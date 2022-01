CES 2022 : Netgear lance le routeur Nighthawk RAXE300 WiFi 6E

Netgear a annoncé aujourd’hui le lancement de son dernier routeur Nighthawk, le Nighthawk RAXE300 Tri-Band WiFi 6E, qui offre la bande 6 GHz pour les appareils compatibles WiFi 6E.



Le RAXE300 offre jusqu’à huit flux Wi-Fi et prend en charge des vitesses Wi-Fi Gigabit+ jusqu’à 7,8 Gb/s dans les maisons jusqu’à 2 500 pieds carrés. Six antennes sont incluses pour une puissance et une couverture améliorées du signal, et il y a un port Ethernet 2,5 Gigabit pour la connectivité Gigabit+. Cinq ports Gigabit Ethernet supplémentaires sont disponibles pour les connexions filaires à d’autres appareils domestiques intelligents.

La bande WiFi 6 GHz n’est disponible que sur les appareils les plus récents, elle est donc moins encombrée et est capable de fournir des vitesses de connectivité plus rapides avec une faible latence. Les appareils Apple ne prennent pas encore en charge le WiFi 6E, mais Apple devrait l’adopter dans un proche avenir, peut-être dès cette année.

Il s’agit du troisième routeur WiFi 6E de Netgear, et il rejoint le plus coûteux Nighthawk RAXE500 et le système Orbi Quad-Band Mesh WiFi 6E. Le RAXE300 sera disponible au premier trimestre 2022 et son prix sera de 400 $.

Netgear annonce également le lancement de Netgear Game Booster, un nouveau service qui fournit aux utilisateurs d’Orbi les mêmes outils qui sont normalement limités aux routeurs Nighthawk ProGaming. Les propriétaires d’Orbi seront en mesure d’améliorer les performances du réseau et de minimiser les décalages en identifiant et en sélectionnant les serveurs de jeu les plus rapides, ainsi qu’en donnant la priorité à la bande passante du réseau aux appareils et applications de jeu.

