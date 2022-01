Le fabricant d’accessoires Targus a annoncé aujourd’hui que son sac à dos Cypress Hero EcoSmart avec prise en charge intégrée de l’application Find My d’Apple sera disponible au printemps ou à l’été 2022 pour un prix suggéré de 149,99 $ aux États-Unis.



Le sac à dos est équipé d’un petit module de suivi qui permet de suivre l’emplacement du sac à dos dans l’application Find My sur iPhone, iPad, Mac et Apple Watch sans avoir besoin d’utiliser un AirTag. D’après une image affichée sur le site Web du CES, il semble que le sac à dos prendra en charge la recherche de précision, qui permet aux utilisateurs d’un iPhone 11 ou plus récent de voir la distance et la direction exactes jusqu’au sac à dos avec un retour sonore, visuel et haptique. Apple a ouvert la puce U1 aux accessoires tiers l’année dernière.

Targus a déclaré que le tracker intégré est « hautement intégré » dans le sac à dos, alors qu’un AirTag peut être retiré du sac à dos et jeté s’il est volé. Le sac à dos est livré avec une batterie remplaçable pour le tracker qui est rechargeable via USB.

Si le sac à dos est séparé de son propriétaire mais en dehors de la portée Bluetooth, il y a toujours une chance que le réseau Find My crowdsourcé puisse aider à le retrouver. Si un autre utilisateur d’iPhone passe à côté du sac à dos, par exemple, son iPhone peut détecter les signaux Bluetooth du sac à dos et relayer l’emplacement à son propriétaire de manière anonyme.

Targus a déclaré que le sac à dos avait un compartiment rembourré pouvant contenir jusqu’à un MacBook Pro 16 pouces, et plusieurs autres compartiments et poches pour des appareils supplémentaires et des objets personnels. Le sac à dos est fabriqué avec des matériaux recyclés.

Cette histoire a été initialement publiée en novembre et a été mise à jour avec de nouvelles informations.

Histoires liées

Apple lance l’application « Tracker Detect » pour empêcher les utilisateurs d’Android d’être suivis par les AirTags

Apple a publié aujourd’hui une nouvelle application « Tracker Detect » sur le Google Play Store, avec l’application conçue pour permettre aux utilisateurs d’Android de localiser les AirTags qui pourraient être à proximité. Selon la description de l’application, Tracker Detect recherche des traqueurs d’articles séparés de leur propriétaire et compatibles avec Find My Network.

Un propriétaire de muscle car visé par un AirTag caché placé par des voleurs

Le résident du Michigan, John Nelson, affirme qu’il a récemment été pris pour cible par des voleurs de voitures qui ont caché l’un des AirTags d’Apple dans son véhicule, une Dodge Charger 2018. Selon un rapport de Fox 2 Detroit, Nelson a visité le centre commercial Great Lakes Crossing à Auburn Hills, où il a passé environ deux heures. Après son départ, il a reçu une notification sur son téléphone l’informant qu’il était suivi par un…

iOS 15.2 ajoute une option pour rechercher les AirTags à proximité et trouver mes éléments activés

Avec la version bêta d’iOS 15.2 publiée aujourd’hui, Apple a ajouté des améliorations à l’application Find My. Il existe une nouvelle fonctionnalité conçue pour permettre aux utilisateurs de rechercher des AirTags ou des éléments activés par Find My qui pourraient les suivre. Lorsque vous ouvrez l’application Find My après l’installation de la version bêta et accédez à l’onglet « Items », il existe une option pour « Items That Can Track Me ». En appuyant dessus, les utilisateurs peuvent rechercher…

Que savoir si vous prévoyez de voyager à l’étranger avec des AirTags

Les nouveaux trackers d’articles AirTag d’Apple sont idéaux pour s’attacher à des objets tels que des sacs et des valises, ce qui les rend susceptibles de devenir populaires auprès des voyageurs et des routards qui souhaitent garder un œil sur leurs effets personnels à l’étranger. Pour cette raison, il convient de se rappeler quelles fonctionnalités AirTag fonctionnent où que vous soyez, lesquelles dépendent de votre proximité avec l’AirTag et quelles fonctions ne sont pas…

Apple annonce des appareils de suivi AirTag à partir de 29 $ chacun

Apple a annoncé aujourd’hui AirTag, un dispositif de suivi Bluetooth de type Tile conçu pour être attaché à des éléments tels que des clés et des portefeuilles à des fins de suivi, vous permettant de les trouver directement dans l’application Find My. Les AirTags sont des accessoires à attacher aux sacs à dos, bagages et autres articles. N’importe quel appareil U1 comme l’iPhone 12 peut être utilisé pour une recherche de précision pour vous guider directement vers l’élément que vous recherchez…

