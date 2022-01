CES 2022 : Satechi lance un chargeur de 165 W avec 4 ports USB-C

Le dernier produit révélé par Satechi au CES 2022 est un puissant chargeur de 165 W. Il dispose de quatre ports USB-C avec la technologie au nitrure de gallium (GaN) pour une charge plus rapide et plus efficace par rapport aux chargeurs en silicium traditionnels.

Il est disponible à l’achat maintenant pour 119,99 $ US, et en utilisant le code CES20, vous pouvez obtenir 20 % jusqu’au 13 janvier. Aux États-Unis, il commence à être expédié le 14 janvier.

Chargeur 165W pour quatre appareils

Avec quatre ports USB-C PD, le chargeur GaN de Satechi alimente plusieurs appareils à la fois pour garantir que les appareils de bureau restent alimentés lorsque vous travaillez à domicile ou au bureau et lors de vos déplacements. Sa distribution d’alimentation avancée s’ajuste automatiquement en fonction du nombre de ports utilisés et d’appareils connectés, résultant en des fractionnements de 100W, 100W/60W, 60W/60W/45W ou 100W/30W/30W, 60W/45W/30W/30W, jusqu’à 165W au total . De plus, son design gris sidéral élégant complète n’importe quel espace de bureau.

Avec d’autres chargeurs Satechi, le chargeur 165 W comprend les certifications CE et ETL pour assurer une charge rapide mais sûre pour les appareils connectés. Pas besoin de s’inquiéter de la surchauffe des appareils ou de l’emmêlement des cordons. Détachez simplement le cordon d’alimentation et placez le chargeur sur le support pratique pour un rangement facile et un placement sécurisé sur n’importe quelle surface de bureau.

Charge de nitrure de gallium

Le nitrure de gallium est utilisé en technologie depuis les années 1990. Il est d’abord apparu comme un semi-conducteur utilisé dans les LED et les diodes laser violettes utilisées pour lire les disques Blu-ray. Comme il n’est pas très sensible aux rayonnements ionisants, le GaN a également été utilisé dans les réseaux de cellules solaires pour satellites.

Les puces GaN nécessitent moins de composants que le silicium et les chargeurs avec ce matériau peuvent donc être plus petits mais toujours plus puissants, jusqu’à 40 % plus petits que les chargeurs en silicium. Sa bande interdite plus large que le silicium signifie également qu’il peut charger vos appareils plus rapidement sans trop chauffer.

Ce chargeur de 165 W plaira à coup sûr aux personnes essayant de gérer la charge de plusieurs appareils.