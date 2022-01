CES 2022 : Speck dévoile un nouvel accessoire MagSafe

Speck a annoncé jeudi son nouveau Presidio Pro Folio pour MagSafe au CES 2022. L’étui folio portable fonctionne sur les gammes iPhone 12 et 13, transformant le chargeur en support et en organiseur de câbles.

Nouveau boîtier Speck MagSafe annoncé au CES 2022

Le nouvel accessoire coûte 39,95 $ US. Speck dit qu’il est livré avec une protection contre les chutes et que les aimants de l’étui Presidio Pro Folio pour MagSafe ont été testés pour s’assurer que la connexion reste même si un utilisateur laisse tomber ou heurte son iPhone. Cette nouvelle version est disponible sur le site Web de Speck. Il s’ajoute aux autres étuis de la société de la gamme Presidio, qui commencent à 49,95 $ US.