AirTag comprend une puce U1 pour la fonction de « recherche de précision »

L’AirTag tant attendu d’Apple a finalement été dévoilé aujourd’hui et, comme prévu, les petits accessoires en forme de cercle peuvent être attachés à des objets tels que des portefeuilles, des clés, etc. pour permettre leur suivi dans l’application Find My. Comme cela a été dit avant la sortie, chaque AirTag est équipé d’une puce U1, et sur les appareils qui ont également des puces U1, il existe une fonction de recherche de précision. Les puces U1 Ultra Wideband sont…

Le nouveau support d’accessoires tiers de Find My fonctionne avec iOS 14.3 et versions ultérieures

Apple a annoncé aujourd’hui le lancement de son programme d’accessoires réseau Find My, permettant de suivre les accessoires tiers compatibles dans l’application ‌Find My‌ juste à côté des appareils Apple. Les premiers produits qui fonctionnent avec l’application Find My comprendront un nouveau tracker d’articles Chipolo, des écouteurs Belkin et certains vélos électriques VanMoof. Alors qu’il était initialement soupçonné que l’accessoire tiers de Find My…

Apple AirTag lié à l’augmentation du nombre de vols de voitures, rapport de la police canadienne

Les AirTags d’Apple sont utilisés dans un nombre croissant de vols de voitures ciblés au Canada, selon la police locale. Dans un communiqué de presse de la police régionale de York, les enquêteurs ont identifié une nouvelle méthode utilisée par les voleurs pour traquer et voler des véhicules haut de gamme qui tirent parti des capacités de localisation de l’AirTag. Alors que la méthode de vol des voitures est en grande partie …

Histoires populaires

Kuo: AirPods Pro 2 proposera une prise en charge sans perte et un boîtier de charge émettant des sons

Selon l’analyste Apple Ming-Chi Kuo, les AirPods Pro de deuxième génération d’Apple prendront en charge l’audio sans perte et un boîtier de charge pouvant émettre un son à des fins de localisation. Dans une note aux investisseurs, vue par MacRumors, Kuo a expliqué que les AirPods Pro de deuxième génération comporteront de nouveaux arguments de vente qui entraîneront une forte demande, notamment la prise en charge d’Apple Lossless…

Le nouveau moniteur autonome d’Apple pourrait coûter environ la moitié du prix du Pro Display XDR

Selon les rumeurs, le nouveau moniteur autonome d’Apple destiné aux consommateurs pourrait apparaître cette année et se situer aux alentours de 2 500 $, sur la base des commentaires de Mark Gurman de Bloomberg. Écrivant dans sa première newsletter « Power On » de 2022, Gurman dit que le nouveau moniteur est « destiné à être environ la moitié du prix du Pro Display XDR », qu’il « espère » lancer cette année. En parlant de Mac et…

Le potentiel de sauvetage d’Apple Watch mis en évidence dans une publicité à suspense « 911 »

Apple a partagé aujourd’hui une nouvelle publicité intitulée « 911 » qui met l’accent sur le potentiel de sauvetage de l’Apple Watch en cas d’urgence. L’annonce pleine de suspense tourne autour de trois personnes nommées Amanda, Jason et Jim qui ont chacune pu obtenir de l’aide en composant le 911 à l’aide de l’Apple Watch, l’annonce mettant en évidence des extraits de leurs appels téléphoniques frénétiques avec les répartiteurs. Amanda, par exemple, a dit que sa voiture avait…

Apple célèbre le Nouvel An chinois avec des AirPods Pro en édition spéciale et plus

Pour célébrer le Nouvel An chinois à venir le 1er février, Apple a publié des AirPods Pro en édition spéciale avec un emoji de tigre conçu sur mesure via sa boutique en ligne et ses magasins de détail en Chine, à Taïwan, à Hong Kong et à Macao. 2022 est l’année du Tigre dans le calendrier chinois. Les AirPods Pro en édition spéciale ont un emoji de tigre conçu sur mesure imprimé sur le boîtier de chargement sans fil, avec…

L’équipe AirPods d’Apple veut « plus de bande passante » que Bluetooth n’en fournit

Apple a présenté en octobre les AirPod de troisième génération repensés, qui ont une conception mise à jour, la prise en charge de l’égaliseur adaptatif, l’audio spatial et d’autres nouvelles fonctionnalités. Pour expliquer certaines des décisions de conception prises par Apple avec les AirPods 3, le vice-président de l’acoustique d’Apple, Gary Geaves, s’est assis pour une interview avec What HiFi (via .), offrant un aperçu intéressant des limites de…