Ces 3 RB sont les meilleurs vainqueurs de la Fantasy Football League en 2021

L’outil Awesemo Fantasy Football Strength of Schedule permet de trouver certains des meilleurs joueurs pour terminer la saison avec de gros matchs. Dans cet article, l’outil permet de mettre en évidence certains des porteurs de ballon qui ont des affrontements favorables et qui apparaissent comme des vainqueurs potentiels de la ligue de football Fantasy 2021 dans les projections de football Fantasy d’Awesemo. Cela intègre le classement Awesemo Fantasy Football et ajuste la projection Fantasy pour les dernières semaines de la saison régulière. Consultez également le nouvel outil NFL Player Props pour les paris NFL tout au long de la saison. Il est actuellement gratuit et identifie certaines des meilleures cotes à terme pour la saison de la NFL.

Meilleurs vainqueurs de la Fantasy Football League 2021 : demi offensif

Aaron Jones, Packers — 18,71 PPR Fantasy Points par partie

Jones se classe bien dans le classement Awesemo Fantasy Football pour la saison. Il entre dans la saison en tant que huitième porteur de ballon. Pour les séries éliminatoires, il se projette comme le quatrième porteur de ballon au total. Les seuls dos projetés devant lui sont Christian McCaffrey, Dalvin cuisinier et Derrick Henri. Parmi ces noms, il ne projette que 0,02 points de fantaisie pire que Henry. Jones obtient une augmentation de 3% et de 9,4% pour les deux dernières semaines des séries éliminatoires fantastiques, le propulsant sur de grands noms comme Alvin Kamara et Saquon Barkley dans les projections pour clôturer la saison.

Chris Carson, Seahawks — 16,52 points Fantasy PPR par partie

Carson fait cette liste pour exactement la même raison que Russell Wilson fait la force du quart-arrière de l’article du calendrier. Seattle termine sa saison fantastique avec un affrontement contre les Lions. Non seulement les Lions projettent d’avoir une défense terrible, mais cela constitue un excellent scénario de jeu pour Carson. En supposant que Seattle puisse prendre une grosse avance, Carson pourrait avoir une lourde charge de travail au quatrième quart. Le résultat est que Carson obtient une augmentation de projection de 12,1% pour la semaine du championnat de football Fantasy.

Damien Harris, Patriotes – 14,96 points Fantasy PPR par partie

Harris obtient la plus grosse bosse totale de tous les porteurs de ballon pour les séries éliminatoires fantastiques. Il attire les Jaguars lors de la semaine 17 et les Bills lors de la semaine 16. Même si la défense des Bills est solide, leur rythme de jeu attendu en fait un affrontement fantastique favorable. Cela donne à Harris une augmentation globale de 24,3% de sa projection au cours des deux dernières semaines des éliminatoires de football Fantasy. On peut dire que cela fait de lui l’un des dormeurs les plus importants à remporter des ligues fantastiques. Son stock de repêchage est en hausse après que les Patriots se soient débarrassés de Sony Michel mais il y a encore du bon à rédiger Harris.

