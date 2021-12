CES 2022 subit plus d’annulations et l’industrie se tourne déjà vers le Mobile World Congress 2022 en février | La technologie

La nouvelle variante du coronavirus est à l’origine des annulations subies au CES 2022 et le Mobile World Congress de Barcelone n’est pas trop loin.

Organiser un grand événement en ces temps, c’est faire un gros pari. Le problème avec les salons technologiques n’est pas seulement dans la concentration des personnes, mais aussi dans le nombre d’entreprises étrangères qui ont tendance à se rapprocher.

La situation ne semblera étrange à personne, mais ces derniers jours, les infections à coronavirus ont monté en flèche dans le nouvelle vague qui naît avant tout de la variante omicron. Cela a amené certaines des entreprises qui devaient assister au CES 2022 en personne à signaler leur absence ou à opter pour une présentation en ligne.

Google et Microsoft ont été parmi les derniers à rejoindre une liste dans laquelle vous pouvez trouver des noms tels que T-Mobile, Meta, Twitter, Pinterest, AMD, Samsung… Et bien d’autres qui n’ont pas encore confirmé sa présence malgré le fait qu’elle se tiendra du 5 au 8 janvier.

Vraisemblablement au CES 2022, ils travailleront pour offrir un format hybride le plus attractif possibleBien que, comme dans le reste de la planète, il existe une certaine inconnue sur comment tout se passera dans quelques semaines et s’il y aura une nouvelle limitation de la part du gouvernement des États-Unis lui-même.

Mais ce n’est pas le seul événement avec ces caractéristiques que nous avons à l’horizon.

Le MWC 2022 a lieu dans deux mois

Faire des conjectures sur la situation dans deux mois est très compliqué et le grand événement technologique de notre pays Il se tiendra du 28 février au 3 mars.

Ces jours-ci, un grand nombre de fêtes, congrès, cours et réunions de famille sont annulés en raison de l’explosion des infections à coronavirus que l’on connaît. Il est plus ou moins clair qu’il serait impossible de tenir l’événement maintenant, mais aussi il faut s’attendre à ce que les entreprises modifient leur agenda pour les prochaines fois.

Chaque pays est dans un contexte différent aujourd’hui et il y a encore des limitations sur les déplacements, ainsi que d’autres qui sont imposées en ce moment.

Il est impossible de savoir ce qui va se passer et la nécessité de ajuster le calendrier des nouvelles l’événement ou l’investissement que les fabricants et autres entreprises supposent pour organiser un voyage peut être la clé afin de trouver différentes façons de participer.

Le Mobile World Congress est un grand événement, mais les deux dernières années ont déjà beaucoup souffert du coup du coronavirus, il faut donc s’attendre à ce qu’en 2022 il ne se déroule pas encore dans une totale normalité. Aucune nouvelle n’est attendue pour le moment, mais la situation avec omicron et le CES 2022 nous fait déjà regarder vers février.