Ces 6 prises intelligentes sont les meilleures pour surveiller la consommation d’énergie 2021

Maintenant plus que jamais, il est important d’utiliser l’énergie judicieusement, c’est pourquoi nous avons compilé une liste des meilleures prises intelligentes de surveillance de l’énergie disponibles actuellement. Les prises intelligentes sont les meilleurs accessoires pour la maison intelligente et les plus pratiques pour contrôler les appareils autour de votre maison. La plupart fonctionnent généralement avec Google Assistant et Amazon Alexa et peuvent transformer presque n’importe quelle lampe ou petit appareil en un appareil intelligent que vous pouvez contrôler avec votre téléphone ou simplement votre voix. Nous avons mis en évidence les meilleures prises intelligentes qui vont plus loin et offrent des fonctionnalités de surveillance de l’énergie qui vous permettent de suivre la consommation d’énergie de vos appareils et appareils préférés afin que vous puissiez prendre la meilleure décision d’achat pour votre ménage.

Tout est dans le nom : TopGreener Heavy-Duty Smart Wi-Fi Plug



Cette prise de TopGreener excelle dans ce qu’elle fait. C’est un peu plus gros que les autres sur cette liste, ce qui signifie qu’il couvrira les deux prises lorsqu’il est branché sur un mur. Cependant, il ne nécessite aucun hub pour la configuration – juste une connexion Wi-Fi 2,4 GHz et l’application TopGreener, où vous pouvez surveiller les données de consommation d’énergie en temps réel et historiques de vos appareils électroniques connectés et définir des heures et des horaires pour éviter de gaspiller de l’énergie.

Compact et abordable: Lenovo Wi-Fi Smart Plug avec Energy Monitor



La prise intelligente Wi-Fi Lenovo avec moniteur d’énergie est une prise intelligente compacte qui vous permet de contrôler les lumières ou les appareils à l’aide d’une application Lenovo Link Pro associée et de contrôler les choses avec Google Assistant ou Alexa sans avoir besoin d’un concentrateur. Depuis l’application, vous pouvez surveiller la consommation d’énergie de l’appareil branché en temps réel. Il possède toutes les caractéristiques de sécurité dont vous avez besoin pour assurer la sécurité de votre famille et de votre maison et est couvert par une garantie d’un an.

Fonctionne avec Samsung SmartThings : Samsung SmartThings Outlet



Le système SmartThings de Samsung est un choix populaire pour créer la maison intelligente de vos rêves avec différents capteurs pour surveiller tous les aspects de votre maison. Si vous êtes déjà dans cet écosystème, vous voudrez certainement investir dans plus de prises intelligentes, que vous pourrez ensuite surveiller vos appareils branchés via l’application SmartThings. Vous pouvez connecter plus de 200 appareils SmartThings à un seul hub, donc, en théorie, vous pouvez surveiller tous les appareils enfichables de votre maison si vous le souhaitez.

Option milieu de gamme : Kasa Smart Plug Mini avec surveillance de l’énergie



Les produits pour la maison intelligente de Kasa / TP-Link sont très populaires car ils sont abordables et conçus pour être simples à utiliser. En fait, il est si facile à utiliser qu’Amazon l’a ajouté à son programme Certified for Humans. Avec le Smart Plug Mini, vous pouvez surveiller votre consommation d’énergie et programmer les appareils pour qu’ils s’allument / s’éteignent quand vous le souhaitez. Il permet également le contrôle de groupe et dispose d’un mode d’absence pratique lorsque vous êtes en absence prolongée.

Double fonction : Satechi Dual Smart Outlet avec surveillance de l’alimentation en temps réel



Cette prise intelligente offre deux prises, avec une seule prise “toujours allumée” et trois qui peuvent être contrôlées individuellement à l’aide de l’application pour smartphone ou avec Siri, Google Assistant ou Amazon Alexa d’Apple. Il utilise l’application Satechi pour la configuration et la surveillance de l’énergie en temps réel, et laisse le deuxième espace de sortie disponible pour vos autres appareils.

Touchez et partez : Eve Energy Smart Plug & Power Meter



Cette prise intelligente d’Eve fonctionne non seulement avec votre assistant intelligent préféré ou via son application, mais vous pouvez même appuyer dessus pour l’allumer ou l’éteindre. Vous pouvez les acheter en packs simples ou doubles.

Ce sont vos achats les plus intelligents pour les prises intelligentes

Êtes-vous confronté à la hausse des coûts énergétiques de votre maison? La surveillance de l’énergie est un excellent moyen de tester quels appareils et appareils de votre maison consomment plus d’énergie lorsqu’ils sont branchés. En ayant une meilleure idée des choses autour de votre maison qui consomment plus d’énergie, vous pouvez prendre des décisions judicieuses qui pourraient finir par économiser vous une tonne d’argent sur votre facture d’électricité.

Notre principale recommandation est la prise Wi-Fi intelligente à usage intensif TopGreener, qui est une prise intelligente fiable avec surveillance de l’énergie intégrée que vous pouvez consulter à partir de l’application et suivre la consommation d’énergie de vos appareils enfichables. Il est également disponible dans d’autres finitions et ensembles pour s’adapter à différents styles et cas d’utilisation.

Pour une option multiprise, nous avons la prise intelligente double Satechi avec surveillance de l’alimentation en temps réel, qui vous offre la plus grande flexibilité, et la prise et le compteur de puissance Eve Energy Smart vous offrent des capacités multi-assistants avec un bon toucher à l’ancienne. pour appuyer sur la fonctionnalité.

Si vous décidez que vous voulez quelque chose de plus simple ou que vous voulez simplement vérifier d’autres options, il existe de nombreuses autres excellentes prises intelligentes disponibles.

