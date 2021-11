Ces 8 ampoules intelligentes sont idéales pour Samsung SmartThings

Toutes les lumières intelligentes ne sont pas égales. Heureusement, SmartThings peut fonctionner avec une très grande variété d’ampoules intelligentes, vous laissant ainsi de nombreuses options. D’un autre côté, il peut être difficile de creuser profondément pour trouver la bonne lumière pour vous. Nous avons donc fait le travail et trouvé les meilleures lumières intelligentes pour Samsung SmartThings. Voici quelques-uns de nos meilleurs choix pour éclairer votre maison.

Premier choix : Ampoule DEL à intensité variable A19 à intensité variable équivalente à 60 W d’Element Classic



Une combinaison stellaire de qualité et de prix, l’ampoule Sengled Classic A19 fonctionne non seulement étonnamment bien avec SmartThings, mais durera des années à venir.

Favori des fans : Ampoule intelligente LED connectée Cree



Cette ampoule est à la hauteur de notre premier choix. Il est abordable et vous permettra d’économiser de l’énergie en durant jusqu’à 22 ans. Oui, vous avez bien lu, 22 ans.

Nom de la marque : Ampoule intelligente Wi-Fi SYLVANIA



Sylvania est un nom familier depuis des années, et ils sont toujours aussi forts dans la maison connectée. Cette ampoule A19 standard fonctionne du blanc chaud à la lumière du jour (2700K à 5000K) et est dimmable dans tous les domaines.

Choix de première qualité : Ampoule à DEL intelligente Wi-Fi Mini White (A19) LIFX



Bien qu’elle soit un peu plus chère que nos autres choix, l’ampoule LIFX a une puissance de 800 lumens, vous donnant l’équivalent d’une ampoule traditionnelle de 60 W avec seulement 9 W de consommation d’énergie.

Ampoule plus intelligente : ampoule intelligente Philips Hue A19 White Ambiance



Philips Hue est peut-être la marque la plus connue pour les éclairages intelligents, et oui, cela fonctionne avec SmartThings. Cependant, si vous êtes déjà un utilisateur de Hue, vous n’aurez pas à vous soucier de tout bien jouer avec SmartThings.

Deux fois plus beau : Innr Smart Bulb Color A19



Pourquoi acheter une ampoule intelligente quand vous pouvez en obtenir une paire pour le prix de plusieurs autres simples sur cette liste ? Ces ampoules consomment 80 % moins d’énergie que les ampoules traditionnelles et fonctionnent parfaitement avec le hub SmartThings.

Changement de couleur : Ampoule Sylvania Smart+ Zigbee



Sylvania est l’un des noms les plus fiables en matière d’éclairage, il n’est donc pas étonnant que la société propose des ampoules intelligentes comme celles-ci qui fonctionnent bien avec les appareils SmartThings. Disponible en pack unique, en pack de deux ou en pack de quatre, vous pouvez vous amuser en choisissant parmi plus de 16 millions de combinaisons de couleurs.

Mi Kasa es su Kasa: Ampoule LED Wi-Fi Kasa Smart



Les ampoules Kasa sont parmi les meilleures du marché. Cette ampoule blanche réglable ne nécessite pas de hub, et elle vous permet de définir la chaleur et l’ambiance avec juste votre voix.

C’est une idée lumineuse

Vous pouvez utiliser SmartThings et son interface récemment améliorée pour allumer ou éteindre les lumières d’une simple pression sur un bouton, les intégrer à vos routines quotidiennes et les intégrer à un système d’alarme. Certaines des meilleures lumières intelligentes pour Samsung SmartThings commencent même à s’intégrer aux appareils Google Nest, ouvrant la voie à des possibilités infinies. Il existe de nombreux choix d’ampoules intelligentes qui fonctionnent avec SmartThings, mais nos ampoules préférées de Sengled sont une combinaison moyenne de fiabilité et de prix.

Vous ne pouvez pas non plus vous tromper avec Philips Hue, qui fabrique certaines des ampoules intelligentes les plus populaires et les meilleures du marché. Si vous êtes engagé dans l’écosystème SmartThings, ces ampoules vous couvriront pour les années à venir. Et en prime, ils fonctionneront tous à peu près avec d’autres systèmes de maison intelligente tels qu’Amazon Alexa et HomeKit.

