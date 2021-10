Ces 7 actions à haut potentiel font partie de votre portefeuille

Naviguer en bourse est une tâche difficile pour les inexpérimentés. La première étape pour réussir une transaction consiste à comprendre comment fonctionnent les prix et ce qu’ils représentent. Cependant, l’une des meilleures approches que vous puissiez adopter consiste à rechercher des actions à haut potentiel.

Il s’agit d’une approche d’investissement axée sur la valeur. Un investisseur de bonne valeur recherche des sociétés dont les prix sont bas par rapport à leur valeur intrinsèque et est disposé et capable d’acheter des actions lorsqu’elles sont bon marché. Il n’y a pas de stratégie universelle, mais une gestion intelligente des risques exige de la prudence.

Je plonge en profondeur dans les actions à haut potentiel qui cherchent à sortir de cette liste. Mais en même temps, toutes ces entreprises ont des modèles opérationnels solides ; ce ne sont pas des opérations improvisées. Mais une mise en garde avant d’aller de l’avant : même les meilleures estimations consensuelles ne sont finalement que des estimations. Ils peuvent se tromper. Il est très important de vous assurer que l’action qui vous intéresse correspond réellement à votre profil risque-rendement.

Dans cet esprit, voici sept actions à haut potentiel à acheter :

Occidental Petroleum Corp. (NYSE :OXY)

Penn National Gaming (NASDAQ :PENN)

Fox Corp. (NASDAQ :RENARD)

Points de charge (NYSE :CHPT)

Or barrique (NYSE :OR)

Téladoc Santé (NYSE :TDOC)

Shopify (NYSE :MAGASIN)

Actions à haut potentiel : Occidental Petroleum Corp. (OXY)

Source : bht2000 / Shutterstock.com

Objectif de prix consensuel TipRanks sur 12 mois : 39,21 $ (17% potentiel de hausse)

Occidental Petroleum est une société privée qui produit et vend du pétrole brut. Le stock de cette société multinationale américaine n’a cessé d’augmenter au cours des dernières décennies en raison principalement de l’augmentation des ventes de ses opérations en Amérique latine, en particulier en Colombie.

Cependant, la pandémie de Covid-19 a été dévastatrice pour Occidental Petroleum et d’autres sociétés de l’espace. L’énergéticien s’occupait déjà de l’achat pour 57 milliards de dollars d’Anadarko Petroleum. Lors de l’achat, de nombreux analystes se sont interrogés sur la sagesse d’accepter autant de dettes supplémentaires pour financer l’achat. La pandémie a ajouté aux misères de l’entreprise. En réponse, Occidental se débarrasse d’actifs non essentiels pour réduire l’effet de levier.

Mais maintenant, les choses reviennent à la normale, et les prix de l’énergie sont en mouvement. Par conséquent, l’action OXY a tout le potentiel pour un retour.

Penn National Gaming (PENN)

Source : Casimiro PT / Shutterstock.com

Objectif de prix consensuel TipRanks sur 12 mois : 95,33 $ (potentiel de hausse de 26 %)

Penn National Gaming exploite des casinos et des hippodromes avec 44 installations réparties en Amérique et au Canada. Il détient également une participation de 36% dans la société Barstool Sports.

Au cours de la dernière décennie, l’exploitant régional de casinos terrestres s’est très bien comporté, une valeur aberrante rare l’année dernière. Le chiffre d’affaires de Penn National Gaming pour 2020 était de 3,579 milliards de dollars. En 2019, le chiffre d’affaires annuel s’est élevé à 5,301 milliards de dollars, soit une baisse de 32%.

Cependant, les choses se passent très bien dans l’année jusqu’à présent. Mais en investissant dans Barstool Sports, la société s’est taillé une place dans les paris sportifs sur mobile.

Actions à haut potentiel : Fox Corp. (FOX)

Source : Leonard Joukovski / Shutterstock.com

Objectif de prix consensuel TipRanks sur 12 mois : 44,50 $ (13 % de potentiel de hausse)

Fox Corporation est devenue l’une des sociétés de médias les plus prospères des États-Unis. Ils produisent et autorisent des programmes d’information à distribuer par le biais de systèmes de télévision par câble ainsi que par des opérateurs de diffusion directe par satellite.

