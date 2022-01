CES 2022 : Sony annonce le premier téléviseur grand public QD-OLED 4K au monde

Outre le panneau unique en son genre, l’A95K sera livré avec un support unique qui peut placer le téléviseur en position avant ou arrière.

Sony a présenté le premier téléviseur QD-OLED (diode électroluminescente organique à points quantiques) au monde pour les consommateurs, lançant sa gamme 2022 avec une référence élevée. Les téléviseurs OLED actuels de la société utilisent des panneaux d’affichage LG, adaptés au traitement de Sony. Cependant, le prochain téléviseur phare Bravia XR A95K comprendra un panneau QD-OLED fabriqué par Samsung Display. Le téléviseur sera disponible en tailles 65 et 55 pouces, toutes deux avec une résolution 4K.

Samsung Electronics aurait également annoncé un téléviseur QD-OLED 4K au CES 2022. Cependant, ces rumeurs se sont avérées infondées, laissant Sony sous les projecteurs. QD-OLED est en développement chez Samsung Display depuis des années et la technologie pourrait devenir une étape intermédiaire entre les écrans OLED standard et les propres écrans MicroLED de Samsung.

QD-OLED combine les meilleurs traits de l’OLED tels qu’un contraste infini et des noirs parfaits avec les avantages des téléviseurs LED à points quantiques tels qu’une luminosité améliorée et une reproduction des couleurs plus vives à une luminosité plus élevée.

Sony continuera cependant à s’approvisionner en panneaux d’affichage auprès de LG Display pour ses autres modèles OLED pour 2022, les A90K et A80K.

Outre le panneau unique en son genre, l’A95K sera livré avec un support unique qui peut placer le téléviseur en position avant ou arrière. Le support truqué peut également être surélevé pour placer une barre de son sans obstruer la vue.

L’A95K sera livré avec quatre entrées HDMI, dont deux entièrement HDMI 2.1. Tous les derniers téléviseurs OLED de la société prendront en charge les jeux 4K à des taux de rafraîchissement de 120 Hz, le mappage automatique des tonalités HDR lorsqu’ils sont connectés à une PlayStation 5 et le mode de latence faible automatique. Les téléviseurs auront également un taux de rafraîchissement variable prêt à l’emploi au lieu d’une mise à jour logicielle comme les modèles précédents.

Google TV restera le choix logiciel de Sony en 2022, et la gamme se poursuivra avec des fonctionnalités de marque telles que XR Triluminos Max (pour l’A95K) ou Pro (pour les autres), XR OLED Contrast Pro et Acoustic Surface Audio Plus.

Sony a également annoncé sa première gamme de téléviseurs MicroLED.

