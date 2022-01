CES 2022 : Sony confirme le nom de son prochain casque VR, annonce un nouveau jeu Horizon

La PlayStation VR2 fonctionnera avec la PS5, tandis que Sony a détaillé les contrôleurs – officiellement appelés contrôleurs Sense – en mars.

Le prochain casque VR de Sony s’appellera PlayStation VR2, a confirmé la société.

Le président et chef de la direction de Sony Interactive Entertainment, Jim Ryan, a confirmé le nom dans le cadre de la présentation de la société au CES 2022. Cette décision rappelle que Sony a révélé pour la première fois le logo PS5 sur la scène de Las Vegas au milieu de beaucoup de fanfare.

Le géant japonais de l’électronique n’a toujours pas montré à quoi ressemblera le casque VR, mais certaines spécifications techniques sont déjà disponibles. La PlayStation VR2 fonctionnera avec la PS5, tandis que Sony a détaillé les contrôleurs – officiellement appelés contrôleurs Sense – en mars. Le casque prendra en charge le suivi oculaire, le retour haptique, les fréquences d’images 90/120 Hz, le 4K HDR, le rendu fovéal et un champ de vision de 110 degrés. Il se connectera à la PS5 avec un seul câble USB-C.

Sony a également annoncé son premier nouveau titre exclusif pour PlayStation VR2 – Horizon Call of the Mountain, qui suivra Horizon Forbidden West, l’une des versions de tentpole de la société pour 2022, dont le lancement est prévu le mois prochain. Cependant, Ryan n’a donné aucune indication sur la date de sortie du jeu ou du casque.

La société japonaise a également présenté une première télévision grand public QD-OLED (diode électroluminescente organique à points quantiques) lors de l’événement. Le téléviseur sera disponible dans des tailles de 55 et 65 pouces avec une résolution 4K.

Le téléviseur phare Bravia XR A95K A95K sera lancé avec quatre entrées HDMI, dont deux seront entièrement HDMI 2.1. Sony a également annoncé que tous ses derniers téléviseurs OLED prendraient en charge les jeux 4K à un taux de rafraîchissement de 120 Hz, un mode de faible latence automatique et un mappage automatique des tonalités HDR lorsqu’ils sont connectés à une PlayStation 5. Les téléviseurs seront également livrés avec un taux de rafraîchissement variable hors du box au lieu des mises à jour logicielles, comme c’était le cas avec les modèles précédents. Cependant, le prix du nouveau produit phare de la major japonaise de l’électronique n’a pas encore été confirmé.

La société a également annoncé sa gamme de téléviseurs MicroLED.

