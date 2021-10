Ces 6 livres du Dr Seuss sont épuisés en raison d’images racistes

En mars 2021, Dr. Suess Enterprises a annoncé qu’elle cesserait d’imprimer six des vieux livres pour enfants de son catalogue en raison d’images racistes à l’intérieur. L’histoire est devenue trop compliquée et politisée sur les réseaux sociaux, où de nombreux commentateurs ont projeté de forts sentiments personnels sur la mise à jour. Voici un rappel sur ce qui s’est réellement passé.

Dr. Seuss Enterprises a annoncé en mars qu’il n’imprimerait plus de nouveaux exemplaires des livres Et de penser que je l’ai vu sur Mulberry Street, Si je courais le zoo, McElligot’s Pool, On Beyond Zebra !, Scrambled Eggs Super ! et Le Quiz du Chat. Dans un communiqué publié par l’Associated Press, un représentant de l’entreprise a déclaré : « La cessation des ventes de ces livres n’est qu’une partie de notre engagement et de notre plan plus large pour garantir que le catalogue de Dr. Seuss Enterprises représente et soutient toutes les communautés et familles… Dr. Seuss Enterprises a écouté et pris en compte les commentaires de notre public, notamment des enseignants, des universitaires et des spécialistes du domaine, dans le cadre de notre processus de révision. Nous avons ensuite travaillé avec un panel d’experts, y compris des éducateurs, pour réviser notre catalogue de titres. «

La décision a déclenché des débats houleux sur les réseaux sociaux à l’époque, dont beaucoup sont devenus politiques rapidement. Cela a également conduit à une discussion plus large sur le fonctionnement de l’industrie de l’édition – de nombreux lecteurs furieux ne se rendaient pas compte que les livres sont rarement imprimés aussi longtemps, ou que les supprimer ne signifierait pas détruire tous les exemplaires existants.

Chacun des livres retirés de l’impression a connu une énorme augmentation des ventes, à la fois dans les librairies et sur le marché de l’occasion. Faites défiler vers le bas pour un aperçu de chacun des livres que Dr. Seuss Enterprises a cessé d’imprimer, et pourquoi.

‘Et de penser que je l’ai vu sur Mulberry Street’

« Et penser que je l’ai vu sur Mulberry Street » (1er publié en 1937) était mon livre préféré du Dr Seuss quand j’étais enfant. Je peux encore en réciter des parties de mémoire. Mais en le regardant avec une perspective moderne, il est impossible d’ignorer les stéréotypes raciaux manifestes #DrSeuss pic.twitter.com/TRLWLOdHVp – Tara Dublin attend toujours sa grande pause (@taradublinrocks) 2 mars 2021

Et penser que je l’ai vu sur Mulberry Street aurait été inclus dans la liste en raison de sa représentation d’une personne asiatique. Il montre le personnage portant un chapeau conique, tenant des baguettes et mangeant dans un bol, selon l’AP.

précédentsuivant

« Si je dirigeais le zoo »

Cette page de « Si je dirigeais le zoo » pic.twitter.com/MUk35ynECD – vivian (@FabMexLady) 5 mars 2021

l’une des pages du Dr Seuss sur laquelle porte le combat, vaut la peine d’être regardée car tout le monde ne fait que clignoter les couvertures (celle-ci de « Si je courais le zoo »): pic.twitter.com/ZuwCE1pmax – Edward-Isaac Dovere (@IsaacDovere) 3 mars 2021

If I Ran the Zoo a également été épuisé pour une image raciste désinvolte. Elle montre deux hommes africains portant des jupes en herbe, les cheveux attachés au-dessus de la tête. Il montre également une représentation caricaturale de personnages asiatiques portant un animal en cage sur la tête, avec la légende : « Je chasserai dans les montagnes de Zomba-ma-Tant / Avec des aides qui ont tous les yeux de travers. »

précédentsuivant

‘La piscine de McElligot’

Une idée. Étant donné que la piscine McElligot du Dr Seuss est interdite parce qu’elle contient le mot Esquimau, pourquoi ne le changerions-nous pas simplement en Inuit? Il a le même nombre de syllabes. Je me trompe peut-être, mais ça peut marcher. pic.twitter.com/JI9M2I8BVj – InkBlot (@InkBlot57323200) 3 mars 2021

McElligot’s Pool a apparemment été inclus dans la liste en raison de sa description de « poissons esquimaux » nageant depuis le pôle Nord. Le mot « Esquimau » est un terme désuet pour plusieurs groupes amérindiens, notamment les nations Inuit, Aleut et Yupik. Au Canada, il est considéré comme carrément offensant pour ces groupes, et les illustrations de poissons dans des parkas doublés de fourrure n’ont pas aidé.

précédentsuivant

« Au-delà de Zebra ! »

Sur Beyond Zebra ! est un livre merveilleux sur la créativité et la réflexion hors des sentiers battus. Je ne sais pas pourquoi il a été retiré. Cela semble être la seule page même proche d’être problématique. Les pensées? pic.twitter.com/BbrJjl0Eji – Ryan Niman (@rcniman) 6 mars 2021

Un rapport du Vancouver Sun décrit On Beyond Zebra! comme « probablement la moins évidente » de « l’imagerie problématique » dans ces six livres. Il montre un personnage nommé « Nazzim of Bazzim » chevauchant une créature ressemblant à un chameau appelée « Spazzim ». Bien que la nationalité de Nazzim ne soit pas déclarée d’emblée, ils sont implicitement originaires du Moyen-Orient, et le flou fait probablement partie du problème ici.

précédentsuivant

Super oeufs brouillés !

« Super Oeufs brouillés ! » pic.twitter.com/0KexY1qGCS – Strxwmxn (@strxwmxn) 2 mars 2021

Personnellement, je ne trouve pas l’image précédente choquante. Je ne comprends pas non plus pourquoi Scrambled Eggs Super est retiré, probablement uniquement pour ces deux images d’un homme nommé Ali, qui est l’une des personnes qui essaie courageusement d’aider le protagoniste à obtenir des œufs: pic.twitter.com/lYUldw41Sj – Shari (alias Killian-Whump) (@astroasis) 2 mars 2021

Super oeufs brouillés ! a également été retiré de la publication pour des généralisations sur les Inuits. Il montrait un groupe de personnes vêtues de vêtements doublés de fourrure près de l’Arctique, encore une fois sans contextualiser leur apparence.

précédentsuivant

Le quizz du chat

Le quiz du chat par le Dr Seuss pic.twitter.com/PXqCxzpOj0 – Swedenborg (@Wilmographe) 2 mars 2021

Enfin, The Cat’s Quizzer présentait une illustration d’une personne à la peau jaune portant un chapeau conique, accompagnée de la légende : « Quel âge faut-il avoir pour être Japonais ? La formulation de la phrase combinée à la question absurde sont les coupables les plus probables de la place du livre sur cette liste.

précédent