Ces 3 signes astrologiques sont les plus sensuels du zodiaque

Certains signes astrologiques sont plus sensuels que d’autres. Comme les bons épicuriens, ils recherchent constamment le plaisir. Il n’y a rien à dire, ces signes du zodiaque savent profiter de la vie ! Découvrez ceux qui partagent ce trait de personnalité.

Certaines personnes agissent avec une intensité particulière lorsqu’elles ressentent du désir. Et vous pensez la même chose à chaque fois que vous les voyez : quand ils font quelque chose, ils y vont, comme si leur vie en dépendait. Par-dessus tout, ils aiment vivre des moments romantiques (seuls ou en couple) et se plonger volontiers corps et âme dans tous les beaux moments de la vie.

Cette sensualité renvoie non seulement à votre vie amoureuse ou à votre partenaire, mais aussi à tous les aspects de la vie en général. Les personnes sensuelles ont tendance à aimer tout ce qui a trait aux plaisirs de la vie. La bonne nourriture, la nature, l’art ou la musique les rendent incroyablement heureux. Nous vous révélons quels signaux ils aiment éveiller leurs sens.

1/ Taureau (21 avril – 20 mai)

Le Taureau est sans aucun doute l’un des signes les plus sensuels du zodiaque. Il a besoin d’amour (et d’eau fraîche) et c’est un homme avec une volonté de vivre. Vous aimez vous sentir proche des autres et appréciez d’être en bonne compagnie. Aussi bien avec ses amis qu’avec son partenaire, il est très démonstratif multipliant les contacts physiques. Voici comment vous exprimez votre affection : toucher ou étreindre vos proches est une habitude profondément enracinée chez cet épicurien de l’âme.

Dans sa vie amoureuse en particulier, elle adore passer de tendres heures avec sa douce moitié. Taureau s’avère être un partenaire très passionné et ne peut se passer de sa vie de couple. Certains décrivent même le Taureau comme possessif et jaloux. Mais vous êtes simplement déterminé émotionnellement dans votre relation. Et une fois que vous êtes tombé amoureux, ressentez cet amour dans tous ses sens.

Voir également:

>>> Astro : Voici les 3 signes du zodiaque les plus fidèles en amitié

>>> Quel signe astrologique est votre partenaire sexuel idéal ?

2/ Balance (23 septembre – 22 octobre)

La Balance apprécie le luxe et tout ce qui est beau dans la vie. Il est élégant, soigné et raffiné. Il a également un sens aigu de l’esthétique, comme vous l’avez probablement remarqué. La Balance aime se consacrer à l’art et à la mode, et à tout ce qui rend la vie belle à ses yeux. Il attache également une grande importance à son apparence. La Balance exprime son amour pour elle-même en prenant soin d’elle-même et en s’offrant régulièrement des cadeaux. Et pour cela, n’hésitez pas à fouiller un peu plus dans votre portefeuille si c’est pour garantir… votre satisfaction personnelle !

De plus, la Balance est très sensuelle en amour. Au début d’une relation, la Balance est particulièrement affectueuse avec ses yeux et peut être très exigeante, mais une fois qu’il tombe vraiment amoureux, il lâche ses prétentions. Dans un couple, ce signe d’air accorde une grande importance à l’harmonie et fait en sorte que la relation ne s’ennuie jamais entre elle et son partenaire. Il semble qu’elle soit toujours prête à organiser des rendez-vous et à apporter de nouvelles idées pour entretenir la flamme.

3/ Scorpion (23 octobre – 22 novembre)

Bien sûr, le Scorpion ne devrait pas manquer dans la liste des signes les plus sexy. Son caractère intense et son goût pour le plaisir en font un signe du zodiaque particulièrement émotif et passionné. Le Scorpion est un signe de conflit et de fantaisie. Il a tendance à déborder de passion et de sentiments, bien qu’il sache contrôler ses instincts.

Les natifs de ce signe du zodiaque sont également dotés d’un incroyable pouvoir d’attraction et paraissent donc extrêmement sensuels à l’homme ordinaire. Ils montrent une aura très spéciale. Ils semblent aussi profonds et mystérieux. Et c’est ce qui les rend si intéressants. Mais une fois que la carapace dure d’un Scorpion est brisée, son grand cœur apparaît. Comme le Taureau, il aime de tous ses sens et jouit ancré dans une relation forte.

Bechra Dominguez

Bechra Domínguez est rédactrice chez enFemenino. Elle est diplômée en Lettres de l’Université de Paris 13 et travaille depuis dans la communication et la presse numérique. Il s’est spécialisé dans…