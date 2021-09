Ces 6 supports de voiture prennent en charge le Samsung Galaxy Z Fold 3 lorsqu’il est ouvert

La dernière version du populaire téléphone pliable de Samsung est le Galaxy Z Fold 3, le meilleur à ce jour, avec un design pliable confortable, des performances exceptionnelles et une excellente autonomie de la batterie. Comme d’autres appareils mobiles, vous souhaiterez peut-être installer ce smartphone dans la voiture pendant la conduite pour la navigation, le contrôle de la musique ou des appels téléphoniques mains libres sécurisés. Cela nécessite un support sécurisé, mais comme ce smartphone a des besoins uniques en raison de sa conception pliable, tous les supports de voiture ne fonctionneront pas. Vous en voudrez un qui puisse sécuriser l’appareil lorsqu’il est ouvert à sa taille maximale, ce qui représente un impressionnant écart de 7,6 pouces. Il existe des tonnes d’accessoires géniaux que vous pouvez obtenir pour le Galaxy Z Fold 3, et un support de voiture est souvent négligé, mais important à considérer. Nous avons rassemblé les meilleurs supports de voiture Galaxy Z Fold 3 que vous pouvez acheter dès maintenant.

Pas seulement pour les tablettes : APPS2Car Universal Car Mount



Ce support de voiture universel, initialement conçu pour les tablettes grand écran et les lecteurs CD (vous vous en souvenez ?), est également le support parfait pour le Galaxy Z Fold 3. Il peut pivoter à 360 degrés et pivoter pour obtenir l’angle idéal. La base à vis se fixe à la grille d’aération, ou vous pouvez la ventouser sur le pare-brise du tableau de bord. Les deux manières sont faciles à installer.

20 $ sur Amazon

Placez-le n’importe où: support d’aération de voiture pour support de tablette OHLPRO



Ce support peut être positionné n’importe où dans la voiture, y compris sur le tableau de bord (pas en cuir), le pare-brise ou clipsé sur la grille d’aération. Le berceau deux-en-un pivote à 360 degrés tandis que le bras peut se déplacer à 190°. La ventouse résiste aux températures élevées, et la colle adhésive forte assurera qu’elle reste en place sur le tableau de bord ou le pare-brise.

18 $ sur Amazon

Mettez-le sur un piédestal: Support de tablette pour porte-gobelet APPS2Car



Contrairement aux autres sur cette liste qui se montent sur le tableau de bord ou le pare-brise ou se clipsent sur la bouche d’aération, ce support se trouve en fait bien à l’intérieur du porte-gobelet avec un grand poteau qui dépasse et maintient le téléphone dans ses bras adhérents. Le bras est télescopique, vous pouvez donc l’ajuster pour le bon angle de vue et vous assurer qu’il ne bloque pas le tableau de bord.

28 $ sur Amazon

Tournez et tournez: Extension de col de cygne pour support de voiture pour tablette APPS2Car



Grâce au long bras d’extension en col de cygne de 13 pouces, vous pouvez aspirer l’extrémité de ce support sur le pare-brise ou le tableau de bord de la voiture, ajuster l’angle exactement comme vous le souhaitez, le déplacer facilement au besoin et faire face au passager quand il en a besoin. manipuler l’écran. Il est fait de caoutchouc avec un système de verrouillage à ressort et il reste bien en place grâce à la ventouse à verrouillage en deux étapes.

20 $ sur Amazon

Pour la banquette arrière : support de fixation pour appuie-tête de voiture Macally



Vous ne voudrez peut-être pas sécuriser le téléphone à l’avance, mais plutôt à l’arrière pour divertir les enfants lors d’un long voyage en voiture. Ce support de montage accueille le Galaxy Z Fold 3 dans sa plus grande taille et offre deux positions réglables pour que vous puissiez le placer au milieu des deux appuie-tête plutôt qu’un seul côté. Il pivote également à 360° afin que l’occupant du siège passager puisse ajuster les réglages si nécessaire.

27 $ sur Amazon

Passez au sans fil : support de téléphone de voiture LISEN



Passez au sans fil avec ce puissant support de voiture magnétique pour téléphone avec six aimants puissants pour fixer un téléphone à sa surface et le maintenir en place pendant que vous conduisez. Vous devrez cependant apposer une plaquette magnétique à l’arrière du téléphone pour que la connexion magnétique fonctionne : l’emballage est livré avec une paire de plaquettes métalliques rondes et une plaque rectangulaire, et vous devez le fixer à un bouche d’aération verticale ou ronde. Idéalement, prenez-en deux pour chaque évent, placez un tampon adhésif de chaque côté du téléphone et étalez-le sur les deux supports.

13 $ sur Amazon

Quel support de voiture pour le Samsung Galaxy Z Fold 3 devriez-vous acheter ?

Le meilleur support de voiture pour Galaxy Z Fold 3 dépend de la façon dont vous souhaitez l’utiliser, de l’endroit où vous souhaitez le placer et du type de voiture que vous possédez. J’aime le concept des supports d’aération car ils gardent votre pare-brise et votre tableau de bord libres, et le support de voiture universel APPS2Car se fixe bien tout en offrant une rotation complète de l’appareil.

Mais j’aime aussi un bon design en col de cygne, donc ce support, également par APPS2Car, serait mon choix, d’autant plus que je pourrais théoriquement le serpenter du côté passager puis le tordre pour faire face aux autres pour une meilleure vue sans l’avoir de près ( également idéal pour les personnes prévoyantes). Cela dit, le long cou peut être une horreur lorsque vous ne l’utilisez pas.

Lorsqu’il s’agit d’un look élégant, les supports magnétiques sont le gagnant évident. Ils sont parfaits car vous pouvez simplement placer le téléphone sur le dessus sans vous soucier de le fixer dans les bras (ou de le retirer d’eux). Cependant, gardez à l’esprit que puisque le Galaxy Z Fold 3 a une charnière, vous devrez monter le téléphone d’un côté ou de l’autre au lieu de le garder centré. Vous pouvez en prendre deux, compte tenu de son prix, en plaçant un tampon magnétique de chaque côté du téléphone, puis en montant le téléphone sur les deux, avec un support fixant chaque côté du téléphone. Ensuite, si vous décidez de monter le téléphone fermé, vous pouvez utiliser l’un ou l’autre.

Gardez à l’esprit que bon nombre de ces supports de voiture fonctionneront pour sécuriser le téléphone même lorsqu’il est dans un étui de protection, alors n’oubliez pas de saisir également l’un des meilleurs étuis pour le Galaxy Z Fold 3.

