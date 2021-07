Ces 7 citations de ‘Ted Lasso’ prouvent pourquoi l’émission Apple TV+ est si fantastique • .

Même si, d’accord, il est certainement exact de souligner que le premier épisode de la saison 2 de Ted Lasso fait ses débuts vendredi, il semble en quelque sorte terriblement inadéquat de diriger ce fait à propos de la série à succès Apple TV +. D’une part, vous devez ajouter quelque part que Ted Lasso est également l’une des meilleures émissions de télévision – sur n’importe quelle plate-forme de diffusion ou de streaming, sans exception. Ce qui est une affirmation qui peut sembler incroyablement élevée. Mais une fois que vous commencez à examiner la longue, très longue liste de récompenses et de reconnaissance de l’industrie, elle est déjà acquise – y compris le fait que Ted Lasso a fait l’histoire des Emmy en tant que série de comédie de première année la plus nominée de tous les temps – cela devrait vous convaincre.

Meilleure offre du jour Voici: la meilleure offre AirPods Pro d’Amazon de 2021! Prix ​​catalogue : 249,00 $ Prix : 189,99 $ Vous économisez : 59,01 $ (24%) Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Disponible sur Amazon . peut recevoir une commission

Ted Lasso Saison 2, débute le 23 juillet

Bien que j’ai déjà vu tous les épisodes de la nouvelle saison qu’Apple a publiés tôt aux membres de la presse, je ne peux pas encore parler de la plupart de la nouvelle saison en raison des restrictions de la société. À part promettre, en général, que si vous aimiez la saison 1 et que vous enraciniez l’entraîneur Lasso ainsi que le reste de l’équipe Richmond, dans toute leur gloire d’outsider – de l’irascibilité du vétéran Roy Kent à la sagesse de l’entraîneur. La barbe, le pétillant de Keeley Jones et, bien sûr, le charme folklorique de Lasso lui-même – vous allez vous régaler. L’ancienne magie, en d’autres termes, est de retour.

Encore une fois, c’est cette émission de télévision rare qui porte avec fierté son optimisme implacable. Presque comme s’il s’agissait d’un trophée de Premier League, à montrer au monde. Mais la positivité ici n’est pas seulement au niveau de la surface non plus. Ted Lasso veut que vous vous sentiez bien.

Dans cet esprit, nous avons rassemblé sept de nos citations préférées de la première saison de la série acclamée par la critique. Ils couvrent tout, du sens de l’humour idiot de Ted à sa philosophie du verre à moitié plein qu’il utilise pour inspirer son équipe de football. Et pour inspirer à peu près tous ceux qu’il rencontre en dehors du terrain. Et, d’ailleurs, les fans de la série aussi, qui ont donné à la série un score d’audience presque parfait de 96% sur Rotten Tomatoes.

Voyez si certaines de ces citations vous ramènent à la découverte amusante de la première saison de la série. Ce qui est arrivé à un moment si parfait – quand il y avait tellement de négativité dans le monde, y compris la pandémie de coronavirus. Une comédie télévisée d’une demi-heure ne résoudra aucun des problèmes du monde. Mais cela nous a tous fait nous sentir mieux pendant un petit moment. Et c’est un début.

Les meilleurs Lasso-ismes

1) Nous allons commencer ici avec un exemple dès le début – de la saison 1, épisode 1. Cette bribe de dialogue est si parfaitement emblématique de la série, car elle résume l’humour de la blague du papa de Coach Lasso. Et lorsqu’il est associé au sérieux de la livraison de Jason Sudeikis, c’est ce qui vous fait finalement pardonner la gaieté du cornball. Il s’agit d’une interaction entre la propriétaire de l’équipe AFC Richmond Rebecca Welton et Ted :

Rebecca : Certains habitants affirment qu’ils voient encore des soldats tombés au combat errer sur le terrain.

Ted : C’est effrayant.

Rebecca : Tu crois aux fantômes, Ted ?

Ted : Oui. Mais plus important encore, je pense qu’ils doivent croire en eux-mêmes.#S01E01 https://t.co/HsOeJoJjNP – Ted Lasso Lassoism (@TedLassoism) 16 juillet 2021

2) Ted, sans surprise, utilise de l’humour comme celui-ci tout au long de la série. Dévier, oui – mais, en même temps, c’est un peu stratégique de sa part. Parce que son toucher léger lui permet également de faire des gens des croyants plus facilement. Il est entré dans la situation en tant qu’Américain, par exemple, avec un peu d’accent du Sud, sans aucune expérience d’entraîneur d’un club de football professionnel anglais. Et lentement mais sûrement, un par un, à peu près tout le monde se réchauffe à lui. Notre citation suivante est tirée de la saison 1, épisode 2. C’est un moment où Coach Beard ne peut pas tout à fait comprendre pourquoi Ted « remonte » un joueur en particulier (Roy Kent).

