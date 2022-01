CES 2022 : Satechi lance un chargeur GaN 4 ports USB-C de 165 W

Satechi a annoncé aujourd’hui le lancement d’un chargeur GaN USB-C de 165 W équipé d’un total de quatre ports, ce qui en fait une option de chargement de bureau idéale pour ceux qui possèdent plusieurs appareils USB-C.



Le chargeur utilise la technologie de nitrure de gallium qui est populaire auprès des adaptateurs d’alimentation modernes car elle permet une meilleure efficacité énergétique qui se traduit par des conceptions de produits plus petites. Satechi a intégré un algorithme de distribution d’énergie dans le chargeur afin qu’il ajuste la puissance fournie à chaque port en fonction de ce qui est branché.

Les fractionnements 100W, 100W/60W, 60W/60W/45W ou 100W/30W/30W et 60W/45W/30W/30W sont disponibles, donc si vous chargez le nombre maximum de quatre appareils à la fois, vous ne pouvez obtenir que jusqu’à 60W pour l’appareil principal. 165W sont disponibles au total, mais la charge maximale disponible est de 100W. Cela devrait alimenter tous les ordinateurs portables d’Apple, bien qu’il ne fournisse pas les vitesses de charge les plus rapides disponibles pour les machines MacBook Pro M1 Pro/Max 16 pouces.

Satechi dit que le chargeur comprend les certifications CE et ETL pour une charge sûre pour tous les appareils connectés. Il est alimenté par un seul cordon d’alimentation et présente une finition en aluminium gris sidéral qui complète de nombreux produits Apple.

Le chargeur PD GaN à 4 ports USB-C de 165 W est disponible sur le site Web de Satechi au prix de 120 $. Jusqu’au 13 janvier, il peut être acheté avec une remise de 20 % en utilisant le code CES20.

