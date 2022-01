CES 2022 : la ROG Flow Z13 d’Asus est une tablette Windows dingue que vous pouvez accrocher à une RTX 3080

Essentiellement un ordinateur portable de jeu haut de gamme entassé dans une tablette, le ROG Flow Z13 est également livré avec un stockage PCIe 4.0 et une RAM DDR5.

Asus a annoncé une nouvelle tablette de jeu basée sur Windows qui pourrait aller de pair avec l’iPad Pro d’Apple – probablement la tablette de jeu la plus puissante disponible à l’heure actuelle. En plus de concurrencer l’iPad Pro en puissance, la tablette Asus pourrait également le dépasser en termes de compatibilité d’accessoires et de jeux.

Le ROG Flow Z13 a un écran de 13,4 pouces et est livré avec une béquille. La major taïwanaise en électronique proposera des configurations avec le processeur Intel Core i9-12900H 45W et Nvidia RTX 3050 Ti avec 40W de puissance graphique – un exploit incroyable dans une tablette de 12 mm. Essentiellement un ordinateur portable de jeu haut de gamme entassé dans une tablette, le ROG Flow Z13 est également livré avec un stockage PCIe 4.0 et une RAM DDR5.

Bien que le Z13 soit un produit original, il s’appuie sur certaines des principales fonctionnalités du Flow X13, l’ordinateur portable 2-en-1 d’Asus – la possibilité de se connecter à un boîtier GPU externe via un port propriétaire. Vous pouvez le connecter à un RTX 3080 ou à une Radeon RX 6850M XT d’AMD.

Le ROG Flow Z13 peut être configuré avec un écran tactile IPS 1080p avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz et une couverture 100% sRGB avec 500 nits de luminosité. Un écran tactile 4K IPS avec un taux de rafraîchissement de 60 Hz, couvrant 85 % de l’espace colorimétrique DCI-P3 et avec une luminosité maximale de 450 nits, sera également disponible. Les deux types d’écran auront un rapport hauteur/largeur de 16:10 et toutes les configurations seront livrées avec un clavier détachable.

Le Z13 possède un port Thunderbolt 4 avec DisplayPort 1.4 pour la sortie vidéo et un port USB-C 3.2 Gen 2. Un troisième port USB-C, capable de gérer la vidéo et la charge PD, a également été fourni, a rapporté The Verge. Il existe également un port eGPU, un port USB-A 2.0, un port HDMI 2.0, un lecteur de carte microSD de classe UHS-II et une prise casque.

L’Asus ROG Flow Z13 sera disponible à l’achat au premier ou au deuxième trimestre 2022.

