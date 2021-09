Ces 6 coques pas chères pour Samsung Galaxy Z Fold 3 valent la peine d’être achetées

in

Après avoir dépensé près de 2 000 $ sur un Galaxy Z Fold 3, il est tout à fait compréhensible que vous ne vouliez pas laisser tomber 60 à 100 $ de plus sur les meilleurs étuis Galaxy Z Fold 3 de marques haut de gamme comme OtterBox, Urban Armor Gear ou Incipio. Il existe de nombreux étuis bon marché pour le Galaxy Z Fold 3, mais une fois que vous tombez en dessous de 30 $, vous commencez à rencontrer des problèmes de contrôle de la qualité, des ajustements médiocres et des conceptions maladroites. Après avoir passé au crible une montagne de prétendants, voici les six meilleurs étuis Galaxy Z Fold 3 bon marché qui sont plus que dignes de couvrir votre nouveau pliable brillant.

Protection antidérapante : Ringke Slim Case



Avec la conception pliable du Galaxy Z Fold 3, l’ajustement fait toute la différence entre un étui de qualité et un accident imminent. L’étui mince de Ringke est parfait, et bien qu’il n’utilise pas d’adhésif double face comme beaucoup d’étuis Z Fold, il y a des coussinets antiadhésifs le long des pare-chocs supérieur et inférieur pour aider à le maintenir en place.

24 $ sur Amazon

Soyez coloré : GooseBox Ultra Thin



Cet étui mince est disponible dans plus d’une demi-douzaine de couleurs, garantissant que même si votre Z Fold 3 n’a pas toutes les couleurs amusantes et vibrantes du Z Flip 3, vous ne serez pas laissé pour compte du plaisir technicolor. N’oubliez pas qu’il s’agit d’un étui rigide, alors ne vous attendez pas à une protection contre les chutes. Cependant, ce modèle ajoutera de l’adhérence et évitera les rayures.

14 $ sur Amazon

Comme si de rien n’était : Spigen Air Skin



La plupart des étuis Z Fold 3 de Spigen coûtent le double de ce prix ou même plus, mais l’Air Skin est un bon étui pour ceux qui essaient de réduire au minimum le volume. Spigen a parfaitement assorti les couleurs des deux modèles Air Skin aux modèles Phantom Green et Phantom Black, vous offrant un look de première partie sans prix de première partie.

À partir de 25 $ sur Amazon

Bonne sensation, meilleur prix :: Étui mince en cuir PU Foluu



Non, ce n’est pas du cuir véritable, mais cet étui ajoute une touche plus luxueuse à votre Z Fold 3 sans vous ruiner. Ce boîtier utilise du ruban adhésif double face sur les deux pièces, mais soyez prudent lorsque vous les appliquez, sinon ils pourraient ne pas coller correctement.

11 $ sur Amazon

Cache appareil photo précis : Puroom Premium Slim



Les boîtiers Mos Slim ne comporteront qu’un bord autour du module de caméra, mais le boîtier de Puroom comporte également deux modèles qui iront un peu plus loin et couvriront la bosse afin que le moins possible de votre module de caméra soit exposé. Bien que ce vert menthe soit loin du vert fantôme, nous avons parfois besoin d’une petite touche de couleur.

23 $ sur Amazon

Emportez tout : béquille pour carte de crédit de 10 cents



Alors qu’un étui folio sur un téléphone pliable serait exagéré, cet étui vous offre toujours un emplacement pour votre permis de conduire ou une seule carte de crédit sans devenir trop encombrant. La fente pour carte sert également de support grâce à la sangle qui la fixe à l’étui, vous pouvez donc soutenir votre Z Fold 3 sans dépenser beaucoup d’argent pour un étui de béquille super volumineux.

20 $ sur Amazon

Comment repérer le bon et le mauvais dans les meilleurs étuis bon marché pour Galaxy Z Fold 3

Spigen et Ringke ont tous deux eu la gentillesse de proposer des options de boîtiers merveilleusement bon marché, le boîtier Ringke Slim étant particulièrement prometteur. Ses patins antidérapants près de la charnière l’empêchent de glisser tout en évitant les bandes criardes de ruban adhésif double face que la plupart des étuis rigides Z Fold 3 utilisent. Vous avez également la possibilité d’obtenir une finition claire et mate plutôt que la variante cristalline extra-brillante et extra-tache. Air Skin de Spigen apporte une excellente correspondance des couleurs, mais j’aurais aimé qu’ils aient au moins pu nous donner le Tough Armor dans la fourchette de 25 $ à 35 $ plutôt que d’être à 50 $, car la protection de la charnière pourrait être vitale pour certains.

Si vous espériez une protection plus résistante, je crains que vous deviez aller à 40 $ ou plus, mais VRS a deux jolis boîtiers autour de 40 $. Au-dessus de cela, Spigen, Incipio et UAG jouent tous entre 50 $ et 70 $. Ainsi, même si vous en avez pour votre argent, il est compréhensible que ce soit trop pour le moment.

Une fois que vous aurez dépassé les quelques étuis de marque disponibles, la recherche d’étuis Galaxy Z Fold 3 bon marché signifie que vous devrez oublier complètement les noms de marque et vous concentrer plutôt sur la formulation du produit, la conception de l’étui et les critiques. Voici les moyens d’éviter les étuis vraiment bon marché et de trouver à la place des étuis bon marché de qualité.

Vérifiez les photos: L’image semble-t-elle s’adapter réellement au téléphone ? Cela semble-t-il trop mince pour être vrai? Pour la plupart des cas bon marché, vous n’obtiendrez que des rendus, pas des photos d’un cas réel sur un téléphone réel. Cela signifie que nous comptons sur les fournisseurs pour partager des rendus précis qui montrent correctement les contours, l’épaisseur et l’ajustement du boîtier. Examinez les photos.

Examiner les fonctionnalités: Beaucoup de ces cas répertorient des descriptions minimales ou manquent de descriptions de produits approfondies, de sorte que le langage utilisé doit être considéré avec un esprit critique. Si un boîtier est évidemment épais, prenez les réclamations de compatibilité de charge sans fil avec un grain de sel. Si un boîtier est mince, ne considérez pas les allégations de durabilité comme un évangile.

Vérifier les dates d’expédition: De nombreux cas auront l’air bon marché dans les résultats de recherche, mais ils devront soit payer des frais d’expédition exorbitants, soit prendre 3 à 8 semaines pour arriver ici car ils sont expédiés depuis l’étranger. Bien sûr, il n’y a rien de mal en soi au commerce mondial ou à l’importation de choses. Pourtant, nous connaissons un énorme arriéré d’expédition dans le monde entier, donc tout ce qui a une date de livraison prolongée pourrait prendre des mois de plus pour passer les sauvegardes dans les ports de Los Angeles, Portland, Oakland, Sacramento et Seattle.

Tout comme il faut du temps pour créer un détecteur BS sur les réseaux sociaux, il faut du temps pour développer un détecteur raté pour les accessoires technologiques. J’ai passé la majeure partie d’une décennie à construire le mien, et je peux encore me tromper de temps en temps en ce qui concerne les cas, car il y a tellement de variables à l’œuvre. Le meilleur conseil est de ne pas se précipiter et de ne pas occulter les détails de la page.

Si vous cherchez un moyen peu coûteux d’ajouter de l’adhérence sans ajouter de volume ni manipuler de pièces coulissantes, vous pouvez également envisager de sauter complètement les étuis, car de nombreux propriétaires de Z Fold 3 ont trouvé que les peaux étaient l’étui idéal.

