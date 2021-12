Ces 3 émissions de CBS ont attiré des audiences massives en 2021

Variety a publié la liste des meilleures émissions pour 2021. Trois émissions de CBS, en particulier, ont fait partie des 100 meilleures émissions pour toute l’année. Alors que la liste était largement dominée par les programmes sportifs, NCIS, The Equalizer et le FBI ont affiché des chiffres importants en matière d’audience.

NCIS a dominé la liste cette année, avec 17 épisodes se classant dans le top 100 pour l’audience. Alors que le FBI et The Equalizer n’ont pas affiché de chiffres aussi gros que NCIS, les émissions ont quand même incroyablement bien fonctionné cette année. Le FBI avait sept de ses épisodes sur la liste tandis que The Equalizer en a appelé quatre. Grâce à ces émissions, CBS a dominé le classement total des téléspectateurs de 2021. Le réseau comptait 39 programmes sur la liste, contre 27 en 2020.

Cette nouvelle est assez remarquable pour NCIS en particulier, car l’émission traitait du départ de la star de longue date Mark Harmon la saison dernière. Harmon a officiellement quitté la série en octobre après avoir accepté de revenir pour plusieurs épisodes de la saison 19. L’acteur a joué le rôle de Jethro Gibbs depuis la première de la série en 2003. Le personnage est apparu pour la première fois dans le pilote de porte dérobée de NCIS de JAG.

Harmon allait à l’origine partir à la fin de la saison 18, qui s’est terminée plus tôt cette année. Cependant, il a accepté de revenir pour quelques épisodes de la saison 19 afin de conclure l’histoire de Gibbs. Il aurait pris cette décision après avoir appris que CBS aurait annulé l’émission sans lui. À la lumière de sa sortie, la série a amené Gary Cole en tant que nouveau personnage et a promu Katrina Law en tant que membre à temps plein. Même si Harmon a officiellement quitté la série après près de deux décennies, le showrunner du NCIS, Steve Binder, a taquiné TVLine que les fans n’avaient peut-être pas vu le dernier de Gibbs sur leurs écrans de télévision.

« En tant que producteur exécutif et cher ami, Mark continue de faire partie intégrante du tissu de la série », a déclaré Binder après la diffusion du dernier épisode d’Harmon en octobre. « Notre étoile du nord est toujours restée fidèle à nos personnages, et cette vérité a toujours guidé les histoires que nous racontons et où vont ces personnages. Donc, concernant l’avenir de Gibbs, comme les fans de longue date de la série l’ont peut-être remarqué au fil des ans … ne comptez jamais Leroy Jethro Gibbs de côté. »