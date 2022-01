CES 2022 : Sengled lance de nouvelles bandes lumineuses TV et des guirlandes lumineuses d’extérieur compatibles HomeKit

La société d’éclairage Sengled a annoncé aujourd’hui le lancement de plusieurs nouveaux produits d’éclairage compatibles HomeKit, notamment les bandes lumineuses TV Wi-Fi Video-Sync, les guirlandes lumineuses Wi-Fi extérieures et la lampe portable Wi-Fi.



Les bandes lumineuses TV WiFi sont conçues pour étendre ce qui est affiché sur le téléviseur jusqu’au mur derrière celui-ci pour une expérience de divertissement plus immersive. Les lumières sont conçues pour réagir au contenu des services de streaming, des systèmes de jeu, etc., avec les couleurs sur différentes zones de l’écran correspondant aux sections des bandes LED.

La nouvelle guirlande lumineuse extérieure Wi-Fi de Sengled est conçue pour les patios extérieurs, les jardins et les espaces similaires, offrant jusqu’à 48 pieds d’ampoules. Chaque ampoule peut être personnalisée dans une couleur différente, avec des millions de combinaisons de couleurs disponibles.



La lampe portable Wi-Fi est dotée d’une batterie interne rechargeable et peut être déplacée là où l’éclairage est nécessaire, ce qui la rend parfaite pour les pannes de courant, le camping en plein air et des situations similaires. La lampe portable offre différents effets de couleur, une gradation et des options telles que la lumière vacillante des bougies.

Plus tard cette année, Sengled a également l’intention de présenter un diffuseur d’huiles essentielles à LED Wi-Fi, un éclairage intelligent de surveillance de la santé et des capteurs de fenêtre, de porte et de mouvement Zigbee.

Les bandes lumineuses TV, les guirlandes lumineuses d’extérieur et la lampe portable Wi-Fi de Sengled devraient être lancées au deuxième trimestre de 2022. Les bandes lumineuses TV seront au prix de 120 $, les guirlandes lumineuses à partir de 80 $ et le Wi- La lampe portable Fi sera proposée au prix de 60 $.