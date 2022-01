CES 2022 n’est pas annulé, mais durera un jour de moins | Industrie

Le CES 2022 sera enfin une réalité. Mais le séjour du public est réduit, gardant les jours de la presse.

Peu de gens imaginaient que la pandémie durerait aussi longtemps, mais Omicron il s’est considérablement développé. Cependant Le CES 2022 pourrait avoir lieu.

C’est précisément la protection offerte par les vaccins qui a permis Le CES 2022 ouvre ses portes, malgré les pertes de sociétés très importantes.

Dans une déclaration publiée par l’organisation elle-même, il est confirmé que Le CES 2022 aura lieu, mais il durera un jour de moins pour les visiteurs, en gardant les jours ouverts uniquement pour la presse.

De cette façon, ils restent les 3 et 4 janvier pour la presse, et ils restent du 5 au 7 janvier pour le public.

La nouvelle est confirmée après des marques aussi importantes que Lenovo, Intel, AMD, MSI, OnePlus et IBM, Microsoft, Amazon, Google, Meta et Twitter, entre autres, ont confirmé qu’ils ne seront pas en personne à CES 2022.

Ces entreprises présenteront leurs produits, mais elles le feront virtuellement à travers présentations en ligne et communiqués de presse.

L’organisation du CES 2022 souligne que, malgré les absences, il y aura toujours 2 200 exposants en direct au salon et 143 entreprises se sont inscrites au cours des deux dernières semaines, c’est à ce moment-là que Ómicron a commencé à se répandre.

« En tant qu’événement technologique le plus influent au monde, le CES tient fermement sa promesse d’être le lieu de rencontre pour présenter des produits et discuter d’idées qui amélioreront finalement nos vies », a déclaré Gary Shapiro, président et chef de la direction du CTA.

« Nous réduisons la durée du salon à trois jours et nous avons mis en place de vastes mesures sanitaires pour la sécurité de tous les participants et participants », explique-t-il.

Tous les visiteurs de CES 2022 doit présenter la preuve que sont complètement vaccinés. De plus, les visiteurs internationaux doivent passer un PCR 24 heures avant de se rendre aux États-Unis.

A l’intérieur de l’enceinte, un masque est obligatoire, et une distance de sécurité doit être maintenue.