CES 2022 : la plus grande actualité du jeu vidéo

Le CES 2022 a eu lieu cette semaine et lors du Consumer Electronics Show, nous avons vu plusieurs sociétés dévoiler ou révéler plus de détails sur de nombreuses technologies de jeu. Cela comprenait des appareils entièrement nouveaux, de nouvelles puces pour alimenter les jeux PC et un PC de bureau très littéral. Le spectacle était très différent du passé à cause de la pandémie, mais il y avait encore beaucoup d’annonces passionnantes pour les joueurs enthousiastes. Ce sont les plus grandes histoires de jeux au CES 2022.

PlayStation VR2

Sony avait précédemment partagé quelques détails concernant son successeur PlayStation VR, y compris ses plans pour des connexions à un câble et un contrôleur avancé, mais il a offert beaucoup plus d’informations lors du CES 2022. Officiellement nommé PlayStation VR2 – oui, pas d’espace – et à venir fournie avec le contrôleur PlayStation VR2 Sense, la plate-forme VR de la PS5 comprend une résolution 4K HDR, un écran OLED, un suivi de la tête à l’envers et une technologie de suivi des yeux. Cela signifie que l’époque où nous avions besoin d’une caméra et de contrôleurs Move lumineux pour détecter votre mouvement est derrière nous, et un moteur de casque fournira plus de retour haptique pour augmenter l’immersion.

Le projet Sophia de Razer

Projet Sophia

Lorsque vous entendez « PC de bureau », vous imaginez probablement une tour de PC qui se trouve à côté de votre bureau, connectée à un moniteur. Le projet Sophia de Razer est un PC de bureau littéral, en ce sens qu’il s’agit d’un bureau avec un PC directement intégré à celui-ci, y compris un écran intégré. L’appareil présenté au CES comportait des modules magnétiques pour la personnalisation, un son surround spatial THX, un chargeur sans fil et même un chauffe-tasses pour que vous puissiez prendre un café chaud pendant vos sessions de raid. En raison du système de modules, il s’agit d’un appareil polyvalent que vous pouvez modifier lorsque vous travaillez ou jouez, et l’écran OLED massif est disponible en versions 65 ou 77 pouces. Il propose même une visionneuse de chat et un contrôleur de production de flux pour les créateurs diffusant leur gameplay.

LG C2

LG C2 OLED

LG est le plus grand nom des téléviseurs OLED (relativement) abordables depuis un certain temps, et son offre semble s’améliorer encore avec le C2. La gamme comprendra le tout premier téléviseur OLED de 42 pouces afin que ceux qui ont des pièces plus petites puissent toujours profiter des avantages de la technologie d’affichage, ainsi que des tailles allant jusqu’à 83 pouces. Avec la gamme 2022, vous pouvez utiliser un menu spécial Game Optimizer pour basculer entre les paramètres, y compris FreeSync, un taux de rafraîchissement variable et un mode Dark Room pour jouer lorsque vos sessions de jeu sont un peu longues. Il existe également un mode sport prédéfini pour que vous puissiez passer au visionnage de jeux en direct, puis le rebasculer sur votre console ou votre PC.

Arcade1Up et iiRcade

Série Arcade1Up Pro

La scène des jeux d’arcade à domicile devient un peu plus premium avec les nouvelles offres d’Arcade1Up et d’iiRcade. Arcade1Up a annoncé la première armoire de sa série Pro plus chère, Killer Instinct, qui arbore un facteur de forme plus grand, un écran plus grand, de meilleurs haut-parleurs, des bâtons et des boutons Suzo Happ, un multijoueur Wi-Fi et plus de colonne montante séparée. Du côté de iiRcade, la société a dévoilé son premier modèle Premium, Dead Cells, qui est livré avec un facteur de forme plus précis et des haut-parleurs discrets, ainsi qu’un chapiteau éclairé et de magnifiques illustrations d’armoires. Les deux sociétés attirent clairement les joueurs les plus dévoués avec ces conceptions, dont beaucoup ont commencé à transformer des salles entières en salles d’arcade au cours des dernières années.

Nvidia RTX 3090 Ti

Nvidia RTX 3090 Ti

Nvidia continue, du moins sur le papier, de s’éloigner d’AMD avec ses GPU haut de gamme, et cela s’est poursuivi au CES 2022. La société a dévoilé le RTX 3090 Ti, une unité dotée de 40 TFLOP de performances, soit quatre de plus que le RTX 3090. Il dispose également de 24 Go de RAM GDDR6X. Il aura probablement un prix pour sauvegarder la puissance, étant donné le coût actuel de 1 500 $ pour l’ancien GPU, mais Nvidia a fait cette annonce alors que son concurrent se concentrait principalement sur les processeurs à bas prix et mobiles lors de sa propre vitrine.

Asus ROG Flow Z13

Asus ROG Flow Z13

Bien sûr, de nombreux joueurs passionnés de PC veulent un PC tour traditionnel ou un ordinateur portable pour jouer à leurs jeux préférés, mais d’autres recherchent quelque chose d’un peu plus polyvalent et pratique. C’est à cela que semble servir l’Asus ROG Flow Z13, prenant en charge bon nombre des mêmes fonctions qu’un deux-en-un comme le Microsoft Surface, mais prenant en charge jusqu’à un processeur Intel Core i9-12900H et un GPU RTX 3050 Ti. Il prend également en charge la gamme eGPU XG Mobile, ce qui vous permet d’ancrer le système, de vous connecter à un moniteur externe et d’en tirer des performances encore meilleures lorsque vous êtes de retour à la maison.

Alienware Concept Nyx

Alienware Concept Nyx

Il existe actuellement différentes sociétés proposant des services de jeux en nuage, vous permettant de passer de votre jeu d’un téléviseur à un téléphone dans une autre pièce si votre famille veut regarder quelque chose. L’Alienware Concept Nyx est différent, cependant, il utilise un serveur domestique physique afin d’effectuer une transition comme celle-ci en toute transparence afin que vous ne perdiez aucune progression lorsque vous passez d’un écran à un autre. En utilisant la « commutation intelligente » des appareils, Alienware prévoit de vous faire perdre littéralement aucun progrès lors de cette opération, plutôt que de devoir revenir au dernier point de contrôle comme vous le feriez avec d’autres solutions cloud plus répandues. Pour ceux qui ont plusieurs joueurs dans la maison, en particulier là où il y a des limites de données, cela pourrait être la solution parfaite.