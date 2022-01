CES 2022 : Samsung annonce les moniteurs Odyssey Neo G8, Smart M8, UHD S8 ; Spécifications, caractéristiques, autres détails

L’Odyssey Neo G8 est présenté comme le premier moniteur 4K 240 Hz au monde.

Samsung a annoncé les moniteurs Odyssey Neo G8, Smart M8 et UHD S8 avant le CES 2022. L’Odyssey Neo G8 est évidemment la crème de la crème avec sa dalle 4K de 32 pouces à 240 Hz. Avec une luminosité maximale de 2 000 nits, la société propose également son rétroéclairage Quantum Mini LED dans ce moniteur. Le Smart Monitor M8 avec webcam et prise en charge de Google Duo, ainsi que le moniteur UHD S8 pour les créateurs de contenu, rejoignent le Neo G8.

Moniteur Samsung Odyssey Neo G8 : spécifications, caractéristiques

Selon le géant de la technologie, Odyssey est le « premier moniteur au monde à proposer un écran incurvé 4K (3 840 x 2 160) 1000R avec un taux de rafraîchissement de 240 Hz et un temps de réponse de 1 ms (GtG) ». Le géant de l’électronique oriente le moniteur vers les joueurs sur PC, avec un rapport de contraste statique de 1 million pour un. Le moniteur propose également un réglage automatique de la luminosité et dispose de deux ports HDMI 2.1, en plus de 2 000 nits de luminosité maximale avec un rétroéclairage Quantum Mini LED et DisplayPort 1.4.

Lire aussi | Le CES 2022 se terminera un jour plus tôt alors que les entreprises se retirent de la présence en personne au milieu de la montée en flèche d’Omicron

Samsung Smart Monitor M8: Spécifications, fonctionnalités

Dans le même temps, le géant de la technologie a également dévoilé le Smart Monitor M8, qui dispose également d’un écran de 32 pouces avec prise en charge de la résolution 4K. Il possède également la fonction optionnelle de webcam qui peut aider à améliorer les appels vidéo, d’autant plus que le moniteur est préinstallé avec des applications telles que Google Duo, entre autres. « Avec un port USB Type-C permettant des connexions de charge de 65 W, le Smart Monitor M8 offre une expérience de poste de travail tout-en-un simplifiée qui ne nécessite pas de station d’accueil supplémentaire », a déclaré Samsung.

Le moniteur dispose également d’une Smart TV ainsi que d’applications de productivité intégrées, de sorte que le moniteur puisse fonctionner à la fois pour le travail et le divertissement. Il peut servir de hub de contrôle SmartThings même sans avoir besoin d’un PC, a déclaré la société. « Le brillant panneau UHD offre une gamme de couleurs sRGB de 99% tout en prenant en charge 1,07 milliard de couleurs avec une luminosité de 400 nits », a-t-il ajouté. Le moniteur a une épaisseur de 11,4 mm.

Lire aussi | Samsung Exynos 2200 avec les graphiques AMD RDNA 2 teasés; Puce pour alimenter probablement la série Galaxy S22

Moniteur haute résolution Samsung S8 : spécifications, fonctionnalités

Le Samsung High Resolution Monitor S8 est disponible en écrans de 27 et 32 ​​pouces et s’adresse aux créateurs de contenu. Selon Samsung, le moniteur « offre des performances UHD de niveau professionnel pour les créateurs et les concepteurs qui ont besoin des plus hauts niveaux de précision et de portée lorsqu’ils travaillent ». Le moniteur prend en charge 98% de la gamme de couleurs DCI-P3 et est certifié VESA et DisplayHDR 600. Samsung a également déclaré que le moniteur est le premier moniteur au monde à être vérifié comme anti-éblouissant par UL (Underwriter Laboratories). Les deux modèles de moniteurs sont livrés avec des ports LAN ainsi qu’une charge USB Type-C 90W.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.