Ces 3 FPI hypothécaires à dividendes élevés sont-elles attrayantes en ce moment ?

Avec des taux d’intérêt toujours proches de leurs plus bas historiques, les actions de qualité à dividendes élevés sont de plus en plus difficiles à trouver. L’un des meilleurs secteurs pour trouver des actions à haut rendement aujourd’hui sans prendre trop de risques est celui des REIT hypothécaires.

Chacune de ces trois FPI hypothécaires offre aux investisseurs un rendement de dividende lucratif qui risque peu d’être réduit dans un avenir prévisible. Cela dit, aucun d’entre eux n’offre un potentiel de croissance intéressant en raison des taux d’intérêt extrêmement bas auxquels l’économie est actuellement confrontée.

L’inflation continue de faire rage à des niveaux jamais vus depuis des années tandis que les taux d’intérêt continuent d’être maintenus bas par les décideurs politiques.

L’environnement de taux d’intérêt réels négatifs est une mauvaise chose pour les FPI hypothécaires, car cela signifie que leur principale source de revenus – les paiements d’intérêts – ne progressera probablement pas avec l’inflation.

Cependant, un cycle de hausse des taux d’intérêt pourrait être un catalyseur, et la Réserve fédérale a indiqué le potentiel d’une hausse des taux en 2022.

En conséquence, les investisseurs pourraient certainement faire pire dans l’environnement actuel et ces FPI hypothécaires peuvent aider à combler un vide dans les portefeuilles de nombreux investisseurs axés sur le revenu en fournissant une augmentation de rendement nécessaire.

Bien que nous ne considérions pas ces trois FPI hypothécaires comme des achats en ce moment pour les nouveaux investisseurs, nous pensons qu’ils restent des avoirs décents pour les investisseurs axés sur le revenu.

Trois FPI hypothécaires que nous analyserons aujourd’hui pour voir s’il vaut la peine d’être acheté sont :

Société d’investissement AGNC (NASDAQ :AGNC)

Gestion de capital Annaly inc. (NYSE :SEULEMENT)

Starwood Property Trust, Inc. (NYSE :STWD)

Les FPI hypothécaires sont populaires pour leurs rendements élevés. Mais comme toujours, une diligence raisonnable appropriée doit être effectuée.

FPI hypothécaires : AGNC Investment Corp. (AGNC)

Source : Shutterstock

AGNC investit principalement dans des titres hypothécaires résidentiels, y compris des obligations hypothécaires garanties par le gouvernement américain.

Avec un rendement du dividende à terme de 8,5%, AGNC offre certainement aux investisseurs un rendement appétissant. De plus, avec un taux de distribution prévu pour 2021 de seulement 54%, le dividende semble assez durable aux niveaux actuels.

En plus de cela, la fiducie a annoncé de solides résultats au premier trimestre fin avril.

La valeur comptable nette par action ordinaire a augmenté d’un impressionnant 6 % au cours du trimestre et le FPI a généré un rendement économique global sur les capitaux propres ordinaires tangibles de 8,2 % pour les actionnaires au cours de la seule période (37 % annualisé).

Cela dit, AGNC a un bilan fortement endetté et est très sensible aux ralentissements du marché du logement.

Alors que le marché du logement est en plein essor aujourd’hui, si/quand il tourne, la valeur comptable par action chutera probablement comme par le passé.

De plus, le dividende a été réduit à plusieurs reprises au cours de la dernière décennie et nous nous attendons à ce que l’avenir ne soit pas différent en cas de ralentissement, bien que le ratio de distribution historiquement bas devrait aider à atténuer une partie de ce risque.

Dans l’ensemble, nous pensons qu’AGNC est un jeu de revenus décent, mais les attentes de rendement total doivent être contrôlées étant donné que le flux de revenus s’est avéré extrêmement volatil. En conséquence, nous l’évaluons comme une attente.

Annaly Capital Management, Inc. (NLY)

Source : mTaira / Shutterstock.com

NLY investit dans un portefeuille diversifié d’actifs immobiliers résidentiels et commerciaux.

Il s’agit notamment de titres adossés à des créances hypothécaires d’agences, d’actifs hypothécaires résidentiels non détenus par des agences et de prêts hypothécaires résidentiels.

