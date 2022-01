CES 2022 : Oral-B dévoile trois nouvelles brosses à dents intelligentes iO connectées à l’iPhone

Oral-B a annoncé aujourd’hui, dans le cadre du CES 2022, sa dernière brosse à dents intelligente, la iO10 avec iOSense, qui s’appuie sur la brosse à dents iO originale sortie en 2020.



Une nouvelle fonctionnalité clé de l’iO10 est le coaching de santé bucco-dentaire en temps réel intégré directement dans la base de charge de la brosse à dents, vous permettant de surveiller votre temps de brossage, votre pression et votre couverture sans avoir à emmener votre iPhone dans la salle de bain. Vos données de brossage se synchronisent ensuite avec l’application Oral-B pour un meilleur aperçu de vos habitudes de brossage.

La brosse à dents électrique rechargeable propose sept modes de nettoyage différents pour un nettoyage personnalisé, notamment Daily Clean, Sensitive, Super Sensitive, Intense, Whiten, Gum Care et Tongue Clean. Un capteur de pression intégré aide à garder vos gencives saines et protégées en affichant une lumière rouge lorsque vous vous brossez trop fort et une lumière verte lorsque vous vous brossez correctement, selon Oral-B.

Oral-B n’a pas révélé de prix ni de date de sortie pour l’iO10, mais les clients peuvent s’inscrire sur une liste d’attente pour être avertis lorsque la brosse à dents sera disponible. La brosse à dents iO de génération précédente coûte environ 299,99 $ aux États-Unis.

Oral-B a également dévoilé des brosses à dents électriques iO4 et iO5 plus abordables qui coûteront chacune moins de 100 $. Les brosses à dents auront la technologie iO familière, mais avec moins de modes de nettoyage et aucun coaching de santé bucco-dentaire intégré à la base de charge. Chaque brosse à dents affichera une lumière de célébration arc-en-ciel après un brossage de deux minutes, et l’iO5 fournira aux utilisateurs un suivi et un encadrement du brossage en temps réel via l’application Oral-B.

Les iO4 et iO5 seront disponibles aux États-Unis en 2022 dans une gamme de couleurs, dont le tout blanc, le noir mat, le rose blush, le bleu glacé et la lavande. Aucune date de sortie précise n’a été fournie et il ne semble pas y avoir de liste d’attente pour ces brosses à dents.