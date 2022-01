CES 2022 : Withings dévoile une nouvelle balance intelligente « Body Scan »

Withings a annoncé aujourd’hui le lancement d’une nouvelle balance intelligente, le Body Scan, conçue pour suivre toutes sortes de mesures liées à la santé. Il surveille la composition corporelle segmentaire, le poids, la fréquence cardiaque et l’âge vasculaire, et peut évaluer l’activité nerveuse et le rythme cardiaque à l’aide d’un ECG à 6 dérivations.



Body Scan comprend une plate-forme en verre trempé avec une poignée rétractable. Il est équipé de quatre capteurs de poids et de 14 électrodes ITP, ainsi que de quatre électrodes en acier inoxydable dans la poignée pour la fonctionnalité d’analyse de l’ECG et de la composition corporelle. Une batterie intégrée dure un an avant de devoir être rechargée, et les mesures de santé sont affichées sur un écran LCD couleur de 3,2 pouces.

Selon Withings, la balance Body Scan est capable de fournir des mesures de poids précises en plus d’utiliser l’analyse d’impédance bioélectrique multifréquence pour mesurer la composition corporelle globale, fournissant des lectures sur la graisse corporelle totale, le pourcentage d’eau, la graisse viscérale, la masse musculaire, la masse osseuse , et de l’eau extracellulaire et intracellulaire. Il est également capable de fournir des lectures pour les parties du corps qui incluent le torse, les bras et les jambes.

Le Body Scan est capable de suivre l’activité des glandes sudoripares dans les pieds et il offrira une évaluation quotidienne de l’activité des petits nerfs, en plus il peut déterminer l’âge vasculaire grâce à des mesures cardiovasculaires pour donner aux utilisateurs une idée de leur santé artérielle. Pour la fonction ECG, Body Scan peut détecter les arythmies à l’aide de deux électrodes situées de chaque côté de la poignée et une à la base de la balance.

Withings associe les fonctionnalités de surveillance de la santé du Body Scan à un accès à un coaching, à des spécialistes cliniques et à des plans holistiques pour atteindre les objectifs de santé via les programmes de santé et de bien-être Withings, avec un abonnement gratuit de trois mois inclus.

Withings prévoit de lancer l’échelle Body Scan au cours du second semestre 2022 après l’autorisation de la FDA. Il sera au prix de 299,95 $.