Parce que c’est lui… Si nous voulons avoir un impact ici, le premier domino doit tomber directement dans le cœur de cet homme.

3) À un moment donné, Ted rencontre également Trent Crimm. Un journaliste qui dégage cette ambiance de tout vu, qui-fait-cette-américaine-pense-qu’il-est. Il se moque pratiquement de Ted lorsqu’il pose ses questions lors des conférences de presse de l’équipe, suintant tout le snobisme britannique qu’il peut rassembler. Alors que fait Ted quand il est interviewé par le gars ? Il compose le sérieux jusqu’à ONZE, bien sûr.

«Pour moi, le succès n’est pas une question de victoires et de défaites. Il s’agit d’aider ces jeunes gars à être les meilleures versions d’eux-mêmes sur et en dehors du terrain et ce n’est pas toujours facile, Trent, mais grandir sans que quelqu’un ne croit en vous non plus. Ted Lasso – Todd Simmons (@ToddSim49668295) 8 juin 2021

4) À partir de maintenant, ces prochaines citations classiques de Ted Lasso sont si bonnes en elles-mêmes que les circonstances qui les entourent n’ont presque pas d’importance. Dans un monde où nous sommes tous encore paniqués par le coronavirus, où la politique et les médias semblent plus méchants et plus fracturés qu’ils ne l’ont jamais été, à quand remonte la dernière fois que vous avez rencontré quelqu’un avec une philosophie aussi optimiste que celle de Ted ici ( de la saison 1, épisode 2) :

“J’aime l’idée que quelqu’un devienne riche à cause de ce qu’il a donné au monde, pas seulement à cause de qui est sa famille.”

5) Ou que diriez-vous de celui-ci ? De la saison 1, épisode 10, intitulé L’espoir qui vous tue. Celui où ils sont si près de remporter le gros match. Parce que, comme je l’ai dit, Ted a fait croire à tout le monde. Et puis ce n’est pas arrivé. Et ils se tournaient toujours vers Ted pour se consoler.

« S’il vous plaît, faites-moi cette faveur, voulez-vous ? Levez la tête et regardez autour de ce vestiaire. Regardez tout le monde ici. Et je veux que vous soyez reconnaissant d’avoir traversé ce triste moment avec tous ces autres gens parce que, je vous le promets, il y a quelque chose de pire que d’être triste. Et c’est être seul et être triste. Il n’y a personne seul dans cette pièce.

6) Et avec celui-là, nous sommes maintenant presque à la fin de la liste. Presque. Parce que voici le problème : tout récapitulatif des meilleures citations de Ted Lasso ne peut absolument pas laisser de côté la suivante. Peu importe où il se trouve sur la liste. Il doit juste être dessus, quelque part. Et cela vient de la saison 1, épisode 2. Plus précisément, à un moment où Ted donne des conseils d’entraînement au joueur de l’AFC Richmond, Sam Obisanya :

« Tu sais quel est l’animal le plus heureux sur Terre ? C’est un poisson rouge. Tu sais pourquoi? J’ai une mémoire de 10 secondes. Sois un poisson rouge, Sam.

Mention honorable

Vous savez quoi, pourquoi pas. Enfonçons-en un de plus. Nous avons noté d’emblée que ce serait un décompte de sept citations, de toute façon. C’est une excellente fin, surtout avec la façon dont tout peut être négatif en ce moment. C’est une ligne tirée directement de l’émission, que le compte officiel Ted Lasso a également partagé sur Twitter. Probablement bon de se rappeler celui-ci, la prochaine fois que vous aurez un de ces types de jours où vous pourriez utiliser un Coach Lasso dans votre vie :

À l’exception de l’esprit et de la sagesse de Calvin et Hobbes, peu de choses durent éternellement. #GoalOfTheDay #MondayMotivation – Ted Lasso (@TedLasso) 7 décembre 2020

La saison 2 de Ted Lasso fait ses débuts sur Apple TV+ le vendredi 23 juillet. La saison de 12 épisodes commencera par un épisode le 23 juillet, puis un nouvel épisode chaque semaine, chaque vendredi, pour les abonnés Apple TV+.

Meilleure offre du jour Contrôlez votre porte de garage de n’importe où avec votre smartphone ou Alexa ! Prix ​​catalogue : 29,98 $ Prix : 21,99 $ Vous économisez :7,99 $ (27%) Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Disponible sur Amazon . peut recevoir une commission