CES 2022 : Qualcomm annonce un partenariat avec Microsoft pour développer des puces personnalisées pour les lunettes AR de nouvelle génération

Le partenariat n’est pas une surprise avec la puce Qualcomm Snapdragon 850 qui alimente déjà le casque HoloLens 2 de Microsoft depuis 2019.

Qualcomm a annoncé un partenariat avec Microsoft pour développer une puce de réalité augmentée Snapdragon personnalisée qui alimenterait les futures lunettes AR au sein des écosystèmes de Microsoft.

« Nous annonçons que nous développons une puce Snapdragon de réalité augmentée personnalisée pour les lunettes AR de nouvelle génération, économes en énergie et très légères pour l’écosystème Microsoft », a déclaré Cristiano Amon, PDG de Qualcomm, au CES 2022.

« Et nous intégrons dans cette plate-forme de puces les logiciels des deux sociétés : la plate-forme Microsoft Mesh et la plate-forme de développement Qualcomm Snapdragon Spaces XR récemment annoncée. Snapdragon Spaces sera entièrement intégré à Microsoft Mesh, et cette plate-forme sera disponible pour les lunettes légères de nouvelle génération. »

Le partenariat n’est pas une surprise avec la puce Qualcomm Snapdragon 850 qui alimente déjà le casque HoloLens 2 de Microsoft depuis 2019. Ces dernières années, Qualcomm s’est concentré et a accru le développement de puces AR et VR spécialisées, y compris le Snapdragon XR2 alimentant l’Oculus Quest 2. La société basée à San Diego a précédemment travaillé avec le fabricant de PC sur des puces sur mesure telles que les processeurs personnalisés SQ1 et SQ2 pour la Surface Pro X.

La prise en charge de Snapdragon Spaces XR et de la plate-forme Microsoft Mesh est remarquable car les deux offrent des cas d’utilisation intéressants en réalité mixte couvrant plusieurs appareils. Mesh dispose déjà d’un système VR/AR multiplateforme pour se connecter entre les casques de réalité virtuelle, les smartphones, les tablettes et les PC, tandis que Spaces cible spécifiquement l’intégration des smartphones alimentés par Qualcomm en tant que « second écran » pour la réalité mixte.

Considérer que Qualcomm a spécifiquement souligné la collaboration à venir, car se concentrer sur des lunettes de réalité augmentée ultra-légères pourrait indiquer que les deux ont de grands projets pour intégrer de futurs projets dans un monde numérique plus large et plus connecté.

Qualcomm a dévoilé le processeur Snapdragon 8 Gen 1, qui serait la première solution modem-RF 5G au monde à atteindre des vitesses de téléchargement de 10 Go sur les réseaux compatibles, lors du Snapdragon Tech Summit annuel le mois dernier. Le nouveau processeur est sa plate-forme mobile 5G pour les appareils Android phares de nouvelle génération.