Avec le rebond des dépenses des annonceurs, les choses s’annoncent plutôt bien pour FOX. Plus récemment, la société a annoncé un bénéfice record pour le quatrième trimestre et les résultats financiers de l’exercice 2021. Le chiffre d’affaires a augmenté de 20 %.

Une augmentation des revenus publicitaires a été observée dans les trois segments : télévision (51 %), réseau câblé (17 %) et autres revenus (30 %). Avec la pandémie qui recule lentement en arrière-plan, les choses ne feront que s’améliorer à partir de cette période. Selon le président exécutif et chef de la direction, Lachlan Murdoch, « nous attendons avec impatience l’année à venir, anticipant le retour de calendriers de sports et de divertissement normalisés et le début du cycle électoral de mi-mandat. »

ChargePoint Holdings (CHPT)

Source : Michael Vi / Shutterstock.com

Objectif de prix consensuel TipRanks sur 12 mois : 32,89 $ (54% potentiel de hausse)

ChargePoint exploite le plus grand réseau de bornes de recharge pour véhicules électriques détenues séparément, actives dans 14 pays. Alors que le monde s’oriente vers une énergie propre, des entreprises comme ChargePoint en bénéficieront énormément. Nous avons déjà vu le président Joe Biden publier une infrastructure complète de 2 000 milliards de dollars et un plan de relance économique qui comporte une composante EV importante.

Pour répondre à la croissance attendue des véhicules électriques d’ici 2030, AlixPartners estime que 300 milliards de dollars sont nécessaires pour construire une infrastructure mondiale, dont 50 milliards de dollars en Amérique, un exploit qui demanderait du temps et des efforts. Mais comme le dit le proverbe chinois, « Un voyage de mille miles commence par un seul pas. » Dans le cadre du plan d’infrastructure de Biden, 500 000 dispositifs de recharge seraient installés dans un réseau national de recharge de véhicules électriques en Amérique d’ici 2030.

Dans ce contexte, ChargePoint, un leader de l’industrie, devient une perspective attrayante pour n’importe quel portefeuille. Plus récemment, les analystes s’attendaient à ce que la société réduise ses pertes à 12 cents chacune. Mais ChargePoint a annoncé une perte de 13 cents au deuxième trimestre. Cependant, les ventes ont atteint 56 millions de dollars, soit une augmentation de 61 % par rapport au même trimestre de l’année précédente et dépassant les attentes.

Pour l’avenir, ChargePoint s’attend à un chiffre d’affaires compris entre 60 et 65 millions de dollars pour son troisième trimestre. En outre, la société a relevé ses prévisions de revenus pour l’année entière entre 225 millions de dollars et 235 millions de dollars, de 195 millions de dollars à 205 millions de dollars, pour l’exercice se terminant le 31 janvier 2022.

Actions à haut potentiel : Barrick Gold (OR)

Source : Shutterstock

Objectif de prix consensuel TipRanks sur 12 mois : 25,79 $ (potentiel de hausse de 31 %)

Barrick Gold est une société minière multinationale canadienne qui se consacre à la production et à la vente d’or et de cuivre et à des activités minières telles que l’exploration de nouveaux gisements ou le développement minier d’anciens afin d’augmenter la quantité de ses réserves.

Les mineurs mondiaux ont été un sujet brûlant dans le monde de l’investissement cette année. Les actions des sociétés minières mondiales ont atteint des sommets records l’année dernière. Il s’avère que ces actions ne valaient pas leur valeur, car les prix ont chuté avec les turbulences internationales.

Le dernier chiffre d’EPS de Barrick de 29 cents a dépassé de peu les attentes des analystes. La société a déclaré un chiffre d’affaires de 2,89 milliards de dollars, ce qui a manqué les estimations de 2,92 milliards de dollars. Même si la production d’or a chuté de 9,4 % au deuxième trimestre, les prix réalisés ont augmenté de 5,5 %. En effet, il y avait plus d’acheteurs que jamais, grâce à des personnes qui voulaient un actif refuge pendant cette période d’incertitude causée par les craintes de pandémie et un dollar affaibli.

