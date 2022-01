CES 2022 : la nouvelle gamme de téléviseurs intelligents de Samsung devrait fournir une plate-forme pour les NFT

Bien qu’il s’agisse de l’une des fonctionnalités les plus intéressantes de la nouvelle gamme de téléviseurs intelligents de Samsung, ce n’est pas tout. Le géant de la technologie a annoncé les téléviseurs MICRO LED, Neo QLED et Lifestyle.

Alors que de nombreuses entreprises montent à bord du train crypto, il semble que Samsung ait également sauté dans le wagon ! Tout en annonçant les fonctionnalités de sa nouvelle gamme de téléviseurs intelligents, la société sud-coréenne semble avoir validé la crypto de son côté. Une plate-forme d’agrégation NFT ferait ses débuts dans ses derniers modèles de téléviseurs intelligents au CES 2022. Avec cette fonctionnalité, Samsung vise à permettre aux utilisateurs de parcourir les NFT en vente et de les acheter directement sur leurs téléviseurs intelligents.

Les NFT seraient récupérés sur divers marchés et répertoriés sur la plate-forme d’agrégation NFT sur les téléviseurs de Samsung, a déclaré la société. Les utilisateurs obtiendraient également des aperçus de ces NFT et des informations sur les créateurs et les histoires de chaque pièce. De plus, ceux qui possèdent des NFT pourraient également présenter leurs actifs sur les téléviseurs Samsung.

Téléviseur intelligent Samsung MICRO DEL

Le téléviseur a été équipé de 25 millions de LED de taille micrométrique pour une production individuelle de lumière et de couleur, afin que les utilisateurs puissent vivre une expérience immersive tout en utilisant le téléviseur. Le téléviseur devrait être dévoilé en trois tailles différentes : les modèles 110 pouces, 101 pouces et 89 pouces. Le téléviseur prend également en charge la profondeur de niveaux de gris de 20 bits et la prise en charge de 100 % de la gamme de couleurs DCI et Adobe RVB. Il a également un rapport écran/corps de 99,99%, a déclaré la société.

Le téléviseur aurait un mode Art pour afficher leurs œuvres d’art ou photographies numériques préférées, et il aurait plusieurs vues pour regarder simultanément jusqu’à quatre sources différentes. Il est également Dolby Atmos pour offrir un son de qualité.

Caractéristiques et spécifications du Samsung Neo QLED

Le téléviseur a été équipé d’un processeur Neo Quantum doté d’un mappage de contraste avancé avec unité de rétro-éclairage. Cela signifie que le téléviseur pourra désormais contrôler l’éclairage sur 16 384 étapes, a déclaré la société, soit quatre fois les 4 096 étapes précédentes. Neo QLED 2022 dispose également d’un Real Depth Enhancer pour une meilleure sensation de réalisme – il détermine et traite la position d’un objet sur l’écran par rapport à son arrière-plan afin qu’une impression de profondeur puisse être créée.

En dehors de cela, un mode EyeComfort ajuste automatiquement la luminosité de l’écran ainsi que sa tonalité à l’aide d’un capteur intégré et des informations concernant le lever et le coucher du soleil. En plus d’une expérience sonore dynamique, Samsung a déclaré : « S’appuyant sur l’OTS (Object Tracking Sound), qui dirige le son pour qu’il se déplace dans la pièce avec l’objet à l’écran, les produits 2022 comprendront OTS Pro, qui intègre de puissants up- tirer des haut-parleurs pour créer un son surround aérien.

Téléviseurs Samsung Lifestyle 2022

Les téléviseurs Lifestyle de Samsung – The Frame, The Sero ainsi que The Serif – ont un nouvel écran mat afin que les téléviseurs offrent aux utilisateurs une expérience antireflet, antireflet et anti-empreintes digitales. Alors que The Frame serait disponible dans des tailles allant de 32 pouces à 85 pouces, The Serif serait disponible dans des tailles allant de 43 pouces à 65 pouces.

