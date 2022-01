CES 2022 : la nouvelle télécommande TV de Samsung utilise la fréquence radio des routeurs pour rester chargée

Outre la nouvelle option de récolte RF, la nouvelle télécommande Samsung Eco peut être chargée à l’aide d’une lumière extérieure et intérieure ou via USB-C pour les résultats les plus rapides.

Samsung est revenu au CES avec sa télécommande Eco avec des capacités de récupération RF supplémentaires qui permettront à la télécommande de préserver sa charge en collectant les ondes radio des routeurs et en les convertissant en énergie.

Au fil des ans, le CES est devenu une plate-forme permettant aux entreprises de réitérer leur engagement envers les causes environnementales et de vanter leurs derniers produits et emballages. L’année dernière également, Samsung a introduit une télécommande Eco à énergie solaire pour sa gamme de téléviseurs 2021.

Outre la nouvelle option de récolte RF, la nouvelle télécommande Samsung Eco peut être chargée à l’aide d’une lumière extérieure et intérieure ou via USB-C pour les résultats les plus rapides. Samsung a déclaré qu’il introduisait un modèle blanc de télécommande pour mieux compléter ses téléviseurs « lifestyle » tels que Sero, Serif et The Frame.

Comme pour l’itération originale de la télécommande Eco, l’intention de Samsung ici est d’abandonner les piles AAA. Samsung a précédemment estimé que le passage aux télécommandes solaires pourrait éviter 99 millions de piles jetées sur sept ans.

Le géant sud-coréen de l’électronique a également exploré d’autres moyens d’auto-charger les batteries internes, par exemple en exploitant l’énergie cinétique créée en secouant la télécommande et en utilisant l’énergie vibratoire créée lorsque le microphone capte les sons.

Cette fois-ci, cependant, il a décidé d’ajouter la collecte RF comme moyen supplémentaire de maintenir le fonctionnement à distance.

Samsung a également sauté dans le train crypto, en se basant sur les dernières fonctionnalités de sa nouvelle gamme de téléviseurs intelligents. La major de l’électronique a ajouté une plate-forme d’agrégation NFT dans ses derniers modèles de téléviseurs intelligents qu’elle a présentés au CES 2022. Avec cette fonctionnalité, la société vise à permettre aux utilisateurs de parcourir les NFT à vendre et de les acheter sur leurs téléviseurs intelligents.

Les NFT seront récupérés sur les marchés et répertoriés sur la plate-forme d’agrégation NFT des téléviseurs, a déclaré la société. Les utilisateurs obtiendront également des aperçus des NFT et des informations sur les créateurs. Les propriétaires de NFT pourront également présenter leurs actifs sur les téléviseurs.