Barrick a réaffirmé un plan d’investissement de 1,8 milliard de dollars à 2,1 milliards de dollars du bon côté. Le plan de production est réaffirmé à 4,4 millions d’onces à 4,7 millions d’onces d’or et 410 millions de livres à 460 millions de livres de cuivre.

Teladoc Santé (TDOC)

Source : Postmodern Studio / Shutterstock.com

Objectif de prix consensuel TipRanks sur 12 mois : 200,95 $ (potentiel de hausse de 45 %)

Teladoc Health est une société multinationale de télémédecine et de soins de santé virtuels. Ils ont des services principaux, y compris, mais sans s’y limiter, des avis médicaux via des téléséminaires ou par courrier électronique, des analyses basées sur l’IA sur les médicaments sur ordonnance et les dossiers des patients de divers fournisseurs tels que les hôpitaux ou les compagnies d’assurance.

L’année dernière a été satisfaisante pour l’entreprise. En raison de confinements stricts, les patients se sont tournés vers la télémédecine pour leurs besoins. Cela a conduit à une aubaine pour des entreprises comme Teladoc, qui a vu ses revenus annuels bondir de 98% en glissement annuel pour atteindre 1,1 milliard de dollars. Cependant, maintenant que les choses reviennent à la normale, on craint qu’un ralentissement ne se produise. Au deuxième trimestre fiscal, Teladoc a terminé avec une perte nette de 133,8 millions de dollars, ou 86 cents par action, ce qui a plus que doublé la perte de l’année précédente.

Pour l’avenir, la société prévoit des revenus du troisième trimestre entre 510 et 520 millions de dollars, avec une fourchette de pertes nettes de 78 à 68 cents par pop. Pour l’ensemble de l’année, ils ont réalisé un chiffre d’affaires de 2 à 2,025 milliards de dollars, ainsi qu’une fourchette de pertes par action attendue de 3,35 à 3,60 dollars.

Stocks à forte hausse : Shopify (SHOP)

Source : Au-delà de la scène / Shutterstock.com

Objectif de prix consensuel TipRanks sur 12 mois : 1 709,95 $ (20 % potentiel de hausse)

Shopify est la plate-forme incontournable pour les magasins de commerce électronique. Il offre des services cloud sécurisés, fiables et évolutifs qui permettent aux détaillants en ligne de vendre leurs produits sur différents canaux d’un simple clic sur un bouton depuis n’importe où dans le monde.

En annonçant les résultats financiers du deuxième trimestre 2021, le géant de la technologie a, pour la première fois, réalisé un chiffre d’affaires trimestriel de 1 milliard de dollars sur une valeur brute des marchandises (GMV) record. Le chiffre d’affaires total s’est établi à 1,1 milliard de dollars, soit une augmentation de 57 % par rapport à l’année précédente. Le GMV s’élevait à 42,2 milliards de dollars, un bond de 12,1 milliards de dollars ou 40 % d’une année sur l’autre. Le bénéfice net ajusté s’est établi à 284,6 millions de dollars, soit 2,24 dollars par action diluée. Ces chiffres se comparent très favorablement au bénéfice net ajusté de 129,4 millions de dollars, ou 1,05 $ par action diluée, l’an dernier.

Les tendances du commerce numérique de Shopify ont été très fortes au premier semestre 2021. Elles ont combiné la croissance séculaire du commerce électronique, des mesures de relance distribuées en mars et avril et des dépenses d’exploitation inférieures aux prévisions. En conséquence, le résultat opérationnel ajusté de l’exercice 2021 devrait dépasser celui de l’année dernière.

A la date de publication, Faizan Farooque n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

Faizan Farooque est un auteur collaborateur pour InvestorPlace.com et de nombreux autres sites financiers. Faizan a plusieurs années d’expérience dans l’analyse boursière et était un ancien journaliste de données chez S&P Global Market Intelligence.