CES 2022 : Intel a une mise à jour passionnante sur ses prochains GPU Arc ; Détails à l’intérieur

Intel est largement connu pour ses processeurs, la plupart des ordinateurs portables les plus performants au monde étant alimentés par Intel depuis très longtemps maintenant.

GPU Intel Arc : Les joueurs attendent beaucoup des GPU Arc d’Intel, et lors du CES 2022, de bonnes nouvelles sont arrivées pour eux. Le fabricant de puces a annoncé que les GPU Alchemist de première génération d’Intel ont déjà commencé à être expédiés aux clients OEM pour être utilisés dans les ordinateurs portables ainsi que dans les systèmes de bureau. Acer, Asus, Gigabyte, Dell, Haier, Clevo, Samsung, Lenovo, HP, NEC et MSI sont quelques-unes des marques qui utiliseront bientôt ces GPU.

Le mouvement est important pour Intel car il s’agit d’un grand pas de la part d’Intel dans le monde graphique avec sa nouvelle architecture graphique Xe. Intel est largement connu pour son processeur, la plupart des ordinateurs portables les plus performants au monde étant alimentés par Intel depuis très longtemps maintenant. Les GPU Arc peuvent, selon Intel, prendre en charge les jeux de haut niveau ainsi que les fonctionnalités créatives. On peut dire qu’Arc est jusqu’à présent la meilleure arme d’Intel pour concurrencer de manière adéquate les GPU Nvidia et AMD pour les ordinateurs portables ainsi que les ordinateurs de bureau.

D’un autre côté, alors qu’Intel a annoncé que la livraison de ses GPU a commencé, il n’y a toujours pas de calendrier quant à la date de sortie des premiers ordinateurs équipés d’Arc et mis à la disposition d’une base d’utilisateurs très enthousiastes, que ce soit pour les utilisateurs de acheter et intégrer avec leurs propres plates-formes de jeu ou que ce soit dans le cadre d’ordinateurs de bureau et d’ordinateurs portables OEM pré-construits. De plus, rien n’a encore été officialisé sur des détails tels que le nombre de modèles différents qui seraient publiés pour Alchemist GPUS ou les spécifications réelles des cartes graphiques ou leur prix.

Il a également été annoncé par Intel au CES 2022 que les ordinateurs portables de marque Intel Evo dotés des nouvelles puces de la série H de 12e génération nécessiteraient des GPU Arc discrets, ce qui signifie qu’au moins les versions mobiles du système graphique pourraient faire leur chemin dans le monde au cours des prochains mois.

