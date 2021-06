Ces 6 offres de cartes microSD sont parfaites pour ce téléphone Android que vous ne pouvez pas lâcher

Que vous ayez un ancien téléphone Android qui manque toujours d’espace de stockage, ou un modèle plus récent que vous souhaitez pérenniser avec quelques gigaoctets supplémentaires, une carte microSD peut être l’un des accessoires Android les plus utiles que vous puissiez acheter.

Ce Prime Day, parmi les nombreuses offres de téléphonie intéressantes, Amazon réduit également les prix des cartes microSD de grandes marques. Donc, que vous souhaitiez un stockage amovible pour des photos, des vidéos, de la musique, des podcasts ou toute autre chose, c’est le moment idéal pour investir dans une carte SD pour la première fois – ou enfin mettre à niveau et retirer celle que vous possédez déjà.

Ce sont les six meilleures offres de cartes microSD Android Prime Day que nous avons vues jusqu’à présent.

Samsung EVO Select 256 Go | 50% de réduction sur Amazon



La gamme EVO Select de Samsung est l’une de nos préférées de longue date, offrant toutes les performances dont vous aurez besoin pour la plupart des types de lecture multimédia, tout en offrant une capacité suffisante pour augmenter considérablement le stockage d’un téléphone Android. Cette carte de 256 Go est à 50% de réduction aujourd’hui.

25,99 $ sur Amazon

SanDisk Extreme 512 Go | 24% de réduction sur Amazon



Si vous recherchez une carte de stockage sans restriction qui offre une capacité énorme et des vitesses de transfert de données ultra-rapides, ne cherchez pas plus loin que la série microSD Extreme de SanDisk. Cette carte de 512 Go a probablement plus d’espace que le stockage interne de votre téléphone, et avec des vitesses de lecture de 160 Mo/s, elle est également très rapide.

75,99 $ sur Amazon

Pack de 3 microSD PNY 32 Go | 25% de réduction sur Amazon



Peut-être que vous cherchez à mettre à niveau le stockage dans un tas de smartphones ou d’autres appareils plus anciens. Ce pack de 3 cartes microSD PNY de 32 Go ne coûte que 4,49 $ chacune, tout en offrant également des vitesses de classe 10 U1. Si vous aimez le bon marché et la bonne humeur, cette offre vaut vraiment le détour.

13,49 $ sur Amazon

PNY 256 Go Elite-X | 29% de réduction sur Amazon



Pour un bon équilibre entre les vitesses de stockage et la capacité, cette carte PNY Elite-X 256 Go vaut le détour. Il est classé dans les classes 10, U3 et V30, ce qui en fait un excellent choix pour l’enregistrement vidéo 4K Ultra HD, tout en bénéficiant d’une note de performance A1 (application 1) si vous devez décharger des applications d’un ancien téléphone Android.

30,39 $ sur Amazon

SanDisk Ultra 512 Go | 19% de réduction sur Amazon



Cette carte SanDisk est la moins chère que nous ayons vue ce Prime Day pour une microSD de 512 Go de grand nom. Ce n’est pas aussi rapide que l’option SanDisk Extreme répertoriée ci-dessus, mais il offre toujours une cote de classe 10, U1, A1 et des vitesses de lecture allant jusqu’à 120 Mo/s, ce qui le rend plus que suffisant pour la plupart des gens.

56,04 $ sur Amazon

SanDisk Extreme 1 To | 35% de réduction sur Amazon



Bien sûr, une carte microSD de 1 téraoctet (1024 Go) sera bien trop importante pour la plupart des gens. Mais si vous voulez le meilleur en termes de vitesse et une quantité d’espace de stockage franchement ridicule, alors cette carte SanDisk Extreme porte bien son nom. Et vous bénéficierez d’une remise importante ce Prime Day.

173,84 $ sur Amazon

N’oubliez pas que tous les téléphones Android ne prennent pas en charge l’extension microSD et que les cartes plus grandes peuvent nécessiter un modèle plus récent pour fonctionner correctement. Assurez-vous donc de vérifier les spécifications de votre téléphone avant d’acheter.

