accueil pivotante à 360 degrés pour iMac 24 pouces et plus

Le fabricant d’accessoires Hyper a annoncé aujourd’hui la sortie d’une nouvelle station d’accueil pour l’iMac 24 pouces dotée d’un mécanisme de pivotement à 360 degrés, ce qui permet de tourner facilement l’écran vers un client ou un collègue dans un bureau ou d’ajuster votre vue lors d’un appel vidéo.



La station d’accueil, nominée pour un prix de l’innovation CES 2022, comprend également un boîtier SSD intégré (M.2 SATA/NVMe) avec un simple mécanisme de déverrouillage et prend en charge jusqu’à 2 To de stockage, ainsi que neuf options de connectivité , y compris un port HDMI, des emplacements pour cartes SD et microSD, un port USB-C, quatre ports USB-A et une alimentation.

Au prix de 199,99 $, le quai est disponible dans une finition argentée et blanche et sera disponible à la commande sur le site Web d’Hyper à partir d’aujourd’hui.

Hyper a également annoncé ce qu’il prétend être le premier hub Thunderbolt 4 au monde avec une alimentation GaN intégrée de 100 watts. Le hub dispose d’un port en amont Thunderbolt 4 pour se connecter et charger des ordinateurs équipés de Thunderbolt comme les Mac, tandis que trois ports en aval Thunderbolt 4 fournissent jusqu’à 40 Gbit/s de bande passante totale et prennent en charge la connexion de deux écrans 4K à 60 Hz ou d’un seul écran 8K à 30 Hz .



« Jusqu’à présent, les hubs Thunderbolt 4 incluaient une grande brique d’alimentation externe souvent plus grande que le hub lui-même », a déclaré le président d’Hyper, Daniel Chin. « En intégrant la dernière technologie GaN dans HyperDrive, Hyper a éliminé le gros bloc d’alimentation et propose un seul concentrateur et chargeur pour une meilleure portabilité et un espace de travail plus propre. »

Avec la prise en charge de l’alimentation USB-C, le hub fournit également jusqu’à 96 W de charge directe à l’ordinateur hôte, ce qui convient au MacBook Pro 14 pouces.

Les prix et la disponibilité du hub n’ont pas été divulgués, les clients pouvant s’inscrire sur le site Web d’Hyper pour être avertis lorsque plus d’informations sont disponibles.