Ces 3 Altcoins sur Binance Smart Chain pourraient monter en flèche, dit Lark Davis

Le crypto populaire YouTuber Lark Davis a parlé de Binance Smart Chain (BSC), de nombreuses opportunités pour les investisseurs. Avec ses frais bas et ses transactions rapides, Davis estime que cet écosystème offre le type d’expérience que les gens souhaitent.

Le produit phare de BSC PancakeSwap (CAKE) a donné à son concurrent une course pour son argent et a même réussi à «surpasser Ethereum» en termes de volume de transactions, selon Davis. L’analyste a cité des données de DappRadar affirmant que BSC a surpassé Ethereum sur cette métrique, au moins sur une période de 24 heures.

Source: DappRadar

PancakeSwap a rencontré un grand nombre d’utilisateurs au cours de la semaine dernière et a rencontré des problèmes en raison d’une forte congestion. Davis a déclaré:

Binance Smart Chain a atteint un niveau record de 8,5 millions de transactions. Je pense que ce que nous examinons ici est assez évident. Les gens veulent être exposés, ils veulent entrer dans DeFi. Ils veulent se lancer dans la cryptographie et utiliser les différents produits.

L’analyste a réitéré les inconvénients d’Ethereum et le grand nombre d’utilisateurs qui ont été exclus de la plate-forme. En matière d’adoption, les «chiffres parlent d’eux-mêmes». Le volume de négociation des jetons natifs de PancakeSwap s’élève à 1,1 milliard de dollars sur le graphique quotidien. Ethereum DEX Uniswap enregistre un nombre similaire, mais a pris du retard par rapport à son concurrent. David a ajouté:

Je soupçonne que nous continuerons de voir Pancakeswap monter dans les charts et devenir un échange décentralisé de plus en plus important. Les utilisateurs sont là. Le volume quotidien est là. Seule la capitalisation boursière est légèrement en retrait par rapport à Uniswap, qui ne produit actuellement que la moitié du volume quotidien.

Expansion de Binance Smart Chain (BSC) et nouvelles opportunités

Cet écosystème est tout sauf statique et entrera dans d’autres tendances cryptographiques, telles que les jetons non fongibles (NFT). Pour ce faire, ils lanceront BSC Station afin de permettre aux utilisateurs de vendre ces actifs aux enchères pour un public «large». La plateforme intégrera également une fonction BSC Swap aux côtés des NFT.

Ce développement sera soutenu par Morningstar Ventures, NGC, BSCPad, x21 et bien d’autres. Sa croissance pourrait avoir un impact positif sur PancakeSwap (CAKE) et les autres projets de la liste Davis, Refinable (FINE) et Smoothy Finance (SMTY).

Refinable cherche à profiter de la période naissante du NFT. Davis estime que ce projet pourrait «obtenir une bonne part de marché». La plate-forme est soutenue par M. Beast, un YouTuber avec 60,4 millions d’abonnés, en coopération avec Binance.

Le jeton FINE natif de la plate-forme habilitera ses détenteurs, les créateurs de NFT fonctionnant sur Refinable. Par exemple, les détenteurs de FINE peuvent augmenter les redevances et la distribution d’un actif et participer au modèle de gouvernance.

Le deuxième projet de Davis, Smoothy Finance (SMTY) fait également des «choses sérieuses». Les utilisateurs peuvent profiter de sa fonction de swap 0-slip pour échanger différentes devises indexées sur le dollar. Davis a ajouté:

(…) C’est l’infrastructure qui permet vraiment à DeFi de fonctionner correctement pour les gens. Que ce soit une bonne expérience utilisateur où vous n’êtes pas écrasé par les frais, vous n’êtes pas écrasé par les diapositives et donc ce type de produit permet vraiment aux utilisateurs d’avoir une expérience utilisateur agréable.

Le jeton BNB natif de Binance se négocie à 500 $ en se déplaçant latéralement sur le graphique quotidien. Sur le graphique hebdomadaire et mensuel, BNB a une perte de 3,1% et un gain de 113% respectivement.

BNB se déplaçant latéralement sur le graphique de 24 heures. Source: BNBUSDT Tradingview