Le FPI crée et investit également dans des investissements immobiliers commerciaux tels que des prêts hypothécaires et des titres. Enfin, ils fournissent des financements aux entreprises du marché intermédiaire adossés au capital-investissement.

Sur la base du rendement du dividende, NLY est encore plus attrayant qu’AGNC étant donné que son rendement à terme est de 9,6%.

Cependant, le taux de distribution prévu de 84 % pour 2021 est beaucoup moins prudent et la croissance de la valeur comptable par action de seulement 0,3 % au cours du premier trimestre est beaucoup moins impressionnante que celle d’AGNC.

L’avantage pour NLY est que leurs revenus sont plus diversifiés – et donc probablement plus stables – que nombre de leurs pairs des REIT hypothécaires.

En conséquence, leurs niveaux actuels de bénéfices par action et de dividendes par action sont probablement beaucoup plus durables dans un avenir prévisible, ce qui signifie que leurs perspectives de rendement total sont décentes.

Dans l’ensemble, le rendement du revenu de NLY semble assez sûr et très attrayant. Pendant ce temps, ses perspectives de croissance sont faibles, mais pas aussi risquées que certaines autres REIT hypothécaires.

Dans l’ensemble, le potentiel de rendement total se situe entre les chiffres moyens et élevés, ce qui fait de l’action un avoir de qualité pour les investisseurs à revenu.

FPI hypothécaires : Starwood Property Trust, Inc. (STWD)

Source : Shutterstock

STWD exploite quatre segments : les prêts commerciaux et résidentiels, les prêts d’infrastructure, l’immobilier et l’investissement et l’entretien.

Le segment des prêts commerciaux et résidentiels gère tous les aspects d’une gamme diversifiée de prêts commerciaux et résidentiels, allant de l’origination à l’acquisition, en passant par leur financement et leur gestion.

Le segment des prêts d’infrastructure exécute un modèle commercial similaire avec des investissements en dette d’infrastructure.

Parallèlement, le segment immobilier acquiert et gère des investissements en fonds propres dans l’immobilier commercial stabilisé, notamment multifamilial.

Enfin, le segment des investissements et des services utilise une stratégie d’investissement plus agressive et pratique qui consiste à acquérir et à gérer des actifs en difficulté et un large éventail de CMBS parmi d’autres entreprises d’investissement.

Le rendement du dividende de STWD est le plus bas des trois, bien qu’il reste assez élevé à 7,4 %. Leurs résultats du premier trimestre n’ont pas été impressionnants, car le bénéfice distribuable par action a stagné séquentiellement, passant de 0,50 $ à 0,49 $.

De plus, les revenus ont connu une baisse énorme de 8,1% d’une année sur l’autre. Cela dit, la société dispose également d’une base solide pour ses performances futures, car la direction a profité de la dynamique favorable du marché pour ajouter des actifs d’actions de base à son portefeuille d’investissement.

Au cours du premier trimestre, la direction a déployé 2,7 milliards de dollars dans ses segments d’activité.

Compte tenu de l’environnement actuel de taux bas et de leur taux de distribution élevé de 96%, nous pensons qu’il est peu probable que STWD soit en mesure de générer une croissance importante dans un avenir prévisible.

Cependant, nous nous attendons à ce qu’ils soient en mesure de maintenir leur dividende grâce à leurs diverses sources de revenus qui offrent une plus grande stabilité pour leur flux de revenus que ce qui est généralement observé avec d’autres FPI hypothécaires.

Dans l’ensemble, nous considérons STWD comme une position décente pour les investisseurs à revenu en raison de son rendement attrayant et de sa valorisation raisonnable, même si les attentes des investisseurs devraient être quelque peu tempérées par le manque de croissance de la société.

À la date de publication, Bob Ciura n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur aucun des titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

Bob Ciura travaille chez Sure Dividend depuis 2016. Il supervise tout le contenu de Sure Dividend et de ses sites partenaires. Avant de rejoindre Sure Dividend, Bob était analyste d’actions indépendant. Ses articles ont été publiés sur les principaux sites Web financiers tels que The Motley Fool, Seeking Alpha, Business Insider et plus encore. Bob a obtenu un baccalauréat en finance de l’Université DePaul et un MBA avec une concentration en investissements de l’Université de Notre Dame.