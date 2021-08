Ces 3 mesures clés indiquent que le rallye Bitcoin actuel est le plus susceptible de… ⋆ Crypto new media

En moins d’une semaine, le prix du Bitcoin est passé de 37,5 000 $ à 46,3 000 $. Gardant à l’esprit la récente augmentation, de nombreux membres de la communauté restent assez optimistes quant à l’optimisme du roi. Néanmoins, une section pense qu’il ne s’agit que d’un faux rassemblement. Alors, quel argument est vrai en ce moment ?

SOPR et MVRV

Le ratio dépenses-production-bénéfice donne un aperçu du degré de bénéfices et de pertes réalisés. L’aSOPR, d’ailleurs, représente l’ensemble du marché tandis que le STH-SOPR ne représente que le profit ou la perte des HODLers à court terme. Après être restés en dessous de la ligne 1 pendant plus de quelques mois, les deux mesures SOPR ont commencé à montrer des signes d’un renversement haussier classique.

En regardant le niveau local élevé atteint par l’aSOPR récemment, on peut en déduire que les pièces rentables ont profité de la force du marché pour réaliser des bénéfices. Avec la métrique qui tourne à nouveau autour de 1, on peut dire que les pièces rentables ne sont plus dépensées et que la conviction a retrouvé son chemin. De plus, il convient de noter que le STH-SOPR est toujours resté inférieur à l’aSOPR et cela indique que les HODLers à court terme ont réalisé plus de pertes par rapport à leurs autres homologues.

Maintenant, on peut s’attendre à ce que les deux scénarios suivants se déroulent dans les semaines à venir :

Si le SOPR continue d’augmenter, cela signifierait que le marqueur est capable d’absorber tous les bénéfices réalisés sur les pièces dépensées. Ceci, à son tour, intensifierait le récit haussier. Cependant, si cette mesure trébuche et plane en dessous de la ligne 1 pendant une durée prolongée, cela impliquerait carrément que la récente hausse des prix n’était qu’un faux rallye. Par conséquent, il resterait crucial de voir si nous obtenons ou non une confirmation haussière dans les prochains jours.

Le MVRV ou la valeur de marché par rapport à la valeur réalisée, au moment de la rédaction, se situait également au-dessus de 2 et indiquait que les investisseurs réalisaient plus de bénéfices que d’habitude sur le marché. Maintenant, même si l’état actuel des métriques susmentionnées projette des signaux assez haussiers pour le moment, Bitcoin a-t-il le soutien des acteurs du marché ?

Dominance

La prédominance des grandes transactions s’est manifestement accrue à la fois dans les délais macro et micro. Depuis septembre de l’année dernière, la prédominance de ces transactions de grande taille est passée de 30 % à 70 % de la valeur totale transférée. En ce qui concerne le court terme, le groupe de transactions de 1 à 10 millions de dollars a connu un pic notable lorsque le prix de Bitcoin oscillait dans la région inférieure de 30 000 $ fin juillet. De plus, la semaine dernière, la domination de la catégorie de volume de 10 millions de dollars et plus a connu un pic de domination notable de 20% et a ainsi soutenu le rallye de la BTC.

De plus, le marché a également été témoin d’un déclin structurel de la domination des transactions de petite taille. Les transactions d’un montant inférieur à 1 million de dollars ont notamment diminué, passant de 70 % de dominance à environ 30 à 40 % de dominance au cours de la dernière année.

Les mesures susmentionnées, conjointement, mettent en évidence une nouvelle ère de domination institutionnelle. Historiquement, chaque fois que de nouvelles entités sont entrées en scène, le prix de Bitcoin a considérablement augmenté et en regardant les récents pics de leur domination, on peut dire que le rallye est le plus susceptible de s’intensifier et de se prolonger.