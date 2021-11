Ces 23 fausses applications Android sont des logiciels espions dangereux, alors supprimez-les maintenant

Le danger rôde à chaque coin de rue en ligne. Que vous utilisiez un téléphone, une tablette ou un ordinateur, vous devez toujours rester sur vos gardes pour éviter les piratages et les escroqueries. Cela est particulièrement vrai pour les utilisateurs d’Android, car des campagnes de phishing dangereuses semblent apparaître chaque semaine. Le dernier en date est PhoneSpy, et il implique une collection d’applications de logiciels espions se faisant passer pour des outils utiles.

La société de sécurité mobile Zimperium a récemment découvert une campagne de logiciels espions ciblée qu’elle a baptisée PhoneSpy. Comme l’explique la société, PhoneSpy se déguise en une application mobile standard qui prétend diffuser des films, aider les utilisateurs à apprendre le yoga ou parcourir des collections de photos. Mais en réalité, le logiciel espion vole des documents, des photos, des vidéos et plus encore sur le téléphone Android.

Voici ce qui se passera si PhoneSpy parvient à infecter votre appareil, selon Zimperium :

En cas d’infection, l’appareil mobile de la victime transmettra des données de localisation GPS précises, partagera des photos et des communications, des listes de contacts et des documents téléchargés avec le serveur de commande et de contrôle. Semblable à d’autres logiciels espions mobiles que nous avons vus, les données volées sur ces appareils pourraient être utilisées pour le chantage et l’espionnage personnels et d’entreprise. Les acteurs malveillants pourraient alors produire des notes sur la victime, télécharger tout matériel volé et recueillir des renseignements sur d’autres pratiques néfastes.