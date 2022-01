CES 2022 : Samsung se lance dans les NFT et les jeux avec les derniers téléviseurs

Samsung a présenté aujourd’hui un certain nombre de nouvelles fonctionnalités qui arrivent sur ses téléviseurs 2022, y compris un nouveau Gaming Hub qui permettra aux téléviseurs intelligents Samsung de rivaliser avec des services intégrés comme Apple Arcade ainsi que diverses consoles.



Le Samsung Gaming Hub est une nouvelle « plate-forme de découverte » alimentée par Tizen qui est destinée à permettre aux propriétaires de téléviseurs Samsung de jouer à des jeux de qualité console grâce à l’intégration avec des services de streaming. Samsung est en partenariat avec NVIDIA et Google, et le prochain service prendra en charge GeForce NOW, Stadia et le service de streaming de jeux PC Utomik.

Le hub de Samsung est conçu pour offrir une vaste bibliothèque de jeux, qui seront accessibles sur certains modèles de téléviseurs intelligents Samsung 2022 qui disposent du matériel pour les prendre en charge. Samsung et Apple ne sont pas des concurrents directs sur le marché du matériel TV, car Apple ne possède pas son propre téléviseur, mais le nouveau service de jeux a le potentiel de rendre le logiciel Samsung TV plus attrayant que les alternatives aux décodeurs comme l’Apple TV. Samsung pourra également mieux concurrencer LG, qui a annoncé en novembre intégrer des services de jeux en streaming dans ses téléviseurs.



Apple propose le service d’abonnement aux jeux ‌Apple Arcade‌ sur ‌Apple TV‌ ainsi qu’un App Store pour jouer à des jeux mobiles indépendants sur ‌Apple TV‌, avec prise en charge des contrôleurs tiers de sociétés comme Sony et Microsoft. Apple ne peut pas rivaliser en ce qui concerne les jeux de niveau console, bien qu’il y ait eu des rumeurs d’une Apple TV avec un processeur plus puissant qui se concentre davantage sur les jeux, mais il n’est pas clair si un tel produit va se matérialiser.

Le service de jeu de Samsung facilitera également l’accès à YouTube pour la découverte de jeux et pour regarder les streamers YouTube jouer à des jeux, et il est également prévu d’intégrer des services de streaming supplémentaires.

En plus du Gaming Hub, les prochains modèles de téléviseurs 2022 de Samsung ont également d’autres fonctionnalités notables. Il existe une application de plate-forme NFT intégrée conçue pour permettre aux utilisateurs de découvrir, d’acheter et d’échanger des œuvres d’art numériques via les téléviseurs Micro LED, Neo QLED et The Frame pris en charge.

Les NFT sont des jetons non fongibles (aka uniques) destinés à représenter des éléments numériques, et le format est utilisé pour partager des œuvres d’art, des images, des chansons et plus encore. Pour ceux qui aiment les NFT, les téléviseurs de Samsung permettront de les acheter et de les montrer.



Les autres fonctionnalités du téléviseur Samsung 2022 incluent une qualité d’image et de son améliorée, des options de taille d’écran supplémentaires jusqu’à 110 pouces, des processeurs plus rapides, la prise en charge des jeux HDR10+, l’intégration de la montre ensemble, l’étalonnage intelligent, etc.