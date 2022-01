CES 2022 : Scosche lance les supports, haut-parleurs et chargeurs MagicMounts compatibles MagSafe

Scosche a annoncé aujourd’hui le lancement d’un certain nombre de nouveaux produits dans sa gamme de produits MagicMount, ainsi que d’autres accessoires compatibles MagSafe tels que des chargeurs et des haut-parleurs sans fil.



Les supports MagicMount Pro Charge5 de Scosche sont compatibles avec les iPhones MagSafe d’Apple, qui incluent les modèles iPhone 12 et iPhone 13. Scosche promet une forte emprise, mais il convient de noter que ceux-ci n’utilisent pas le protocole ‌MagSafe‌ d’Apple et sont limités à une charge sans fil de 7,5 W.

Il y a une tête réglable à 360 degrés pour permettre à l’iPhone d’être utilisé en mode portrait ou paysage, et tous les supports sont livrés avec un adaptateur de voiture pour le chargement et un port de chargement USB-C de 20 W lorsqu’un chargement plus rapide est nécessaire.

Bien que conçus pour les iPhones ‌MagSafe‌, les supports MagicMount Pro Charge5 peuvent également être utilisés avec des iPhones plus anciens en attachant l’aimant MagicPlate inclus. Le MagicMount Pro Charge5 de Scosche peut être acheté en quatre options : fenêtre/tableau de bord, tableau de bord/aération, télescopique et porte-gobelet, avec un lancement prévu pour le printemps 2022 à un prix de 64,99 $. Il existe également des options MagicMount Pro ‌MagSafe‌ moins chères à 44,99 $.

Scosche présente également des haut-parleurs et des chargeurs sans fil compatibles MagSafe. Le BoomCanMS Portable à 40 $ est un petit haut-parleur compatible Bluetooth conçu pour adhérer à l’arrière d’un iPhone‌ ‌MagSafe‌. La technologie ‌MagSafe‌ n’ajoute rien pour le son, mais elle empêche le haut-parleur de se perdre et elle sert également de béquille.



Le plus grand haut-parleur portable magnétique BoomBottle à 130 $ permet à l’iPhone‌ d’être fixé sur le dessus pour un accès facile à la musique en streaming, aux appels mains libres, etc. Les deux nouveaux haut-parleurs devraient être lancés plus tard en 2022.



Pour ceux qui possèdent déjà un chargeur ‌MagSafe‌ d’Apple, Scosche présente le BaseLynx MS, qui est conçu pour s’intégrer au système BaseLynx pour le chargement de plusieurs appareils. Le BaseLynx MS accueille un chargeur ‌MagSafe‌ et permet de charger en position verticale, et parce qu’il utilise la propre technologie d’Apple, il se charge à pleine puissance de 15 W (12 W pour les modèles ‌iPhone 12‌ et 13 mini).



Le support sans fil BaseLynx MS pour chargeur ‌MagSafe‌ devrait être lancé au printemps 2022 pour 50 $.