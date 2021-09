Ces 9 écouteurs prennent en charge les codecs haute résolution

Tous les sons ne sonnent pas exactement de la même manière, et ce n’est pas seulement à cause des disparités entre les écouteurs. Le codec Bluetooth est également important, et lorsque vous parlez de codecs haute résolution, comme aptX HD et LDAC, vous commencez à voir que les écouteurs sont déjà à bord pour les prendre en charge. Même certains des meilleurs écouteurs sans fil ne vont pas aussi loin, mais le groupe ici le fait certainement.

Meilleur dans l’ensemble : Sony WF-1000XM4



Étant donné que LDAC est un codec fabriqué par Sony, il n’est pas surprenant que le WF-1000XM4 les prenne en charge. Ces écouteurs sont déjà parmi les meilleurs disponibles pour la qualité audio et la suppression active du bruit (ANC). Néanmoins, avec LDAC, vous pouvez également obtenir une meilleure fidélité lors de la lecture de contenu audio à partir d’un appareil qui le prend en charge.

Bourgeons fiables : Bowers & Wilkins PI7



Bowers et Wilkins savent comment fabriquer de bons produits audio et, à bon escient, la société a rendu le PI7 compatible avec aptX Adaptive, un codec plus récent qui inclut à la fois aptX HD et aptX Low Latency. Vous disposez désormais d’une excellente qualité audio avec la possibilité d’utiliser le streaming 24 bits lorsqu’il est associé à un appareil qui peut vous le fournir.

Plus pour moins : SoundPeats TrueAir2



SoundPeats vante la stabilité de la connexion car TrueAir2 prend en charge Bluetooth 5.2, et cela compte si vous cherchez à diffuser en continu avec le codec aptX Adaptive plus exigeant pour une haute fidélité et une latence plus faible. Ils sonnent vraiment bien pour leur prix abordable et prennent vie une fois que vous profitez de la prise en charge des codecs.

Tenir ensemble : Beyerdynamic Xelento



C’est toujours agréable lorsqu’une entreprise prend le confort aussi au sérieux que de fournir 10 ensembles de conseils différents dans la boîte pour trouver celui qui vous convient le mieux. Vous ne payez pas un supplément uniquement pour cela, mais également pour les performances audio globales, qui sont renforcées par sa prise en charge d’aptX HD, offrant une plus grande fidélité lorsqu’elle est associée au bon appareil.

Autour du cou : 1More Elegant BT Pro



Si un tour de cou est plus votre style, ces écouteurs devraient faire l’affaire. En outre, 1More est assez bon pour fabriquer des écouteurs qui peuvent bien lire l’audio, ce qui ne fait que s’améliorer lorsque vous prenez en charge aptX HD. À ce stade, ils deviennent une bonne option économique si vous êtes d’accord avec le fait qu’ils ne sont pas vraiment sans fil.

Bourgeons moins chers : Cleer Roam NC



Il est facile d’aimer trouver une paire d’écouteurs sans fil qui ne cassent pas la banque, tout en offrant des fonctionnalités que vous ne voyez pas toujours dans d’autres paires plus chères. Vous bénéficiez ici de la prise en charge d’aptX Adaptive, de sorte que la HD et la faible latence devraient être prêtes à fonctionner lorsque l’audio est utilisé. Cela ne fait pas de mal que l’ANC aille avec tout ça aussi.

Choix coloré : HyperX Cloud Buds



La finition rouge de ces écouteurs se démarquera n’importe où, tant que vous êtes d’accord avec le fait qu’ils utilisent des embouts différents. Ce qui les différencie davantage, c’est ce qu’ils offrent pour ce qu’ils coûtent, y compris la prise en charge d’aptX HD, ce qui leur donne un potentiel sonore pas toujours courant pour des écouteurs comme ceux-ci.

L’argent n’est pas un problème : Sennheiser IE 80 S BT



Il n’est pas surprenant que Sennheiser trouve une place sur cette liste, mais cela peut vous surprendre que peu de ses écouteurs prennent en charge les codecs haute résolution. Ces écouteurs le font, et étant donné leur look plus sportif, vous pouvez les utiliser pour écouter des morceaux de meilleure qualité tout en courant ou en vous entraînant, bien que la durée de vie de la batterie ne dure pas trop longtemps par charge.

Tout câblé : Shure Aonic 3



Lorsque le simple branchement suffit pour écouter de la musique haute résolution sans trop se soucier des codecs, ces écouteurs devraient fonctionner parfaitement. Si un téléphone, une tablette ou un autre appareil mobile dispose d’un DAC (convertisseur numérique-analogique) intégré, vous pouvez écouter de la musique haute fidélité avec peu de préparation.

Pourquoi les codecs Bluetooth haute résolution sont importants

Si vous pensez à l’audio de la même manière que vous le feriez pour un écran, vous pouvez le voir différemment. Tout comme la HD, la 4K et le HDR ont modifié la façon dont nous regardons le contenu vidéo – et ce que nous sommes prêts à accepter à cause de cela – la même chose pourrait être dite à propos de la lecture audio. Comme aptX et LDAC, les codecs Bluetooth apportent un son haute résolution aux masses grâce à la prise en charge à la fois du côté appareil (c’est-à-dire des téléphones) et du côté audio (c’est-à-dire des écouteurs). Tous les appareils mobiles ne prennent pas en charge ces codecs, pas plus que tous les services de streaming de musique. Quelques exceptions incluent Tidal, Qobuz, Deezer, Apple Music, Amazon Music Unlimited et Primephonic.

L’objectif principal de l’audio haute résolution est d’essayer de rapprocher vos oreilles de ce à quoi ressemble l’audio sortant du studio. L’audio sans perte est défini comme étant enregistré et masterisé dans une qualité supérieure à celle d’un CD à 20 bits/48 kHz ou plus. Ces codecs ne vous permettront pas toujours d’aller bien au-dessus, mais ils s’en sortent certainement mieux que les flux audio plus compressés que vous entendez souvent des services les plus populaires.

Sony a essayé de le faire avec LDAC, son propre codec qu’il concède sous licence à d’autres. Les WF-1000XM4 sont les premiers à l’adopter, susceptibles d’être suivis par d’autres. aptX Adaptive de Qualcomm semble être la norme pour la haute résolution, étant donné qu’il s’agit essentiellement de deux codecs en un.

