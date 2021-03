Ces 6 astuces cachées de Google Chrome pourraient changer la façon dont vous utilisez Chrome – .

Il y a quelques jours, nous avons mis en évidence cinq fonctionnalités de Google Chrome dont vous ignoriez probablement l’existence, une liste qui comprenait des commandes YouTube améliorées, des groupes d’onglets, des thèmes personnalisés, etc. Eh bien, maintenant que vous avez eu suffisamment de temps pour maîtriser certaines des fonctionnalités ci-dessus, nous sommes de retour avec une toute nouvelle liste de trucs et astuces qui feront passer votre maîtrise de Google Chrome au niveau supérieur. Bien que certains de ces conseils puissent être familiers à certains, il y aura sans aucun doute quelque chose de nouveau ici pour tout le monde.

Top Deal du jour Cuisinez un steak et un poulet parfaits à chaque fois avec cette brillante trouvaille d’Amazon à 34 $! Prix ​​courant: 49,99 $ Prix: 33,99 $ Vous économisez: 16,00 $ (32%) Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenant Disponible sur Amazon . peut recevoir une commission

Configurer le mode invité

Si vous avez besoin de partager votre ordinateur avec un ami ou un membre de votre famille mais que vous ne voulez pas que leur historique de recherche ou leurs habitudes de navigation aient un impact sur votre propre utilisation, il existe un moyen rapide de configurer un profil en mode Invité pour eux afin que leur activité de navigation soit complètement séparé du vôtre.

Pour ce faire, cliquez simplement sur la première lettre de votre nom située en haut à droite de la barre d’outils. Ce faisant, vous devriez voir « Invité » répertorié sous « Autres profils ». En cliquant dessus, le mode Invité sera activé, avec Google relayant le message suivant:

Les pages que vous affichez dans cette fenêtre n’apparaîtront pas dans l’historique du navigateur et elles ne laisseront pas d’autres traces, comme des cookies, sur l’ordinateur une fois que vous aurez fermé toutes les fenêtres Invité ouvertes. Cependant, tous les fichiers que vous téléchargez seront conservés.

Rechercher directement dans des sites Web spécifiques

Chrome facilite également la recherche de résultats de recherche sur un site Web spécifique. Donc, si, par exemple, vous souhaitez rechercher sur YouTube des vidéos de Lebron James, vous pouvez simplement taper youtube.com Lebron James dans la barre de recherche et tous les résultats seront exclusivement de YouTube. Vous saurez que la recherche est activée lorsque, lors de la saisie sur YouTube.com, la couleur de la police devient bleue.

Cette astuce fonctionnera pour n’importe quel site Web tant qu’il est répertorié dans une liste de moteurs de recherche dans les préférences de Chrome à laquelle vous pouvez accéder en allant dans le volet des préférences, puis en sélectionnant l’onglet « Moteur de recherche » sur le côté gauche. À partir de là, sélectionnez «Gérer les moteurs de recherche» et vous verrez probablement une liste de sites comme Amazon et Twitter déjà pré-remplis. Si un site pour lequel vous souhaitez utiliser cette fonctionnalité n’est pas répertorié, vous pouvez simplement cliquer sur le bouton Ajouter sur le côté droit et le saisir manuellement. Notez que vous pouvez utiliser cette fonctionnalité pour rechercher sur presque tous les sites Web.

Épinglez un onglet pour un accès facile

Si vous êtes le type de navigateur Web qui a tendance à ouvrir des dizaines et des dizaines d’onglets à un moment donné, il peut souvent être difficile de trouver rapidement un onglet spécifique dont vous avez besoin. La bonne nouvelle est que Chrome permet d’épingler facilement un onglet sur le côté gauche pour un accès facile.

Pour ce faire, cliquez simplement avec le bouton droit de la souris sur l’onglet en question et sélectionnez « Épingler ». À partir de maintenant, l’onglet sera commodément niché sur la gauche avec uniquement le Favicon du site visible.

Google écrit:

Pour épingler un onglet à gauche, cliquez avec le bouton droit de la souris sur l’onglet et sélectionnez Épingler. Les onglets épinglés sont plus petits et affichent uniquement l’icône du site.

Pour détacher un onglet, cliquez avec le bouton droit de la souris sur l’onglet et sélectionnez Détacher.

Pour déplacer un onglet vers une autre fenêtre, cliquez avec le bouton droit de la souris sur l’onglet et choisissez «Déplacer l’onglet vers une nouvelle fenêtre», puis sélectionnez la fenêtre vers laquelle vous souhaitez le déplacer.

Enregistrez les fichiers téléchargés directement sur votre bureau

Par défaut, chaque fois que vous téléchargez des fichiers via Chrome, ils vont directement dans votre dossier de téléchargements. Ce n’est pas la fin du monde, mais de nombreuses personnes préfèrent la commodité des fichiers téléchargés directement sur leur bureau pour un accès facile. Pour configurer cela, accédez au volet des préférences de Chrome, puis sélectionnez l’onglet des paramètres «Avancé». À partir de là, sélectionnez «Téléchargements», après quoi vous pourrez choisir l’emplacement de votre ordinateur vers lequel vous souhaitez que les fichiers téléchargés soient envoyés. Il existe également une option pour «Demander où enregistrer chaque fichier avant le téléchargement» si vous souhaitez exercer encore plus de contrôle.

Ouvrez une page Web spécifique ou une série de pages Web à chaque fois que vous lancez Chrome

Si vous souhaitez ouvrir un site Web spécifique à chaque fois que vous lancez Chrome, vous pouvez facilement le faire en accédant aux préférences de Chrome, en sélectionnant « Navigateur par défaut » sur le côté gauche, puis en sélectionnant « Ouvrir une page ou un ensemble de pages »sous l’en-tête« Au démarrage ».

Utilisez la barre de recherche comme calculatrice

Au lieu de supprimer l’application calculatrice sur votre smartphone, ou même d’utiliser la calculatrice intégrée de Google, vous pouvez tout aussi facilement – et plus rapidement – taper n’importe quel calcul que vous voulez directement dans la barre de recherche et la réponse apparaîtra instantanément.

Top Deal du jour Les acheteurs d’Amazon deviennent fous pour cet ensemble de tournevis de 22 pièces en vente pour seulement 22 $ Prix: 21,99 $ Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenant Disponible sur Amazon . peut recevoir une commission

Utilisateur de Mac depuis toujours et passionné d’Apple, Yoni Heisler écrit sur Apple et l’industrie technologique en général depuis plus de 6 ans. Ses écrits ont été publiés dans Edible Apple, Network World, MacLife, Macworld UK et, plus récemment, TUAW. Lorsqu’il n’écrit pas et n’analyse pas les derniers événements avec Apple, Yoni aime regarder des émissions d’improvisation à Chicago, jouer au football et cultiver de nouvelles addictions aux émissions de télévision, les exemples les plus récents étant The Walking Dead et Broad City.