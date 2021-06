Ces 41 films et émissions de télévision quittent Netflix en juillet – .

Nous vous avons montré la liste complète des nouveaux films et émissions à venir sur Netflix en juillet 2021. Ensuite, nous avons approfondi un peu les choses pour mettre spécifiquement en évidence tous les nouveaux originaux Netflix à venir en juillet et tous les nouveaux films qui sortiront sur Netflix le mois prochain. Maintenant, il est temps de jeter un œil à tous les films et émissions de télévision qui devraient quitter Netflix en juillet, ce qui signifie que c’est votre dernière chance de les regarder avant qu’ils ne disparaissent.

Juin a été un mois formidable pour les nouveaux ajouts de Netflix et juillet s’annonce comme étant plus ou moins le même. Parmi les nouveaux contenus très attendus qui débuteront le mois prochain, citons le thriller à indice d’octane élevé Gunpowder Milkshake avec Karen Gillan et Lena Headey, la quatrième et dernière saison d’Atypical, Virgin River saison 3, RESIDENT EVIL: Infinite Darkness, et trois nouveaux films qui composent la série Fear Street, basée sur des œuvres de RL Stine.

Bien sûr, il y a beaucoup de nouveau contenu à attendre le mois prochain, mais il y a aussi des titres plus anciens qui seront présentés en juillet. Un total de 41 films différents et des saisons complètes d’émissions de télévision devraient partir au cours du mois, ce qui signifie que c’est votre dernière chance de les diffuser avant qu’ils ne disparaissent. Une pincée de titres quittera Netflix ici et là à partir du 5 juillet, mais la date à retenir vraiment est le 31 juillet. C’est à ce moment-là que 30 titres différents seront supprimés du catalogue Netflix aux États-Unis, y compris des films formidables comme A Clockwork Orange, Hook, Mad Max, The Patriot et Zombieland.

Faites défiler vers le bas pour voir tout ce qui quitte Netflix en juillet 2021.

Départ le 5 juillet

Départ le 7 juillet

Départ le 14 juillet

Départ le 15 juillet

La princesse et la grenouille

Départ le 19 juillet

Love Sick : La série : Saison 1

Départ le 22 juillet

Oh mon fantome

Oh mon fantôme 2

Oh mon fantôme 3

Oh mon fantôme 4

Départ le 28 juillet

Départ le 30 juillet

Départ le 31 juillet

Une orange mécanique

La mariée de Chucky

Jeu d’enfant 2

Jeu d’enfant 3

Mange prie aime

Quatre Noëls

Spectacle de monstres

Fred Claus

Amis avec des avantages

G.I. Joe: L’élévation du cobra

Grands desseins : Saison 10

Grands desseins : Saison 15

Henri hardcore

Arrière-pays : Saisons 1-3

Accrocher

Cornes

L’ascendance de Jupiter

roi Arthur

Little Baby Bum : Comptine Amis : S1

Les petits coquins

Mad Max

Le mariage de mon meilleur ami

Nacho Libre

Nuits à Rodanthe

Le Patriote

Souviens-toi de moi

Graine de Chucky

Accélérer la révolution

Votre Altesse

le pays des zombies

